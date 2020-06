Paula Echevarría renuncia al aguacate en favor de este suculento alimento para el desayuno

¡Ñam, ñam!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que cuidar nuestra alimentación durante esta pandemia que estamos sufriendo debido al coronavirus es una de las cosas más importantes a la que debemos prestar la máxima atención. Y no, no te estamos queriendo decir con esto que te pongas a dieta o que ahora solo comas sanísimo, lo que te estamos queriendo decir es que intentes mantener una dieta sana y equilibrada comiendo de todo y en su justa medida.

Porque cuidado con hacer dietas extremas que luego dañan nuestro organismo y no sirven para nada. Lo que tienes que hacer es intentar adquirir hábitos gastronómicos saludables y eso empieza por una cosa básica que, aunque sencilla, a veces nos resulta muy complicada: no te saltes el desayuno. Lo sabemos, te levantas con la hora pegada aún no teniendo que salir a la calle y por eso piensas: "ya desayunaré luego".

De eso nada, amigas. De hecho, el desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué? Básicamente porque si no desayunas, llegarás a la comida con mucha hambre y asaltarás la nevera. Pero claro, la otra cosa que estarás pensando es: "¿y qué desayuno que sea sano, equilibrado y que al mismo tiempo me guste?".

Pues todas atentas porque Paula Echevarría está desayunando y muy rico. ¿Su secreto? Una tostada de pan de cereales con jamón ibérico.

¿Embutido en el desayuno? Sí, pero cuidado porque tiene que ser del que está curado y no comerte el tocino. Lo sabemos, es difícil, pero mejor eso que nada. Así, Paula Echevarría ha decidido alternar un día de tostadas con aguacate con otro con jamón ibérico. En cuanto a la bebida, sigue disfrutando de un café con leche y un zumo verde que ayuda a limpiar el organismo. Por lo tanto, ya no hay excusa para no desayunar rico y variado. Toma nota.