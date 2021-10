Desde clásicos del cine de terror a los últimos títulos que nos han hecho gritar: Estas son las películas perfectas para pasar una noche de Halloween terrorífica.

A. O | Cristina Delfín

Para los amantes del cine de terror, cualquier ocasión es buena para disfrutar del miedo con una película. Y la noche de Halloween es la fecha idónea para un maratón de las mejores cintas que hemos encontrado en Netflix, HBO Max, Disney +, Movistar+ o Amazon Prime Video, entre otras.

Rememorar los clásicos de culto (donde brillan títulos como 'Psicosis' o la secuela de 'Viernes 13') o adentrarse en las últimas novedades (¿has visto 'El hombre invisible', protagonizada por la siempre formidable Elisabeth Moss y vinculada, en cierta forma con el movimiento #MeToo); atreverse con las ofertas más sangrientas o aquellas centradas en la noche más terrorífica del año puede ser un placer gustoso y sobresaltado, lleno de emoción. Sí, ir en busca de escenas que te hagan saltar del sofá es una tarea obligatoria en la víspera de Todos los Santos.

¿Eres de quienes cierran constantemente los ojos porque no puedes soportar las escenas de terror, o luego te cuesta conciliar el sueño y algunas secuencias te persiguen antes de dormir como una pesadilla? ¿O, tal vez, buscas una propuesta para ver en familia, con los más pequeños de la casa? No te preocupes: los enemigos públicos de las películas de miedo también tienen su hueco aquí, y también los niños. Porque los fantasmas o los monstruos no tienen que ser obligatoriamente espeluznantes, al menos en todos los títulos. Por lo que también descubrirás títulos que dan menos miedo que la Ariana Grande en 'Scream Queen' (cuando tuitea mientras la asesinan).

¿Te gusta, en cambio, pasar miedo y presumes de tener un estómago de acero? También hay muchas propuestas, desde la popular saga de 'Saw', que puedes encontrar en Movistar + y que, pese estrenarse en 2004, sigue atemorizando a millones de espectadores, a 'Sinister' (2012), una de las que más miedo ha generado en la redacción de Woman y que está disponible en Netflix, Filmin o Movistar+, entre otras plataformas.

Mira en la siguiente galería las mejores películas para ver en Halloween.

¿Prefieres placeres más tranquilos y sosegados? Este otoño hay un montón de estrenos interesantes que llegan a las salas de cine: desde la finalista para representar a España en los Premios Oscar, 'El Buen patrón', dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, a la última producción del agente 007, 'No time to die', que además será la última producción como James Bond de Daniel Craig.

