12 planes (responsables) para celebrar el fin del estado de alarma

Desconexión en plena naturaleza, darse un capricho en un hotel de lujo, bailar en un concierto o atreverse con un pequeño viaje... un puñado de ideas para aprovechar la relajación de las restricciones, sin dejar de lado la sensatez.

Isabel Loscertales

La relajación de las restricciones a partir del 9 de mayo nos da un poco de amplitud de miras en nuestra agenda. Hay muchas ganas de hacer cosas. Por supuesto, siempre con la responsabilidad de saber que ha acabado el estado de alarma, pero no la pandemia. Partiendo de esta premisa, hemos seleccionado una docena de sugerencias para todos los gustos.

Córdoba y su Fiesta de los Patios

Las flores van a lucir este año más bonitas que nunca. A la belleza habitual de la Fiesta de los Patios de Córdoba se añade esta vez una doble emoción: la recuperación del concurso, que por motivos obvios no pudo celebrarse el año pasado, y la conmemoración de su centenario. Declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, durante la fiesta –del 3 al 16 de mayo- los vecinos abren las puertas de sus casas para que todos puedan contemplar sus patios tradicionales, verdaderos oasis de flores, plantas, fuentes, colores y fragancias.

El festival se llevará a cabo con las lógicas medidas de seguridad (aforo restringido, distancia…), aunque quizás prefieras evitar posibles aglomeraciones. En tal caso, puedes ir en otra fecha y reservar la Ruta de Patios por el barrio del Alcázar Viejo, que organizan empresas como dePatios.

Más información: patios.cordoba.es

Lanzarote en un hotel de César Manrique

Sol, playa, naturaleza, bienestar y una arquitectura declarada Patrimonio Artístico y Cultural de Lanzarote. Reservar en el recién renovado Hotel Meliá Salinas, en Lanzarote, se convierte en una propuesta irresistible si queremos relax y desconexión. El emblemático hotel se inauguró en 1977 a cargo de dos grandes nombres: el artista César Manrique, cuyo sello en Lanzarote es ineludible, y el Premio Nacional de Arquitectura Fernando Higueras. Su piscina de 1.800 metros cuadrados y sus jardines tropicales se convirtieron en todo un icono en la isla. Tras una cuidada rehabilitación, sus 272 habitaciones lucen como nuevas y acaba de inaugurar, además, diez exclusivas villas privadas.

Más información: melia.com

Bilbao y los locos años 20

La década de 1920 sería muy loca, pero no podíamos llegar a imaginarnos los locos que iban a ser los años 20 de nuestro siglo XXI. Por motivos no tan diferentes, pues hace cien años, además de pasar por una Guerra Mundial, también atravesaron por una pandemia como la nuestra. Los cambios sociales fueron paralelos a un despertar de las ansias de vivir de la gente, que puede ser bien parecido al que sientes tú en estos momentos.

Todo el espíritu de 1920 alimentó el arte y favoreció la experimentación, como recoge la recién inaugurada exposición “Los locos años 20”, en el museo Guggenheim Bilbao. Más de 300 obras de pintura, escultura, fotografía, cine y diseño de diferentes movimientos (Bauhaus, Dadaismo, Nueva Objetividad…) nos acercarán a esa década y nos brindarán ideas muy inspiradoras. Una cita imprescindible para los amantes del arte que podrá verse hasta el 19 de septiembre.

Más información: guggenheim-bilbao.eus

Menorca en kayak

La nueva compañía Rutas Kayak Menorca se adapta a los nuevos tiempos proponiendo un modelo de turismo seguro, al aire libre y con precios razonables. Ubicada en Cala en Porter (Alaior) propone como servicio estrella la Ruta de las Cuevas, una increíble excursión en kayak –con guía- que va hasta la famosa Cales Coves, pasando por la mítica Cova d’en Xoroi y otras como las de la Llum o Sant Josep. Durante el trayecto podrás practicar snorkel. También cuentan con servicio del alquiler individual de kayak. Precio: 29 €/pax.

Más información: rutaskayakmenorca.com

Dormir bajo las estrellas en un hotel burbuja

Los hoteles burbuja están poniéndose de moda. La experiencia de dormir en una esfera transparente que nos permita disfrutar del cielo en todo su esplendor, está gustando mucho. Sobre todo, a los más románticos. Existen diferentes opciones de hoteles burbuja, como Las Beatas, en Villahermosa (Ciudad Real), Mil Estrelles, en Cornellà del Terri (Girona) o Miluna, en Hormigos (Toledo). Emplazados en plena naturaleza, es la versión más cercana a dormir a la intemperie pero con todas las comodidades e, incluso, lujos. En el caso de Miluna cuentan con cama con dosel, baño privado, telescopio, servicio de catering, servicio de masajes, piscina, flotarium, bicicletas… Su burbuja más Premium, Lunas de Saturno, cuenta con bañera de hidromasaje exterior.

Más información: miluna.es

Caminos de Veruela: senderismo y poesía

El Parque Natural del Moncayo (Zaragoza) es un paraíso natural que esconde bellos paisajes, caminos, leyendas y pueblos como la villa histórica de Tarazona. Entre sus muchas propuestas para descubrirlo a pie o en BTT, nos gusta una con tintes poéticos: los Caminos de Veruela, una selección de doce itinerarios que recorrieron los hermanos Bécquer durante su estancia en el Monasterio de Veruela. Como escribió Gustavo Adolfo Bécquer "cuando acabas los caminos es obligado sacudirse el polvo, pero cuando reemprendas tu vuelta te darás cuenta de que no sólo has limpiado tu ropa, sino que has aireado tu alma”. Y tenemos muchas ganas de airear el alma.

Más información: caminosdeveruela.es

Lujo y bienestar en Marbella

Claro que sí, porque tú lo vales y porque llevas muchos meses confinada ahorrando, llega la hora de darse un capricho. Como una escapada de lujo en Marbella y a uno de esos hotelazos de los que presume, como Puente Romano. Un resort de playa de estilo andaluz, con un Spa Six Senses del que no querrás salir nunca y quince restaurantes a cada cual más exquisito: desde el alegre Beach Club El Chiringuito, a la alta cocina libanesa de Jardins du Liban, la siempre infalible cocina japonesa de Nobu Marbella o los cócteles en la terraza del nuevo Sea Grill. Te van a tratar como una reina.

Más información: puenteromano.com

Relax en la Galicia rural

Te proponemos un complejo rural encantador en Vileimil (Concejo de A Pontenova, Lugo): As Casas do Retratista. Se trata de una de las últimas incorporaciones del buscador de casas rurales con encanto Rusticae. Incluye dos casas rurales, un hórreo y una capilla, restaurados con mimo. Seis únicas habitaciones solo para adultos y bajo la filosofía “slow life” y un entorno natural único, en la frontera de Galicia y Asturias, en plena Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Ideal para conectar con la naturaleza y con uno mismo.

Más información: rusticae.es

Loarre, el castillo más bonito de España

Al castillo de Loarre, en Huesca, no paran de lloverle reconocimientos mediáticos. A principios de año la prestigiosa publicación National Geographic lo situó entre los quince más bonitos del mundo, mientras que ahora la famosa guía de viajes Lonely Planet lo ha elegido como el castillo más bonito de España.

Situado encima de un peñón rocoso, el castillo medieval de Loarre domina la llanura de la Hoya de Huesca. Fue construido en el siglo XI por Sancho III, pero a pesar de sus mil años de vida, su estado de conservación es excepcional. De ahí que haya sido escenario de muchas películas, la más famosa quizás “El reino de los cielos” (2005), de Ridley Scott.

Más información: castillodeloarre.es

De festival en Madrid

Cómo echamos de menos los festivales de música. Pero aunque el festival Tomavistas se ha aplazado al 2022 (ya conoces las razones…), podremos disfrutar su ciclo Tomavistas Extra, programado dentro de las fiestas de San Isidro 2021. Del 21 al 30 de mayo y del 23 al 25 de julio, el Parque Enrique tierno Galván e Ifema Madrid Live acogerá diversas actuaciones que harán las delicias de los amantes del indie pop y rock. Algunas actuaciones ya cuelgan un ‘sold out’, así que habrá que darse prisa.

El cartel: María Arnal i Marcel Bagés + Le Parody (21 mayo, entradas agotadas), Triángulo de Amor Bizarro + The Parrots (22 de mayo), La Bien Querida + Melenas (23 mayo), Califato ¾ + Vera Fauna (26 mayo, entradas agotadas), Derby Motoreta's Burrito Kachimba + Los Estanques (27 mayo), El Columpio Asesino + El Último Vecino (28 mayo), Novedades Carminha + Mujeres (29 mayo, entradas agotadas), Cupido + Confeti de Odio (30 mayo), León Benavente + Chaqueta de Chándal (23 julio), Rufus T. Firefly + Maika Makovski (24 julio), Manel + McEnroe (25 julio).

Más información: tomavistasfestival.com

Barcelona noctámbula

Siendo que a las once de la noche bares y restaurantes deberán bajar las persianas, es cierto que no podemos hablar de “quemar la noche”. Sin embargo, tras muchos meses con todos los locales cerrados a las cinco de la tarde, alargar hasta las once es casi casi como trasnochar. Ya podemos quedar a cenar y a tomar unos cócteles y, aunque sea con horarios más tempranos, es una excelente noticia. ¿Dónde podemos quedar a cenar con las amigas?

Podemos elegir entre las valientes aperturas en plena pandemia, como el restaurante Adobo (Milanesat, 19), del chef Enrique Valentí, Bistró Mató (Bisbe Català, 10), del Grupo San Telmo, Besta (Aribau, 106), a cargo del cocinero gallego Manu Nuñez, el cocinero catalán Carles Ramon y la bartender y jefa de sala Marta Morales (pregúntale por su ginebra artesana de ostras y lechuga de mar) o Perfecto (Diputació, 239), del empresario Oscar Manresa.

¿Aún os queda tiempo para rematar la velada con un cóctel? Puedes optar por coctelerías clásicas como Dry Martini (Aribau, 162) o Ideal Cocktail Bar (Aribau, 89) o por la premiada Solange (Aribau, 143).

Traspasar fronteras: una escapada a Portugal, Grecia o Italia

Parece que, en medio de razonables medidas de seguridad, las fronteras de algunos países como Portugal, Grecia o Italia se abren al turismo internacional. Antes de viajar debes asegurarte qué solicita cada país, pero generalmente es necesario o bien estar vacunado o bien pasar una PCR unas 48 horas antes.

Entre las múltiples opciones de viaje que ofrecen los países vecinos, te proponemos descubrir WOW Porto. Wow es el acrónimo de World of Wine, que bautiza el nuevo distrito cultural de la ciudad portuguesa de Oporto y que no es otro que su tradicional área bodeguera Vila Nova de Gaia. El proyecto incluye seis experiencias interactivas, nueve restaurantes, una Escuela de Vino, salas de exposiciones y una red de tiendas. Actualmente podrás disfrutar de la exposición del gran Francis Bacon, que coincide con otra muestra muy interesante en el Museu da Misericórdia do Porto: Alberto Giacometti – Peter Lindberg.

Más información: wow.pt/es