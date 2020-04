Ni cómo hacer pan, ni bizcocho, ni pizza, la receta más buscada por los españoles en Pinterest es la focaccia

Woman.es

No hay 'influencer' que no haya experimentado estos días con la cocina (buen plan para no aburrirse). Si hay un plato que se repite hasta la saciedad, es el bizcocho de plátano, también llamado pan de plátano. Los que todavía no se han puesto manos a la ‘masa’ son la resistencia. Vamos, que esto nos viene a confirmar que:

1. Los españoles somos unos golosos

2. Que es normal que la harina sea uno de los productos más vendidos en el supermercado.

Las recetas del pan y del bizcocho de plátano ya las hemos dado por aprendidas, pero lo que nos está generando más interés en las últimas semanas es cómo se hace una focaccia. ¿Te lo habías imaginado? Pues en España nos ha dado por cocinar este manjar de origen italiano, a juzgar por el número de búsquedas en Pinterest estos últimos días. “La gente acude a Pinterest para buscar, guardar y compartir ideas. Este mes de abril destaca especialmente el interés de los usuarios por encontrar recetas sencillas y originales para cocinar pan y mostrar su gratitud al personal sanitario”, cuenta desde la red social.

Lo llamativo de todo es que las búsquedas de “Focaccia” han subido como la espuma. Y no, nada de un poco, ha sido un total de un 170% más en España. En el resto del mundo, la tendencia es muy similar. En Argentina, por ejemplo, las búsquedas de croissants salados han aumentado un 1532 %; en Australia, el pan damper, un 263 % y en Francia, brioche japonés, con un 1081% más que búsquedas.

Parece más que claro, los hidratos de carbono nos están dando muchas alegrías estos días. Veremos qué ocurre cuando nos subamos a la báscula y cuando no nos cierren los vaqueros… ¿Y si compramos unos jeans nuevos y tiramos la báscula? ¡Votamos que sí!