La naturaleza dice 'otoño', Honest Greens dice 'carta nueva'

The real food revolution, este no es un restaurante de ensaladas.

Woman.es para Honest Greens

Con muchísimas combinaciones posibles, Honest Greens ofrece platos que respetan todo tipo de dietas: vegetariana, plant-based, sin gluten y paleo. Además, en el restaurante no se encuentran azúcares refinados, ni aditivos, ni conservantes. Productos de calidad, únicamente. El rincón dulce es uno de los puntos más celebrados de la casa, donde se ofrecen delicias naturalmente endulzadas y aptas para personas vegetarianas o intolerantes al gluten, un ejemplo, la cauliflower Mocha Brownie de caramelo salado de tahini.



Este restaurante pionero en Europa por sus técnicas de elaboración en platos saludables, su máxima es dejar que la naturaleza decida qué hay en el menú, es por eso que su carta cambia con las estaciones y ¡ha llegado la edición de otoño! Uno de los platos más esperados de esta temporada es sin duda la coliflor asada entera al horno Josper, destaca por su sencillez y su gran sabor.



Como novedad se apuesta por el Honest Poke: un plato equilibrado con un toque hawaiano, aunque con productos mayoritariamente de proximidad. Ingredientes: Aguacate, zanahoria, cebolla y jalapeños encurtidos caseros, piña al Josper, cebolla crujiente gluten free, wakame, pepino, edamame, remolacha asada, manzana, cilantro, jengibre, furikake. Salsa sésamo ceviche y plant-based tamarindo spicy mayo. La base es a elección entre arroz integral y negro o quinoa tricolor. Además, se le puede agregar un spicy tuna scoop un must try de la temporada.



En esta carta destaca el nuevo garden bowl de temporada, con un guiño a la especias: Curry soul-warming bowl, los típicos sabores del Mediterráneo se combinan con un Honest Creamy Curry dressing que va directo a calentar el alma. ¡Y qué decir de las nuevas guarniciones plan-based! Calabaza glaseada, Winter kale quinoa, patatas rotas dill-chimichurri y muchos más delicias de temporada que solo están disponibles si el pequeño payés dispone de existencias.



El product sourcing es uno de los departamentos más importantes de Honest Greens, a la hora de pensar la carta, se hace considerando no solo los productos, sino también a los productores. Se realiza un trabajo de campo muy minucioso para seleccionar quienes serán proveedores de Honest Greens. Actualmente, más del 80% de los productos de Honest Greens son de proximidad, y es un número en continuo aumento.



Su propuesta de desayunos, con sugerencias como los Almond butter pancakes siguen su visión de cocina, sin azúcares refinados y sin gluten. También se puede disfrutar (sin culpa porque es free refill) de su H2O Bar, donde las aguas infusionadas hechas en casa cada mañana o el agua fresca re-mineralizada, ayudan a refrescarse y ser más justos con el medioambiente. El café, además de su excelente sabor, es orgánico, de especialidad y fair trade (comercio justo).

Sabias que...

Honest Greens es un concepto de restauración que apuesta por la cocina saludable, de calidad y de proximidad con servicio rápido. Hace más de dos años que irrumpió en España con una propuesta fine casual muy innovadora, se cuidan los procesos de elaboración de la mano de chefs formados en alta cocina, y se miman los platos, cocinados diariamente con productos frescos, cosechados por pequeños productores, orgánicos siempre que se pueda y sostenibles en cuanto a su producción.



Con el objetivo de democratizar la comida saludable, Honest Greens se ha convertido en un referente indiscutido del nicho fast casual, ofreciendo una gastronomía de alta calidad técnica, productos frescos y mayoritariamente vegetales con un servicio rápido y eficiente. Y el público es de lo más heterogéneo; Honest Greens es para todo el mundo.