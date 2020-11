Ante el mal tiempo, buenas lecturas. Y, si es posible, con humor. Te descubrimos nueve novelas que te harán mirar al mundo con ojos divertidos e, incluso, te arrancarán alguna carcajada.

Paka Díaz |Woman.es

Cuando llega el otoño, a veces sientes como una melancolía extraña. Las vacaciones quedan ya lejanas y tu te sientes de bajón. Ni es una reacción rara, ni te ocurre a ti solamente. Un estudio de la Universidad británica de Southampton demostró que hasta el 90% de las personas adultas presentan cambios sutiles de estado de ánimo cuando llegan los primeros fríos. Se conoce como Trastorno Afectivo Estacional (TAE), o SAD (triste), un acrónimo muy apropiado el de sus siglas en inglés. Lo cierto es que con el cambio de estación, las horas de luz se reducen y eso afecta a tu organismo y a tus emociones, que pueden entrar en un bucle otoñal caracterizado por la tristeza nostálgica. Para compensarlo, nada como un buen libro con el que arrebujarte en el sofá con tu manta favorita y plantarle cara a los primeros fríos y lluvias con buen ánimo. Para conseguirlo, hemos seleccionado nueve libros que te harán sonreír y, alguno, hasta reírte a carcajadas.

1. ‘Civilizaciones’, de Laurent Binet (Seix Barral). La sonrisa no está reñida con el virtuosismo literario. Para muestra, la novela ‘Civilizaciones’, de Laurent Binet, una ucronía en la que el escritor dibuja con su poderosa imaginación, cómo hubiera sido el mundo si los incas hubieran conquistado Europa. La historia comienza con las correrías de un grupo de vikingos que acaban en América. A partir de ese momento, las aventuras que se cuentan muestran cómo el mundo puede ser muy distinto dependiendo del punto de vista con el que lo mires, según nos muestra Binet, escritor galardonado con el Premio Goncourt que en esta ocasión ha decidido imaginar un mundo donde el soberano inca Atahualpa acaba en Europa y no solo de visita, sino de conquista intelectual. Tras un primer contacto con la corte portuguesa, Atahualpa llega con su séquito a España donde consigue anular la expulsión de judíos y moriscos, además de promover el fin del luteranismo en Europa. Los personajes célebres se suceden en un libro que hace sonreír, poner los ojos en blanco y, sobre todo, replantearte las civilizaciones tal y como las damos por sentadas.

2. ‘Cómo ser famosa’, de Caitlin Moran (Anagrama). promete grandes dosis de humor e ironía en ‘Cómo ser famosa’, continuación de ‘Cómo se hace una chica’, basadas en la propia experiencia como periodista musical de esta . Vuelve Johanna Morrigan, la adolescente de clase obrera protagonista de ‘Cómo ser famosa’. En este segundo volumen, Morrigan, alter ego de Caitlin Moran, está a punto de cumplir 20 años, trabaja de periodista musical y sigue sumida en el caos en su vida, solo que ahora está al fin en Londres, ‘donde pasan las cosas’. Muchos chupitos, sexo, fiestas y, por supuesto, esa familia a la que se ama y, a ratos, no se soporta. Todo este cóctel, unido a toques de crítica social, mucha sátira, feminismo y una interesante visión del periodismo musical desde dentro, forma este segundo volumen que, aunque no tiene la fuerza del primero, consigue entretener y hasta lanzar alguna carcajada.

3. ‘El club del crimen de los jueves’, de Richard Osman (Planeta). En el Reino Unido, Richard Osman es una figura muy, muy conocida. Presentador de ‘Pointless’, un programa prime time de la BBC, se le reconoce especialmente por su célebre humor británico. Con su debut literario, ‘El club del crimen de los jueves’, ha arrasado. Tanto que ha igualado en ventas a J.K Rowling, la autora de Harry Potter, con más de 170.000 ejemplares vendidos en menos de dos semanas en su país. Además, con su olfato comercial habitual, la productora de Steven Spielberg ha comprado los derechos para llevarla al cine de la mano de OI Parker, director de la secuela de ‘Mamma Mia’ Los protagonistas de esta deliciosa novela negra son un grupo de ancianos jubilados, Ron, Joyce, Ibrahim y Elizabeth, que viven en un complejo con todas las comodidades. Fans de las novelas de detectives, los cuatro se reúnen una vez a la semana para revisar casos que la policía no consiguió resolver. Cuando un promotor local es encontrado muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo, los ancianos se ponen en acción: ha llegado el momento de utilizar sus dotes detectivescas para resolver el caso. El resultado es hilarante y, también, fascinante. Una novela que engancha desde la primera página.

4. ‘Rompamos el hielo’, de David Safier (Seix Barral). El escritor alemán David Safier consiguió hacer reír a carcajadas a medio mundo con ‘Maldito karma’, donde narraba las desventuras de la presentadora de televisión Kim Langeque, muerta en un absurdo accidente y reencarnada en hormiga. Aquello le daba a Safier para hacer que nos troncháramos de risa y, de paso, reflexionar sobre los secretos de conseguir una vida feliz. Con su nueva novela, ‘Rompamos el hielo’, vuelve a la carga. El improbable descubrimiento de un iceberg donde están congelados desde hace 33.000 años una mujer, Urga, y un minimamut, y del que salen vivos y algo flipados con el mundo actual, sirve al autor para volver a hacernos pensar sobre qué es lo que nos hace felices y, de paso, conseguir que nos echemos unas risas.

5. ‘La vida secreta de los gatos’, de Marta Sanz e ilustrado por Ana Juan (Lunwerg). Cualquier persona que ame a los gatos leerá con una sonrisa este libro hermoso y único donde se unen los talentos de la gran ilustradora Ana Juan y la pluma exquisita de Marta Sanz para reflexionar y regodearse un tanto en el carácter de los felinos que tanto nos fascinan. Un mano a mano entre ambas en el que no sabes qué te gusta más y puede que acabes por quererte hacer un collage con las palabras de Sanz y las ilustraciones de Juan para colgarlo en tu casa como una obra de arte. Gatas que castigan a su dueña por llegar tarde, otras que se envuelven coquetas con las figuras de sus cachorros. Gatos perezosos, amorosos, introspectivos y hasta sobrenaturales se cuelan por las páginas de esta joya editorial.

6. ‘Lo que jode encontrarte con un calcetín desparejado’, de Nando Abad (Roca Editorial). Dice el escritor y guionista Nando Abad que Andrés, el contable protagonista de su novela, es un “pringado”. Lo es y lo demuestra a lo largo de todo el libro. Quizá precisamente por eso, ‘Lo que jode encontrarte con un calcetín desparejado’ consigue arrancar carcajadas a base de enredos que crecen sin parar en esta obra supone un homenaje al humor absurdo. Andrés comienza el libro recién divorciado, de regreso en casa de su madre -una amenazadora mezcla entre Leo Messi y Lola Flores (sic)-, intentando aprender a ser un buen padre y asustado de todo, hasta que un accidente lo transforma en alguien que nunca pensó ser. A partir de ahí, tendrá que decidir si quiere arriesgarse a conseguir la vida que siempre deseó, o más bien, tener la suerte de dejar de ser un calcetín desparejado al fin.

7. ‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’, de Charlie Mackesy (Penguin Random House). Considerado libro del año por dos de las librerías más potentes del Reino Unido y Estados Unidos, Waterstones y Barnes & Noble, respectivamente, y con más de un millón de lectores, este es un libro muy especial. Charlie Mackesy es un artista, para ser más exactos es un reconocido viñetista e ilustrador británico que ha conseguido llegar al corazón de los lectores con las historias simples, directas y al mismo tiempo, profundas que narra y dibuja en ‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’. Las conversaciones de un niño con varios animales -un topo, un zrro y un caballo- estructuran este precioso libro que habla del amor, de la amistad y de cómo elegimos estar en el mundo. Pequeñas preguntas para grandes cuestiones, que el niños y sus amigos animales resuelven con una sencillez que muchas veces nos falta cuando crecemos, pero que es tan necesaria siempre. El libro ha sido comparado con ‘El principito’ y, con en este, el autor desgrana lo importante de la la vida hasta quedarse con los esencial. Más que risas, su lectura proporciona una gran sonrisa y una sensación de bienestar. Hasta los ‘celebrities’ se han rendido a este libro tan especial; entre sus fans están Elsa Pataky y Chris Hemsworth, que han confesado que lo han leído con sus hijos.

8. ‘Eleonor Oliphant está perfectamente’, de Gail Honeyman (Roca editorial). La novelista escocesa Gail Honeyman consigue en esta novela construir un personaje tan bizarro como entrañable: Eleanor Oliphant, una joven extraña que, aunque siempre dice lo que piensa -con todas sus consecuencias-, también esconde un secreto del que no quiere -ni puede- hablar. Condenada al ostracismo y a las burlas en su oficina, ella intenta desesperadamente conseguir habilidades sociales que le permitan abandonar de una vez una soledad que la condena a fines de semana de pizzas congeladas y botellas de vodka para no recordar. Descubrir la fuerza de la amistad será la clave para que Eleanor deje de sentirse sola al fin. Eso sí, hasta que lo consiga, te vas a reír mucho con sus aventuras y también, quizá, se te caiga alguna lagrimita. Obra recomendada por el club de lectura de Reese Witherspoon, la productora Hello Sunshine ya ha comprado los derechos de ‘Eleonor Oliphant está perfectamente’ y la actriz volverá a convertirse en ubicua productora para convertirla en película o en serie, de éxito garantizado como todo lo que toca esta Midas audiovisual.

9. Calypso, de David Sedaris (Blackie Books). Según el diario británico The Guardian, David Sedaris es el ‘rey indiscutible de la literatura humorística’. Con Calypso borda una especie de diario de un hombre de mediana edad, gay y con pareja que mira al mundo con unos ojos llenos de ironía, pero también, de una forma muy suya, de una cierta humanidad. La mirada del propio cómico estadounidense no evade ningún tema. Sus propias miserias -sobre todo ellas- se convierten en tma de risa en un libro en el que también se enfrenta a la muerte -de cáncer de su madre, al suicidio de su hermana pequeña-, a las relaciones no siempre fáciles entre hermanos, a las dificultades de mantener un amor de larga duración y, sobre todo, a su gran pesadilla: Trump. Y todo ello, aderezado de comentarios tan chispeantes y con un humor, a ratos, tan negro que acabas muerta de risa.