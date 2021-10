Se formó como actriz y directora teatral, creó 'Señoras del (h)ampa' en plena transición y actuó con Sofia Loren. Ahora, nuestra primera 'showrunner' transgénero presenta su primera serie, ‘Todo lo otro’ (HBO Max)

Rosa Gil

Cuando empieces a ver 'Todo lo otro' (HBO Max, 26 de octubre), ten esto en mente: tú ya conocías a Abril Zamora (directora, guionista y protagonista de la serie): ideó 'Señoras del (h)ampa', trabajó como guionista en 'Élite' e, incluso si no eres de las que rastrean títulos de crédito, te sonará como la Luna de 'Vis a vis' y puede que la hayas identificado en ‘La vida por delante’, el retorno a las pantallas de Sofia Loren, o en la serie 'El desorden que dejas'. 'Todo lo otro' es su primera serie como creadora total: Zamora dirige, escribe y protagoniza esta comedia negra sobre treintañeros sin rumbo con pulso tragicómico y música de La bien querida.

'Todo lo otro' arranca con una mujer, Dafne (Zamora) en su momento más bajo: su novio la ha dejado, su trabajo es un asco y acaba de darse cuenta de que está enamorada de su mejor amigo y compañero de piso, que la quiere solo como amiga. La trama, agridulce y generacional, nos lleva por el pánico existencial treintañero, las intersecciones entre sexo, amistad y amor, la precariedad laboral y la insatisfacción vital, en una historia que busca tanto la sonrisa como la lágrima. En el reparto, dando la réplica a Dafne/Abril, están Juan Blanco. David Matarín, Nuria Herrero, Andrea Guasch, María Maroto, Bea de la Cruz, Marta Belenguer, Pepe Lorente y Raúl Mérida.

Abril Zamora no es nueva en esto de escribir y dirigir. Llevaba 35 años siendo Abel Zamora, dramaturgo, director y actor, interpretando pequeños papeles en series de éxito ('Los hombres de Paco', 'Hospital central'), dirigiendo obras teatrales y webseries. Y entonces tomó la decisión de abrazar su condición de transgénero y empezar la transición. Ni lo oculta, ni se avergüenza (en su Instagram mantiene las fotos que colgó en su día como Abel), ni quiere tampoco que esa característica se convierta en la única etiqueta que le aplican. Eso sí, cuando tomó la decisión de transicionar y adoptó el nombre de Abril (dejó que su madre lo eligiera), llamó a su agente para decir que aceptaría cualquier trabajo, porque, al fin y al cabo, ahora era una actriz novata y no un actor veterano. Le dieron un papel en 'Vis a Vis' que la convirtió en un rostro popular para el público y le valió una nominación a mejor actriz revelación por la Unión de Actores. Desde entonces su estrella ha subido sin parar. La serie que empezó a escribir durante su proceso de transición, 'Señoras del (h)ampa', se estrenó en 2019 y renovó por una segunda temporada. Se convirtió en guionista de otra serie de éxito, 'Élite', y en escritora de las novelas basadas en su universo. Rodó con Sofia Loren, nada menos, en su breve retorno al cine, con 'La vida por delante' (Netflix).

Ser transgénero es importante en su vida (aunque, afirma, hay otras cosas igualmente importantes). Por eso contó su historia en el documental 'The best day of my life', de Fernando González Molina, y convirtió su transición en el hilo conductor de la miniserie 'Abel ya no vive aquí', que escribió junto con su exnovio y que de momento sigue inédita. Aun así, aboga porque la transexualidad se integre en las series, películas y libros como elemento, no como argumento. Y, como guionista, está dispuesta a poner su granito de arena al respecto.