El 25 de octubre es el Día de la Pasta y estos son los mejores restaurantes donde comerla, según la redacción de Woman

Nuestros 14 sitios favoritos del mundo para degustar el mejor plato de pasta. ¡Ñam, ñam!

Clara Hernández | Woman.es

Este 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, un alimento saludable (porque aunque es calórico y rico en hidratos de carbono, contiene muy pocas grasas), que combina de maravilla con cientos de salsas y ensaladas, y que es el gran aliado tanto de la cocina exprés como de la alta cocina. Y que, además, bien preparado, es DE-LI-CIO-SO.

Si hace unos días revelábamos el nombre de las que son, según los expertos, las mejores pizzerías para degustar auténtica pizza italiana, ahora, por el Día Internacional de la Pasta, de la que somos fans (o, mejor dicho, fanáticas) en Woman y sobre la que siempre abrimos debates en la redacción, hemos seleccionado cuáles son los restaurantes donde hemos probado la pasta más fabulosa y al dente de ciudades como Madrid o Barcelona (aunque también hay propuestas alicantinas o, incluso, localizadas en el extranjero).

Estos son nuestros restaurantes italianos (y no italianos) favoritos para comer la mejor pasta, así como los platos de su carta que harán que pongas (de verdad) los ojos en blanco. Tenemos pruebas.

Aida Ortega, coordinadora web, recomienda... FELLINA (Madrid)

"Me declaro fan absoluta de la comida italiana. Adoro la pasta a otro nivel, así que elegir un solo lugar ha sido una tarea bastante complicada. Fellina (C/ Caracas, 21) es uno de los italianos del grupo Le Cocó, decoración increíblemente bonita, buen servicio y unos espaguetis al tartufo con parmigiano y huevo poché para volverse loca. Más allá de sus pastas (recomiendo absolutamente cada plato), su carta de vinos italianos es de vistazo obligatoria. Sin olvidar los postres, haz hueco para el Fagottino alla Nutella. Una apuesta segura situada en Chamberí (Madrid) y que, además, puedes pedir a domicilio con Deliveroo".

El favorito de Isabel Loscertales, responsable de Cultura, es... LE CUCINE MANDAROSSO (Barcelona)

"Uno de los primeros sitios a los que iré con mi pareja cuando vuelvan a abrir los restaurantes en Barcelona es a esta auténtica y mágica trattoria italiana, Le cucine Mandarosso (Carrer de Verdaguer i Callís, 4), muy cerquita del Palau de la Música . Ambiente íntimo pero informal en un local lleno de encanto y con unos platos caseros deliciosos. Justo antes del cierre por el Covid acababan de inaugurar nueva carta de otoño, así que habrá que probarla en cuanto se pueda. Seguro que ninguno de sus platos de pasta decepciona, pero es imperdonable irse sin probar el tiramisú".

A Mayka Sánchez, directora de Woman, le encanta... BREL, en El Campello (Alicante)

"Me encanta porque es un restaurante familiar que ha evolucionado hacia cocina creativa sin perder su ADN. Veraneo desde pequeña en El Campello y Brel (C/ San Vicente, 21) es cita obligada. Su pasta artesana es irresistible. Mi plato preferido es la Lasaña By Gregory Rome, a base de carne vieja y bechamel de torta del casar".

El favorito de la redactora María Aguirre es... NOI (Madrid)

"Hubo un tiempo en el que Sinfonía Rossini era mi rincón favorito en Madrid para tomar pasta -¡cómo olvidar los tagliatelle al huevo con salsa de trufa!- pero llegó el día en el que me encontré con la puerta cerrada cuando su chef, Gianni Pinto, empezó a trabajar en la embajada italiana. Por suerte volvió con Noi (C/ Recoletos, 6) y cada uno de los platos de su carta hace que se te haga la boca agua. Imposible elegir solo uno", explica María Aguirre.

Fátima García, diseñadora digital, adora... la TRATORIA MALATESTA (MADRID)

"La trattoria (es como procede nombrarla y con mayúsculas incluso) más interesante que he probado nunca se llama Trattoria Malatesta y está en Madrid (C/ Coloreros,5). La zona en la que se ubica puede inducir a confusión ya que se encuentra en las inmediaciones de la Plaza Mayor madrileña y, al contrario de lo que se pueda pensar, no es un italiano pensado para turistas. Desde su descubrimiento no paro de recomendarlo a quien me pregunta por un buen italiano (¿verdad, Aida?). Y es que si hablamos de sus pizzas, me quedo sin adjetivos positivos para describirlas. Pero si hablamos de pasta, que es lo que nos ha traído hasta aquí, tengo que contarte que es una ardua tarea elegir un plato de una carta que rezuma sabor. Vale, hago el esfuerzo y me quedo con los 'Rigatoni piccanti con burrata'. Yo te digo lo que lleva y después me cuentas si la boca se te ha hecho agua o qué: salsa de tomate picante, crema de burrata, piñones y un toque de pan molido aromatizado con anchoas y comino. ¿Qué tal? Una última recomendación (bueno, dos): reserva siempre con unos días de antelación y hazlo en la planta -1. ¿Por qué? Reserva y lo descubrirás".

Myriam Serrano, redactora jefa de Woman, es superfan de... BENZINA (Barcelona)

"Mi italiano favorito en Barcelona se llama Benzina (Passatge de Pere Calders, 6), en el barrio gastro de moda Sant Antoni. Sus cócteles a ritmo de rock’n’roll y una cálida deco vintage lo hacen un lugar muy especial. Por suerte, aunque aquí han tenido que cerrar bares y restaurantes, cuentan con la carta y servicio a domicilio Gnocchi 29 en el que ofrecen sus famosos y deliciosos ñoquis artesanos, hechos con cariño por el chef Nicola Valle, con packaging 100% biodegradable. Para celebrar este día tan señalado, voy a pedir mis favoritos, de remolacha, con crema de gorgonzola, espinacas, y nueces. Ummm…".

A Ester Aguado, responsable de reportajes, le encanta GIOIA (Madrid) pero...

"El menú degustación de Gioia (C/ San Bartolomé, 23) es un viaje al corazón del Piamonte italiano. Su pasta con trufa te lleva al paraíso. Aunque lo que más me gusta del mundo es cocinar mi propia pasta y la más maravillosa del mundo es Garofalo, una de las casas más antiguas de Italia que además está en región de la pasta por derecho propio, Gragnano. Sigo en redes al chef Gianni Pinto (sí, el de Noi), para copiar sus recetas. Si, encima, las presentas en un plato diseñado por la artista Andrea Zarraluqui, tienes una obra de arte en la mesa.

El favorito de Carmen Raya, redactora digital, siempre ha sido... EMMA Y JULIA (Madrid)

"Me encanta un italiano que se llama Emma y Julia y que está en la Cava Baja, 19 (Madrid) porque es como viajar a la cocina de una mamma italiana en una película de La Mafia. jeje :). El plato que más me gusta de su carta es su lasagna Emma y Julia, ¡riquísima!". Aunque también tiene otros platos deliciosos como este:

El favorito de Laura García del Río, responsable de moda, es... EATALY, en Nueva York (y también otros más cerca)

"Si tengo que elegir un sitio en el mundo, me quedo con Eataly, en Nueva York: me encanta el rollo mercado que tiene y pasearme entre los puestos para ir haciendo hambre. También el restaurante de Villa Sant’Andrea en Taormina (Sicilia), que de acompañamiento tiene unas vistas de postal. Y si nos quedamos en territorio nacional, Don Giovanni (Paseo de la Reina Cristina, 23) es un clásico. Da igual lo que pidas, aciertas.

El favorito de Natalia Rico, del Dpt. de Arte: DE GUSTIBUS ITALIAE (Barcelona)

"Uno de mis restaurantes favoritos y con 'delivery' en tiempos de Covid-19 es De Gustibus italiae (carrer de Ricardo Calvo, 13). Materia prima de calidad, cocina tradicional italiana pero con un toque creativo. Bonito, tranquilo, cómodo y con terraza. Mi plato favorito..... hay muchos pero por ejemplo el triángulo de pasta fresca hecho a mano con gambas y salsa de limón es impresionante!".

A Virginia Lázaro, de edición gráfica, le encanta... LA TRATTORIA DA PIERO (Madrid)

"Mi restaurante italiano favorito es La Trattoria da Piero, en la calle Carril del Conde, 106, Madrid. Y mi plato favorito es 'tortellini vieiras', que es pasta fresca rellena de vieiras con salsa de tomate, cherry, langostinos y gambas. Me encanta este plato porque realmente ¡sabe a mar! y con un vino y buena compañía, es un planazo para un jueves por la noche".

A Sandra González López, redactora, le apasiona... el Reginella (Madrid)

"Mi restaurante favorito se llama Reginella (Modesto Lafuente, 76, Madrid) y mi plato preferido (típico) son los 'tonarelli a la carbonara', que es una mezcla de espaguetis, y que preparan al estilo italiano 100% puro, con huevo. ¡Están deliciosos!".

El favorito de Piluca Santos, redactora: FLAVIA CHAMBERÍ (pasta sin gluten), en Madrid.

"Mi último descubrimiento ha sido Flavia Chamberí, en calle Trafalgar, 25 de Madrid. Aprovechando que han estrenado carta ‘gluten free’, todo un logro porque no todos los restaurantes italianos de Madrid son aptos para celíacos, hace unos días fui a cenar con una amiga y me recomendó que probara los spaghetti con polpette di manzo al pomodoro. Una bomba de sabor en la boca y no hay diferencia alguna entre la pasta con y sin gluten. Eso sí, lo mejor es que lo tomes para compartir porque es un plato muy denso (a menos que tengas mucha hambre)".

Pero nuestra compañera Piluca Santos no puede evitar mencionar otros dos restaurantes de Madrid que figuran entre sus favoritos: de Numa Pompilio (C/ Velázquez, 18), donde se queda con sus tagliatelle con langosta, y de Il Pastaio (Calle de Ríos Rosas, 49), un restaurante en el que alguna vez se ha visto a los reyes Felipe y Letizia comiendo y tienen muy buena calidad-precio. De este último, recomienda los fettuccine al Tartufo con un toque de nata.