Desvelamos nuestro Top de hamburguesas con aquellas que nos hacen poner los ojos en blanco. ¿Cuál es tu favorita?

Este viernes, 28 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Y para homenajear este plato delicioso y reivindicado cada vez por más restaurantes y comensales, hemos querido hacer una lista de las hamburguesas favoritas de la redacción de Woman y de las que consideramos que son, a nuestras juicio, las mejores.

Hay de todo: desde delicadas construcciones arquitectónicas coronadas por pan de cristal con topping de fantasía, a hamburguesas clásicas, contundentes y supersabrosas. Toma nota:

1. Hamburguesa BBQ, de ALFREDO'S BARBACOA: un clásico

Precio: A partir de 10,05 euros, según tamaño.

Mayka Sánchez, directora de la revista Woman, es fan tanto del restaurante, que fue fundado por un neoyorkino en 1981 y es "auténtico", como de su hamburguesa BBQ, la primera de la carta, que tiene una salsa barbacoa deliciosa cuya receta es alto secreto. Su recomendación es pedirla con "extra de queso y de salsa. Acompañarla con patata asada con crema agria. De postre, tarta de cereza". Menú de diez.

2. Hamburguesa con queso y bacon, de FIVE GUYS: adictiva

Precio: desde 7,95 euros (pequeña) y 9,95 euros (grande).

Desde que Barack Obama fue fotografiado en uno de sus establecimientos, se disparó la fama de estos. ¿Es para tanto? ¡Sí! "Para mí, las mejores hamburguesas están allí: personalizables, deliciosas y con un rollazo americano que me encanta. Se puede elegir entre varios tamaños, tienen un montón de 'toppings' para acompañar la hamburguesa y debo confesar que me he vuelto completamente adicta a ese bacon... ¡que ponen incluso en los batidos!", explica la redactora de Woman.es Silvia Vázquez.

3. Bacon Juacheeseburger, de JUANCHO'S BBQ: con premio

Precio: 12,90 euros.

Nuestra compañera Carla Domínguez, desde la redacción digital de Woman, apuesta por las hamburguesas de Juancho's BBQ, firma que ha sido distinguida en el Campeonato de España de Hamburguesas por creaciones como la 'Bacon Juancheeseburger'. "No es la típica carne que se queda seca, y sin sabor. Además, ahora, por el Día Internacional de la Hamburguesa, tienen una burger secreta…¡y estoy deseando probarla!", revela Carla.

4. Wagyo Burguer, de TONATIUH: como en el Oeste

Precio: 16 euros.

Ubicada en Daganzo de Arriba, un pueblo del cinturón madrileño, no es raro encontrar esta hamburguesería entre las recomendaciones de guías carnívoras. Desde el Dpto. de Arte de Woman, Óscar Álvarez se declara devoto del establecimiento, que promete una inmersión en el Oeste americano con su "decoración, la vestimenta de sus camareros, la música y la terraza con arena de rodeo". También de sus hamburguesas XL ("gigantescas, increíbles") o con la Wagyo Burguer, "otro nivel".

5. Smokey Burger, de MAD GRILL: se comen con la vista

Precio: 12,50 euros.

Sus hamburguesas (unas arquitecturas XL que se comen con la vista) han obteniendo varios años el Certificado de excelencia de TripAdvisor. Nuestra compañera Fátima García, diseñadora de Woman.es, es una de sus grandes fans. "Me chifla su Smokey Burger porque lleva una de las salsas más ricas que jamás haya probado: la mayonesa ahumada con carbón con ese toque 'smokey' que permanece en el paladar. Siempre que voy, repito".

6. Truffle Goddes de JUANCHI'S BURGER: como 'made in Brooklyn'

Precio: 12,90 euros

Jordi Hernández, del Dpto. de Publicidad, es un fanático de todas las hamburguesas de Juanchi's Burguer, que "son grandes y buenísimas", pero especialmente hay una que le quita el sueño: la de Truffle Goddes con carne de vaca, queso brie, cebolla caramelizada, mini pimientos y topping de rúcula y miel trufada. Para acompañar, lo tiene claro: "Patatas de boniato".

7. La Chulísima, de SUPERCHULO: la vegana

Precio: 12,50 euros

Es la favorita de Ester Aguado, coordinadora de Actualidad de Woman: "Me recomendaron ir a Superchulo, uno de los sitios saludables que más están dando que hablar y me encantó La Chulísima, su hamburguesa hecha de remolacha, zanahoria y lentejas que se sirve con guacamole.. Y tienen la opción de servirla con pan sin gluten. Todo, desde el pan a las recetas, es casero".

8. Huevona, de NUGU BURGER: la de las 'influencers'

Precio: 12,99 euros

Seguro que has visto a alguna de tus influencers favoritas, entre ellas María Fernández Rubíes, presumir en Instagram de una hamburguesa con una pinta increíble y que está rodeada de pan por completo, como un buñuelo, para mantener mejor el calor de la carne. Se trata de la original 'Huevona' de Nugu Burger que, además, nuestra compi y becaria Cecilia Franco confirma que está buenísima. Lleva queso raclette, bacon ahumando, huevo frito y salsa de ketchup casera. Ñam, ñam.

9. La Pulled Pork BBQ, de TGB: la 'low cost' más deliciosa

Precio: 5,50 euros

Entre las hamburguesas 'low cost' procedentes de cadenas rápidas y consideradas 'fast food' también "hay clases y clases", opina Clara Hernández, redactora de Woman.es, que se considera fan del The Good Burger y sus hamburguesas básicas, de carne sabrosa y pan dulce y adictivo. Aunque a la que sí no puede resistirse es la 'Pulled Pork BBQ' de la misma hamburguesería, con "carne mechada de cerdo", una de las tendencias culinarias del momento. su consejo: "No es muy grande, pero perfecta para una cena. Si no, puedes aprovechar las ofertas 2x1 que hay dos días a la semana".

10. Pigma, de GOIKO GRILL: la superventas

Precio: 10,90 euros.

Para Aida Ortega, antigua coordinadora de la web de Woman, esta hamburguesa es... ¡fantasía! "Si algo me gusta, no lo cambio. Esta hamburguesa tiene huevo, bacon, queso americano y la salsa mayo Goiko", explica sobre una de las estrellas de este local gourmet regentado por los creadores de la Kevin Bacon, la hamburguesa de autor que se convirtió en la más vendida de 2017 en España.

11. Hamburguesa Clásica, de HOME BURGER BAR: brutal

Precio: 12,50 euros.

Nos descubrió esta hamburguesa Beatriz Valdivia, exestilista de Woman, y desde entonces ha cobrado muchas adeptas entre nosotras. "La carne tiene un sabor brutal, no es la típica que se queda compacta sino que recuerda a los filetes rusos que haces en casa. Las patatas son muy finas, riquísimas y también parecen caseras", es la opinión generalizada sobre una de las básicas del restaurante que nació bajo la máxima de que "una hamburguesa sana y de calidad no tiene nada que ver con 'fast food'.

12. Eggburger, de CAFETERÍA HD: carne de verdad

Precio: 12 euros.

El sabor de la carne es, también, lo que más valora Natalia Morán, que durante su tiempo como colaboradora de Woman.es nos dejó uno de sus secretos mejor guardados: lo rica que estaba la Eggburger. "Sabe a carne de verdad y el queso está gratinado, como si fuera un filete. El pan no es el típico, es de cereales, y las patatas, que están entre las de gajo y normales, están riquísimas. Para terminar, hay que pedir brownie de chocolate con helado de vainilla. ¡No se comparte!".