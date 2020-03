Lucas Vidal: "Sería un crítico nefasto... me gusta toda la música"

El compositor español, laureado con dos Goya y un Emmy, prepara su primer disco para este verano, “Karma” (Universal Music), mientras continúa su exitosa carrera como compositor de bandas sonoras, como la de "Élite" (Netflix).

Según la lista Forbes, es uno de los 100 creadores más influyentes de 2019. Compositor de la música de películas como “Fast & Furious 6” o del tema de los Juegos Olímpicos de Río para ESPN, decidió echar el freno hace tres años para explorar la música electrónica y abandonar Hollywood hace unos meses para criar a su hija en España. No importa, todos se le rifan. A este genio encantador, espontáneo, solidario y algo excéntrico, el talento le viene de serie –su abuelo fundó el sello discográfico Hispavox en 1953–, pero la valentía se la ha currado él con cada apuesta. La Berklee College de Boston o la Julliard School de Nueva York –donde se formó John Williams– le vieron hacer realidad su sueño de niño. “Animo a los jóvenes a que apuesten por su vocación, sin miedo”, afirma este genio que busca, siempre, emocionar con su música.

De todas las facetas que desarrollas: compositor, productor, director de orquesta, director artístico de los Premios Platino... ¿cuál es la que más te divierte? ¿En cuál eres más tú?

La que más me divierte es la composición, aunque es muy solitaria; pero soy más yo cuando dirijo a una orquesta, porque me gusta socializar y que los demás lo pasen bien. También me gusta producir (Amaia Montero, Antonio Orozco, Raphael), porque colaborar con otros siempre suma.

¿Y qué haces cuando te bloqueas ante una partitura, componiendo?

Pues me tomo un té, me doy un paseo o me voy a dormir pronto para despejarme.

Ahora estás preparando tu primer álbum, “Karma”, del que ya hemos oído dos singles...

Sí, saldrá en junio, bajo el sello Universal/Verve. En 2016 decidí tomarme un descanso y dedicarme de lleno a investigar la música electrónica; en este trabajo la he fusionado con la orquestal y esa mezcla de dos mundos tan diferentes es muy interesante. Me ha hecho mucha ilusión grabarlo porque, por primera vez, he contado mi historia.

Cuando pones música al cine, estás siempre al servicio de otros. Si siempre te has apoyado en imágenes para crear, ¿no ha sido difícil componer sin ellas?

Totalmente. Por eso me ha llevado tanto tiempo y porque soy muy perfeccionista (risas).

A tí lo que te gusta es el proceso...

¡Exacto! Una vez que acabo mi trabajo, lo olvido. Mira, no voy ni al estreno de las películas, porque ya he pasado página. Nunca me recreo en mi obra, no me gusta oír lo que hago.

¿Qué te queda por aprender?

Mucho y de todo (risas). El talento se trabaja. A nivel musical, estamos en un momento muy interesante con tanta fusión... yo vengo de la música clásica, de la orquestal y me encanta, pero no quiero quedarme sólo en un estilo. Espero no perder nunca esa pasión por aprender de los clásicos, como Beethoven, y de los grandes, como Alberto Iglesias, Alexandre Desplat o en el mundo de la electrónica, Nils Frahm. En mis horas libres, trato de descansar el cerebro: yo, en cuanto oigo una música, no puedo dejar de analizarla... Soy muy sensible a los ruidos y a los olores... en los hoteles, ¡siempre me acabo cambiando de habitación (risas)!

El auge de las plataformas de streaming, ¿te ha beneficiado?

Estamos ante un cambio de consumo: la gente ya no va tanto al cine y consume en casa... A mí me llega más trabajo, claro, pero un sonido Dolby en una sala de cine es insuperable. También se me han abierto las puertas a otra clase de proyectos: acabo de hacer el himno de La Liga de Fútbol. Antes de cada partido, podrás escucharlo en la tele o en los estadios...

¿El trabajo más complicado?

Los trailers americanos, porque tienen una estructura complicada, determinada por el marketing. Hice el de “Los juegos del hambre”, por ejemplo. Y hacer comedia es siempre más difícil: no te puedes pasar. Yo me manejo más a gusto en el thriller y en la acción.

¿Hay alguien con el que no te entiendas?

Sinceramente, no, he tenido suerte. He podido trabajar con gente tan culta y divertida como Isabel Coixet (Nadie quiere la noche), con González-Molina (Palmeras en la nieve), con Balagueró (Mientras duermes). Me encantó Mateo Gil (Poyecto Lázaro), una persona muy reflexiva e interesante. Me chiflaría trabajar con Paul Thomas Anderson (Magnolia).

Alguna banda sonora que te guste y no sea tuya...

Las músicas de "Drive" o de "El reino" me gustan por su apuesta original. Hay que salir de la zona de comfort...

¿Los premios aportan visibilidad?

Siempre hace ilusión que tu trabajo se reconozca, pero me importa más el día a día. Los premios artísticos son algo muy subjetivo: lo que para uno funciona, para otro no. Lo relevante es el disfrute del camino.

Eres embajador de Peugeot... ¿qué le pides a una marca?

Que tenga valores que comparto. Ha formado parte de mi cultura, porque mis padres tenían uno, y ahora yo conduzco un 3008 híbrido. Soy muy sensible con la contaminación. En Los Ángeles tenía uno eléctrico: el estado te subvenciona y además hay muchos puntos donde recargarlo gratis.

¿Cómo te definirías?

Divertido, trabajador, espontáneo... Y solidario, apoyas a Unicef... Y a Aviación sin Fronteras, una ONG que conocí a través de mi madre, que era azafata. Con ellos, los niños reciben una ayuda inmediata.

