Lanzamos OMES by Woman. El primer Observatorio de la Moda Ética y Sostenible

Ayer tuvo lugar el primer Observatorio de la Moda Ética y Sostenible (OMES) impulsado por la agencia HEY, por la revista Woman Madame Figaro y con el apoyo académico del Instituto Europeo de Diseño de Madrid.

Aránzazu García | Woman.es

OMES nace con el compromiso de analizar las acciones que está llevando cabo la industria en materia de sostenibilidad y lanzar las conclusiones en un informe que se distribuirá entre los medios de comunicación para que todos estemos al tanto de la evolución en este sector.

Para ello, contaremos con un comité de expertos compuestos por Pepa Bueno, Directora de ACME; Paloma García, CEO de Circular Project; Giusi Lara, Directora del Instituto Europeo de Diseño en Madrid; Federico Sainz de Robles, Empresario y docente, Creador De Sepiia; Laura García del Río, Redactora jefa de Moda de la revista Woman Madame Figaro; Moisés Nieto, Diseñador y Project Leader Business Alliances del IED; Enrique Silla, CEO de Jeanalogía; Nuria de Miguel, Directora de Mercedes Benz Madrid Fashion Week; Paula de Andrés, Diseñadora y docente; Isabel Berz, Responsable de investigación de IED; Pablo Jarauta, Sociólogo del IED y Elena Salcedo Allende, Asesora en integración de sostenibilidad ambiental, Docente.

En este primer encuentro, orquestado y moderado por la periodista Sonia Fornieles, hemos contado con la presencia de Pepa Bueno, Paloma García, Giusi Lara, Federico Sainz de Robles y Laura García del Río.

Para empezar es importante tener presente que la industria de la moda es, después del sector petroquímico, la más contaminante del planeta. Además, representa el 6% de las emisiones de CO 2 a la atmósfera, es uno de los sectores que más agua consume y es responsable del 20% de la contaminación de los océanos por culpa de los tintes.

El OMES pretende hacer un seguimiento de lo que la industria de la moda está poniendo en marcha para la agenda 2030. Esta agenda fue aprobada por la ONU y aquí se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas para conseguir un mundo más ecológico.

La industria ha hecho un gran gesto en este sentido firmando el Fashion Pact en agosto de 2019, en el que participan 60 grandes empresas, de 14 países que representan a más de 200 marcas. No solo están dentro las casas de moda premiun, sino también las low cost, las deportivas, fabricantes, distribuidores, ect. Esto manifiesta un compromiso real por parte de todos los ámbitos que pertenecen al sector.

En este acuerdo se han cerrado compromisos como que en el 2025 un 25% de los materiales que utilicen sean de impacto reducido y que las energías que fabriquen esos materiales sean también renovables.

La primera cuestión que abordamos en nuestra conversación es si es posible la convivencia de consumidores, moda y sostenibilidad. Pepa Bueno responde de manera tajante “Es necesaria, el futuro ya está aquí y no podemos esperar a mañana. Desde mi ámbito de trabajo como directora de ACME nos hemos dado cuenta que el centro del discurso tiene que ser la sostenibilidad social. Sin la ética y la responsabilidad social es imposible que haya una moda sostenible y la conciencia del consumidor es fundamental en ese proceso”.

Con motivo de la concienciación al consumidor Giusi Lara afirma que “las nuevas generaciones están pidiendo una parte más ética. He visto un gran cambio, se ha tomado una gran responsabilidad y conciencia. Hay un cambio importante en la consideración de lo que realmente tenemos que hacer. La contribución fundamental viene de los más jóvenes”.

Por otro lado, Federico Sainz de Robles, como diseñador y miembro de nueva generación, considera que “lo primero es saber cómo se va a medir esa sostenibilidad y cómo vamos a demostrar que lo que estamos haciendo genera menos impacto. A día de hoy hay muchas estrategias para crear productos que generen mucho menos impacto y que sean mucho más duraderos. Como utilizar monomateriales que puedan ser reciclados y tener segundas vidas. Hay muchas estrategias que se pueden adaptar que no tienen tantos costes asociados”.

El Fashion Pact es un tema importante a tratar dentro del OMES y queremos saber con qué efectividad será llevado a cabo por los diferentes integrantes. “Con este pacto muchas empresas se han puesto a la carrera y han acelerado sus planes de desarrollo. Sus objetivos son muy tangibles y además han creado una comisión para asegurarse de que se van cumpliendo. Ahora no solo tenemos la presión social, dentro de la propia industria se está exigiendo este cambio y veremos que va más a más” nos cuenta Laura García del Río.

Esto supone un impulso por estas tendencias y que se vayan uniendo más empresas al mismo. “Cuando se firmó este pacto solo había 38 firmas, una española que es Inditex, y poco a poco hay más de 60”, nos cuenta Pepa Bueno.

Paloma García afirma que “es un paso necesario, ya que se pone el acento en algo que se tiene que realizar como industria. Se necesita la colaboración de todos”.

Uno de los inconvenientes que siempre se ha puesto ante la sostenibilidad es el encarecimiento del proceso de producción. Por eso, muchas marcas han puesto este debate a la cola de sus prioridades. Pero, Federico Sainz de Robles, como joven creador considera “que hay muchísimas maneras de generar prendas que requieren muchos menos recursos. En nuestro caso hemos optado por una vía tecnológica que puede ayudar a crear procesos y productos más sostenibles”.

Pepa Bueno suscribe que la tecnología es importante y añade que la enseñanza al consumidor es la clave. “Si el que consume ropa no entiende el discurso de la sostenibilidad, nunca vamos a llegar a nada. Los consumidores somos los más poderosos. Se debe insistir mucho y las empresas tienen que comunicar porqué son sostenibles. Por ejemplo, Moisés Nieto, está muy implicado en la sostenibilidad social y ambiental, en su última colección utilizó un tejido vaquero de una empresa española con cero gasto de agua”.

En todo este proceso de la sostenibilidad las revistas de moda también han puesto su granito de arena. Desde hace varios años Woman Madame Figaro lanza un número especial sobre sostenibilidad; y además la sostenibilidad está presente en cada número, y también es un tema habitual en woman.es.

Otro aspecto importante a tratar en OMES es la actuación del consumidor y la sobreproducción. “Es importante poner el foco también en el cliente final y en la forma en la que se consume. El principal problema de todo esto es la sobreproducción. A lo mejor no se tiene que producir 5 millones de camisetas, si no se consumen, ya que el 15% de las prendas que se fabrican después no tienen dueño. Si los consumidores cambiarán los hábitos todo iría a menos. La calle es la que manda y por ello se tiene que concienciar al consumidor”, finaliza Laura García del Río.