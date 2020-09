Esta chica tiene el mismo buen gusto para todo.

Después de triunfar en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, ya tenemos a Ester Expósito (y a todo su glamour, ojito, que no se lo dejó en Italia), por Madrid. Tanta foto se merecía un descanso, así que la actriz de ‘Élite’, que por cierto, tiene nuevo proyecto con Netflix,, 'Alguien tiene que morir' y no te lo puedes perder, se ha tomado un respiro y ha ido a cenar en muy buena compañía. Y mira que hay restaurantes en Madrid, pero Ester Expósito escogió un mexicano. No nos referimos a su chico, Alejandro Speitzer, que no sería en absoluto mala elección, sino a un restaurante mexicano.

- Que cierren las puertas de Venecia, que Ester Expósito ha llegado al Festival de Cine de Venecia convertida en una diosa y ya no cabe más glamour en la ciudad.

Aunque la actriz jugó al despiste en su cuenta de Instagram y solo nos dejó ver que se tomaron dos Caco-Chela, hemos descubierto cuál es el restaurante mexicano en la que la actriz se pone las botas. Se llama Don Manolito, una taquería de Madrid que, aunque hace solo dos meses que ha aterrizado en la ciudad, ya se ha convertido en el restaurante de referencia de los mexicanos que viven y pasan por Madrid. Y, por supuesto, de los españoles que aman la comida mexicana.



Con un ambiente desenfadado y un servicio cercano, ya han sido varios los personajes famosos que han querido probar las delicias de este restaurante, entre ellos está la actriz Ester Expósito. Si pasas por allí (calle Ponzano, 91), tienes que entrar y probar el Taco Tinga de Pollo, solo disponible en España. Pero si no te convence, que sepas que hay 20 tacos para elegir. Como te dé por probarlos todos, vas a salir más a gusto que en brazos.