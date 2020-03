5 razones por las que deberías ver "Veneno"

Aunque tendrás que esperar un poco para conocer su final: el coronavirus obligó a los Javis a parar el rodaje.

El pasado domingo se estrenó el primer episodio de "Veneno" (Atresplayer Premium), la nueva serie sobre la vida de Cristina Ortiz, La Veneno, uno de los iconos LGTBI más importantes de España, escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo -conocidos por sus exitosos trabajos anteriores, como "La llamada" y "Paquita Salas"-. Hablamos con ellos para que nos contaran cómo surgió esta idea: “La historia de esta serie empieza cuando Valeria Vegas publica el libro sobre su vida (‘¡Digo! Ni puta ni santa’, Autoedición). Hicieron una fiesta de presentación y una firma a la que fuimos. Cuando lo leímos, vimos que era una historia grande para contar... una película o una serie, pero la cosa se quedó ahí", explica uno de los Javis. "En un viaje a Los Ángeles, en una reunión de trabajo nos preguntaron sobre quién haríamos un biopic. Los dos dijimos: "La Veneno". Al explicarles quién era, nos dimos cuenta de que teníamos que contar su historia”, dice Calvo. Ambos están aún en el inicio de su carrera: "La Llamada y Paquita Salas son dos cosas con las que hemos aprendido muchísimo. Veneno es un paso más. Es un paso realmente ambicioso, nos lleva a sitios nuevos como directores y como guionistas”.

1. #WomanPower: "La Veneno fue una mujer que tuvo una historia muy difícil, pero ella nunca se comportó como una víctima. Siempre fue una luchadora. Llenaba su pasado de fantasía y su presente de lucha. Ella salía en televisión cuando no había ninguna mujer trans (Telecinco, "Esta noche cruzamos el Mississippi", con Pepe Navarro). Su presencia era una reivindicación en sí misma. Ponía cara a una realidad que la gente no quería ver. Abrió camino para las generaciones que vinieron después”, explican Los Javis.

2. Compromiso LGTBI: ‘Veneno’ narra, a través de una heroína implacable, la realidad LGTBI en la España de los años 60 hasta la actualidad. Es la historia de una mujer luchadora, cuya asombrosa vida y sus valores universales la convierten en una serie de interés global. Su equipo técnico y artístico es puro reflejo de esa inclusión, ya que junto al talento se han tenido en cuenta valores como la igualdad o la visibilidad. Nunca ningún equipo en España había contado con tantas personas LGTBI. Jedet, que interpreta a Joselito mayor, lo explica así: "Para mí, Veneno es un regalo enorme, un aprendizaje, la oportunidad de homenajear a una de mis referentes. Cristina, La Veneno, a mí me ha dado una fuerza que pensaba que no tenía. Me ha inspirado en todos los sentidos, me ha ayudado a seguir adelante cuando quería abandonar... Para el mundo LGTBI es un icono pero, para los que no la conocen tan bien, a muchos les va a sorprender la serie y van a redescubrir a Cristina".

3. Todo un enigma: Es la historia de un joven que huyó de su pueblo transformándose en mujer. De una prostituta que ve cómo cambia su suerte. De un personaje famoso que jamás luchó por serlo. La veneno envuelve todo el concepto de la España profunda, a la que parece que todo se le queda grande, pero no duda en ponerse el mundo por montera. Adorada por su carisma y su forma de expresarse libre, deslenguada y divertida, La Veneno alcanzó la popularidad gracias a sus apariciones televisivas en los 90. Sin embargo, su vida y sobre todo su muerte siguen siendo un enigma.

4. Una grabación complicada: La serie inició sus grabaciones el pasado diciembre, en la localidad almeriense de Isleta del Moro. El rodaje de los 8 episodios de 50 minutos se iba a extender durante cuatro meses en la provincia de Almería y de la Comunidad de Madrid, pero el parón al que se ha visto obligado el país debido a la crisis sanitaria del coronavirus lo alargará mucho más.

5. Un equipo multipremiado: Los Javis van acompañados en esta aventura por unos compañeros de lujo: los guionistas Elena Martín (‘Júlia Ist’, ‘Las amigas de Ágata’), Claudia Costafreda (ganadora de la Biznaga de plata por el cortometraje ‘Benidorm 2017’), Ian de la Rosa (ganador de un premio en Cinefondation de Cannes con ‘Victor XX’) y Félix Sabroso (‘El tiempo de los monstruos’, ‘La isla interior’). Junto a la dirección de Ambrossi y Calvo, la serie contará con Álex Rodrigo (director en las premiadas ‘La casa de papel’ y ‘Vis a vis’) y Mikel Rueda (‘A escondidas’, ‘El doble más quince’) como directores capitulares. Gris Jordana (nominada al Gaudí por ‘La vida sense la Sara Amat’) es la directora de fotografía de ‘Veneno’; Pepe Domínguez (cuatro veces nominado al Goya y ganador por ‘La isla mínima’) es el director de Arte. Ana López (creadora del vestuario de ‘La llamada’ y ‘Paquita Salas’ y nominada al Goya por ‘Quién te cantará’) es la responsable del vestuario de ‘Veneno’. Mariló Osuna (nominada al Goya por ‘Las 13 rosas’) se encarga del Maquillaje de la serie y Pablo Morillas (‘Paquita Salas’ y ‘La llamada’) es el responsable de Peluquería.