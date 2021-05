7 restaurantes que las 'instagrammers' y 'celebs' adoran: desde Sara Carbonero a María Pombo o Mery Turiel

¿Cuáles son los restaurantes favoritos de 'celebs' e 'instagrammers', de los que no paran de hablar en sus 'stories' y 'feed de Instagram? Toma nota de los establecimientos más 'instagrameables' e 'instagrameados'.

Clara Hernández

¿Cuáles son los restaurantes que arrasan en Instagram, esos que protagonizan los perfiles de 'celebs' e 'it girls' porque, además de contar con cartas deliciosas, cuentan con rincones perfectos para posar en ellos para selfies y retratos? Seguro que tienes en mente alguno o en alguna ocasión te has preguntado el nombre y la dirección de ese gastro bar tan bonito desde donde han comido o cenado, por ejemplo, Mery Turiel, Sara Carbonero o María Pombo.

Pues bien, seleccionamos cinco restaurantes que, seguro, te son familiares si eres una usuaria habitual de las redes. Estos son los establecimientos más instagrameables, instagrameados y favoritos de actrices, influencers, etc. Toma nota.

Restaurante Bel Mondo: el Nº 1

Dirección: C/ Velazquez, 39, Madrid.

Notas: Hace unos días veíamos a Aretha La Galleta o a Laura Eguizábal fotografiarse en este espacio de decoración soberbia, floral y con un punto kitch que, desde que abrió sus puertas, hace casi un año, ha sido el paisaje de publicaciones de María García de Jaime, María F. Rubíes, María Pombo (a quienes hemos visto repetir), Lucía Pombo y decenas de rostros conocidos. Si vas, además de fotografiarte en sus numerosos rincones dignos de selfie, te recomendamos degustar uno de sus platos de comida italiana (desde la pizza margarita clásica, que tiene un precio de 11 euros y una masa esponjosa, al entrante 'No puerro más' de puerro asado (9 euros). Un lugar chic, en pleno barrio Salamanca de Madrid, y relativamente asequible.

El 'japo' Sr. Ito: parada de Sara Carbonero, entre otras

Dirección: C/ Trafalgar, 7 y C/ Pelayo, 60 (en su versión Lab), Madrid.

Notas: Además de protagonizar una de las últimas paradas culinarias de Sara Carbonero, a quien hemos visto posar en sus escaleras, cuenta entre sus fans con Máximo Huerta, Laura Matamoros o Carla Hinojosa. Hace tiempo que este restaurante japonés 'chic-fusión' despierta críticas sobresalientes en medios especializados, que además lo describen como "divertido" y elogian sus toques atrevidos y su producto con muchísima calidad. Sus 'hits' son el 'japotaco de anguila ahumada y salmón' (5,90 euros) y sus gyozas exquisitas (5,90 euros / 2 unidades), entre otras cosas.

Donde Mónica: el hallazgo de Mery Turiel y Gracy Villarreal

Dirección: C/ Padilla, 3. Madrid.

Notas: Fue este invierno y poco después de la nevada cuando Mery Turiel nos enamoró con jersey calentito de cuello alto y oversize, y minifalda de cuadros cruzada de Bershka. Pero si viste este outfit seguro que tampoco te pasó inadvertido el recoleto jardín del restaurante donde Mery se fotografió (y donde la influencer ya había estado en otras ocasiones) y por el que también habían pasado Tatiane Dos Santos o Gracy Villarreal (en la imagen bajo estas líneas). Se trata de Donde Mónica, un jardín secreto escondido en el Barrio Salamanca de la capital, pequeño y lleno de encanto que, poco a poco, se va convirtiendo en una habitual en las redes y rostros televisivos. Sirven brunch, desayunos, comidas, cenas... Y está muy rico.

Restaurante Charrúa Madrid: el preferido de Paula Ordovás

Dirección: C/ del Conde de Xiquena, 4, Madrid.

Notas: "The coziest place for lunch in Madrid", escribió este invierno Paula Ordovás en su perfil de Instagram junto a unas fotos relajantes refiriéndose a Charrúa, un restaurante de comida uruguaya que inspira críticas sobresalientes en la mayoría de las páginas especializadas y donde sus seguidores alaban desde su decoración de muebles rústicos y cuidados, a su ensalada Charrúa (mozzarela de búfala, albahaca y tomate, 12 euros), al lomo alto 'prime' Black Angus (30 euros) o el pan. Incluso la competencia les ha dedicado sus elogios (Silvia Facal, propietaria del restaurante A Mundiña en A Coruña, aseguraba que que era el restaurante con la mejor carne de la ciudad cuando el establecimiento se encontraba en Galicia). Dj Nano, Carlos Jean o Victoria (@vic_saravia) también han pasado por aquí.

Restaurante Feroz: la apuesta de Laura Escanes y más

Dirección: Carrer de Tuset, 27, Barcelona

Notas: Un lugar para dejarse seducir por un interiorismo ecléctico, recargado con cien lámparas de araña y motivos felinos de tigres, lobos, guepardos... Cada rincón es una sorpresa y, tal vez por eso, es uno de los lugares elegido por Laura Escanes (o las modelos Kata Safarova y Carina Sallinger, o la artista digital Tatiana Kisiel) para sus cenas especiales. Desde 2017, además, es uno de los restaurantes de moda en Barcelona. La cocina mediterránea de mercado incluye cocotxas (dicen que de 10), tartar, coulat (exquisito). Y hay música y copas para después de cenar.

Restaurante Papúa Colón: la novedad madrileña

Dirección: Plaza de Colón, 4, Madrid.

Notas: En pocos meses, pocas influencers han renunciado a posar junto su neón (entre sus fans figuran la presentadora de Mediaset Flora González López o Marta López Álamo) y su decoración apabullante, abovedada, selvática, vegetal y animal con mil rincones donde hacer tus fotos. El futbolista Javier Balboa, uno de sus fans, asegura que es "uno de los mejores restaurantes de la capital". Muchos recomiendan su 'ensalada César en rolls de pollo asado con air parmesano' (15,50 euros), croquetas de jamón (14,20 euros) o filetes rusos de vaca vieja madurada (21,30 euros).

Tatel: el lujo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Dirección: Paseo de la Castellana, 36, Madrid y Platja d'en Bossa, 10, Ibiza.

Notas: Es uno de los establecimientos que frecuentan Tamara Falcó e Íñigo Onieva (y Laura Escanes, en sus escapadas madrileñas, o Cristiano Ronaldo, Helen Lindes, Susana Molina, Macarena Hoffmann... ), algo que no es raro teniendo en cuenta el nombre de sus fundadores: Rafa Nadal, Pau Gasol y Enriqeu Iglesias. Figura en la lista de los restaurantes 'worth travelling for" ('que bien justifican un viaje para conocerlos) que elabora USA Today. El steak tartar con torta de aceite a la parrilla (33 euros), los entrantes de jamón (33 euros), las croquetas de jamón (14 euros), el lomo de atún rojo con fideos de verduras (28 euros)... son excelentes pero sin duda la reina de la carta es la tarta de queso (10 euros), que todos los que la han probado consideran de 10.

Res