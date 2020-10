Las mejores comidas delivery para disfrutar en casa

La pandemia ha impulsado una tendencia que ha llegado para quedarse: la comida a domicilio y el take away. Una manera de disfrutar del restaurante en casa y de apoyar a un sector que lo necesita (y que amamos).

Isabel Loscertales | Woman.es

Armando, el escalope más famoso (Madrid y Barcelona)

De tamaño XXL, fino, crujiente y riquísimo, así es el escalope de ternera de la Familia La Ancha (La Ancha, Fismuler…). No es de extrañar que se haya convertido en uno de los platos estrella de Armando, el servicio a domicilio y take away del grupo. Servido con huevo (impregnando bien el escalope) y trufa, ya se convierte en un manjar de dioses. Otros platos muy recomendables: sus cremosas croquetas, la tortilla de patatas sin cuajar, las alitas de pollo, los pimientos… ¡y la ya célebre tarta de queso de Fismuler, elaborada con queso fresco, azul e Idiazábal! Modesto Lafuente, 59. Madrid y Córcega, 68. Barcelona. escalopearmando.com

Funky Bakers (Barcelona)

Panadería internacional y deli con mucho rollo en el barrio del Born. No solo podrás comprar una bollería de lo más recomendable y panes especiales como el challah (pan trenzado judío) sino también productos de primera necesidad y de primerísima calidad procedente de pequeños productores como leche fresca, mantequilla, yogur, huevos camperos, frutas y verduras. ¿Lo mejor? Podrás incluir en tu pedido delivery un original ramo de flores. Las entregas las hacen a través de una empresa ética y sostenible (en bicicleta). Passeig del Born, 10. Barcelona. funkybakers.com

Montarelpollo (Madrid)

El nuevo servicio delivery y take away del reconocido cocinero Joaquín de Felipe tiene –como su nombre indica- el pollo como plato estrella. Lo sirve en todas sus versiones –asado, frito, rebozado, guisado en pepitoria, en croquetas…- y preparado al vacío para conseguir el punto óptimo de la carne. Como explica el chef, por mucho que se trate de un producto humilde, «la clave está en tratarlo con el mismo cariño que a un producto noble». Para solicitar el delivery cuenta con su propia app “Montarelpollo”. Atocha, 107.

La Gran Familia Mediterránea, de Dani García (Madrid, Barcelona y Marbella)

El chef malagueño lanza servicio delivery en su propósito de democratizar la cocina de calidad. A través de la app de Just Eat, podrás pedir tipos de comida muy diferente, toda con el sello de Dani García: comida asiática (no falta el sushi), bocatas gourmet (con un mollete de carne mechada con salsa Bull® y cebolla caramelizada para perder el sentido), la mejor brasa que incluye su famosa Burger Bull®), pizzas, ensaladas saludables y originales, postres golosos… Para todos los gustos.

Dony Lay (Madrid)

Dims sums, canelones al vapor de char siu, pato laqueado, hakao de langostinos con tinta de calamar, berenjena cantonesa en salsa con lomo de cerdo y migas de bacalao, cerdo agridulce con piña laqueada… Nieves Ye se reinventa una vez más sirviendo los deliciosos platos de su restaurante de cocina cantonesa Don Lay en formato take away (a través del teléfono 910 916 319) o delivery (a través de Uber Eats). Irresistible. Castelló, 117. donlayrestaurante.es

Món Viêt (Barcelona)

Street food vietnamita con hits como la reconfortante sopa Pho o los populares rollitos Nem. Sus recetas se basan en el concepto taoísta del ying y el yang, a través del cual todos los ingredientes quedan compensados entre sí para equilibrar: “Sólo obteniendo este balance entre ying y yang se disfruta de una comida que aporta nutrición, energía y una sensación placentera”, explica su alma máter Anh Van Chac. Te recomendamos que pidas uno de sus combos, que permiten disfrutar de una gran variedad de platos a un precio muy ajustado. ¡Todos los platos están buenísimos, damos fe! Sepúlveda, 94. monvietbcn.com

Dumbo Café (Barcelona)

La nueva propuesta del Grupo San Telmo es alegre –con el color naranja como protagonista-, cool –bien podría estar en Nueva York- y saludable –con opciones “fast good” basadas en bowls y sándwiches-. Y como ha nacido en tiempos de pandemia, se ha enfocado mucho en la oferta take away y delivery (a través de Glovo), con divertidas opciones como la Brunch Box (huevos bennedict, cake o pancakes y zumo natural, por 18 €). Buenos Aires, 30. gruposantelmo.com

Aitatxu (Madrid)

Los restaurantes gastronómicos también se apuntan al delivery para permitirnos disfrutar de una experiencia top en casa. Es el caso de Aitatxu, regentado por el vasco Álvaro González de Audicana y uno de los locales revelación del año pasado. ¿La máxima detrás de muchos de sus platos? Producto, salsa y guarnición. Gracias a su servicio Aitatxu en casa podemos degustar sus delicias sin salir a la calle, a través de elaboraciones sencillas que nos entregan al vacío. Con solo unos minutos al horno o al baño María, los podremos comer como recién hechos. Los pedidos se han de realizar 24 horas antes a través de su web. Claudio Coello, 122. aitatxu.com

Cancook (Zaragoza)

Un estrella Michelin que no renuncia al servicio delivery y take away, a través de dos nuevos formatos: A la Carta (con diez platos a elegir) o Picnic (con un pack cerrado para dos personas por 30 €). Entre las creaciones del chef cubano Ramcés González que pueden degustarse en casa, están el cordero rustido relleno de boletus, foie y madeja de patata y mantequilla o la costilla de Black Angus Glaseada, encurtidos y hierbas. Juan II de Aragón, 5. cancookrestaurant.com

Traficantes de Harina (Barcelona)

Una pizzería gamberra y riquísima, solo disponible en delivery. La masa la elaboran con harinas de alta calidad y agua mineral de baja mineralización, los ingredientes son frescos y de proximidad (con alguna honrosa excepción como la burrata de Puglia) y el aceite, virgen extra. Si a ese punto de partida, le sumamos mezclas creativas de productos y nombres artísticos como Andy Warhol o Amy Winehouse, el resultado es tan redondo como una pizza. ¿Una de nuestras favoritas? La David Hockney, con cecina de vaca vieja curada, berenjenas, burrata, parmesano, tomate semiseco y pesto genovese. Rematar con uno de sus cócteles. traficantesdeharina.com