Cómo ordenar el frigorífico, alimentos base y mucho más nos lo enseña Paula Ordovás en su Instagram

Cada alimento tiene su lugar dentro de tu nevera y ahora es un buen momento para organizarla y comer sano sí o sí.

Para todo existe un orden y tu frigorífico no se escapa de esta norma. Aprende cómo colocar los alimentos en la nevera y así comer saludable.

El orden trae paz mental. Da igual que seas una persona que lleve la organización a niveles extremos o alguien a quien encuentra todo aún sin colocarlo en su sitio. Nuestro cerebro agradece el orden visual y el saber que dentro de un cajón también sigue habiendo orden.

Por esta razón es ahora, en el momento de confinamiento, cuando muchas personas se están volcando a hacer organizaciones profundas ya sea del armario, de los armarios de la cocina, del salón, etc. Pero... ¿qué pasa con el frigorífico? Este quizá sea uno de los espacios que debamos atender primero porque es donde conservamos y almacenamos los alimentos.

Según un informe de la consultora Kantar, el gasto en la cesta de la compra creció hasta un 25% durante la primera semana desde el decreto de Estado de Alarma, lo que significa que comemos más alimentos y recetas cocinadas en casa y por ello vemos realmente importante compartir unas reglas básicas para ordenar tu nevera. Gracias a Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, tenemos una lista de consejos sobre cómo usar y ordenar el frigorífico para conservar mejor los alimentos y evitar tirar comida a la basura en este confinamiento.

1. Temperatura: Se aconseja poner el frigorífico a una temperatura de 5ºC para garantizar la correcta conservación y frescura de los alimentos. Ponerlo unos grados por encima podría estropear la comida mucho antes.

2. Cada estante tiene su función: Olvida colocar la comida donde haya un hueco libre. La posición de tus alimentos será clave para la prolongación de su vida.

La puerta es la parte menos fría de la nevera y aquí se colocan aquellos productos que no necesitan tanto frío como las bebidas, mermeladas, mantequillas, salsas o los huevos.

Las frutas y verduras irán en los cajones disponibles en la mayoría de neveras. Estos mantienen la humedad y evitan un excesivo frío que pueda echarlas a perder.

Las carnes y pescados deben ir en el estante inferior. Es la zona más fría y se reserva para los productos más perecederos que necesitan un extra de frío. En los estantes superiores van a ocupar su lugar aquellos productos que no necesitan estar a un frío excesivo como son los yogures, embutidos, platos cocinados, entre otros.

3. El congelador: Es el mejor aliado para prolongar la vida de los alimentos. La temperatura ideal es de -18ºC y en él guardaremos carne o pescado que no vayamos a consumir de inmediato, los productos congelados comprados en el supermercado y los túpers con la comida que nos haya sobrado o hayamos preparado para días posteriores. Será importante etiquetar la comida que metamos con la fecha y el alimento en concreto para controlar su estado.

4. Siempre delante: Ya sea en el frigorífico o en el congelador siempre tenemos que colocar delante y bien a la vista todo aquello que esté a punto de vencer o que lleve más tiempo esperando para ser consumido.

5. No abrir en exceso la nevera: Abrir y cerrar constantemente la nevera somete a la comida a constantes cambios de temperatura y la podemos llegar a deteriorar.

6. Mantenimiento: Es importante no sobrecargar demasiado la nevera para que así esta pueda funcionar con normalidad y los alimentos siempre estén a la temperatura adecuada. Además conviene limpiar e higienizar periódicamente el frigorífico ya que la suciedad puede puede dañar la comida y ocasionar problemas de salud.

Y tu, ¿cómo ordenas el frigorífico? Implementa estos pasos a tu compra y colocación habitual y verás que cocinar y comer saludable se vuelve mucho más sencillo.