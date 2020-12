Las mejores carnes y pescados gourmet para marcar la diferencia en tu mesa de Navidad

Además, te damos algunas pistas sobre cómo prepararlos (y es muy fácil).

Clara Hernández | Woman.es

La nueva normalidad ha hecho que nuestros planes de reuniones familiares de Navidad sean muy distintos a las de otros años. Las comidas y cenas principales tendrán menos comensales a la mesa y, a pesar de que algunos hoteles y establecimientos ofrecerán menú esos días, se recogerán, por lo general, dentro de casa. Sin embargo, y aunque estemos deseando que vuelvan pronto los tiempos en los que podamos celebrar Nochebuena o Nochevieja con todos los que queremos, familiares y allegados, sin limitaciones de asistentes, podemos preparar una cena muy especial. ¿Y qué tal con un toque gourmet y sofisticado?

- El mejor vino del mundo es... uno español, según los 'Óscar del vino'

- Los nuevos 'estrella Michelín': los restaurantes con la mejor calidad-precio de España.

Además de las opciones de menús a domicilio que ofrecen distintos restaurantes -algunos de ellos con estrella Michelín- y de las cajas gastronómicas con menús completos, también puedes optar por preparar una cena deliciosa y sin mucho trabajo. ¿La clave? Elegir productos de primera calidad para dejar a los paladares presentes con la boca abierta. Por ejemplo, la mejor carne, que solo necesita un poco de sal y vuelta y vuelta para impresionar, asegura el chef argentino Javier Brichetto, embajador de la carne Pampeana, que más abajo nos deja otros trucos para obtener el punto perfecto.

Mira los productos Premium con los que marcarás la diferencia en la mesa:

1. Auténtica carne argentina Premium (Pampeana)

Es una de las primeras marcas de carne argentina de calidad extra que se comercializa España. Sus cortes son importados semanalmente de la región Pampeana y provienen solo de animales criados a campo abierto en la Pampa Argentina, alimentados con pastos naturales sin suplementos de proteínas de origen animal. Algunos de sus cortes, como el solomillo, tienen una terneza y un sabor increíbles. Se vende en El Corte Inglés y la hemos encontrado rebajada (actualmente tiene un precio de 29,90€/kg; antes, 49,95 euros).

Además, el chef argentino Jaiver Brichetto, aliado con la marca, da trucos para que la carne esté perfecta: debe estar a temperatura ambiente antes de cocinarla; nunca hay que lavarla; la sal se pone antes, por los dos lados de la pieza y no hacen falta más condimentos (una buena pieza no los necesita). La sartén o plancha debe estar muy caliente antes de colocar la pieza, a 180 grados (punto 7 de la vitrocerámica). El aceite se debe extender sobre la pieza (no en la sartén), y esta ni se debe pinchar ni cortar durante su cocción. Para asegurar su mejor cocción, la cantidad es clave: el solomillo, por ejemplo, no debe de tener más de 200 gr. Y luego... solo una vuelta por favor: un lado y luego, el otro. Para un solomillo de 200 gr., lo adecuado serían dos minutos de coción por cada uno para poco hecho; 3 para punto y medio y 5 si se desea muy hecho.

2. Carne de Gutrei Galicia (galardonada como la mejor carne del mundo)

Su 'solomillo Friesiam' y uno de sus lomos altos han sido reconocidos en los últimos años con la medalla del oro del prestigioso premio internacional World Steak Challengue, mientras su lomo alto y bajo de Roxa d'Ouro han logrado la medalla de plata. Ofrece distintas piezas y packs de Navidad por importes diversos, según el corte y la cantidad. Por ejemplo, su número 5 incluye 4 solomillos de vaca Roxad'ouro de 250 gr. cada uno, 1 sobre de cecina de vaca Gutrei por 55 euros. Eso sí, si te interesa alguna de sus ofertas, tienes que ser muy rápida: solo admite pedidos a domicilio hasta el día 22 de diciembre.

3. Carnes de lujo Vacum, también con premio y de Galicia

Como la anterior, es una de las carnes españolas galardonadas por el World Steak Challenge, certamen que vive enamorado de su solomillo de raza mirandesa (oro) y su entrecot de rubia gallega con cruce de casina. En su tienda puedes encontrar, rebajado, su entrecot con hueso para 5 unidades (tiene un precio de 54,72 euros; antes, 75 euros). Su solomillo Vacum Selección, para 8 unidades, está también en promoción: 65 euros (antes, 110 euros).

4. Carnes Pujols: carne madurada con luz ultravioleta

Su carne, que procede de animales de Galicia y, en ocasiones, de Asturias y Portugal, ofrece una maduración 'dry-aged' con luz UV, ozono y sal del Himalaya de hasta 365 euros. Y es tan exquisita que también ha sido destacada por premios internacionales (también el World Steak Challenge ha destacado, especialmente, su solomillo de carne de buey joven de rubia gallega madurada durante 30 días, que obtuvo la medalla de oro en 2018). Dicen los expertos que es una carne color cereza donde destacan los aromas a frutos secos. Se distribuye en carnicerías especializadas, ya que no vende al por menor. Es proveedor, por ejemplo, de Bandeira Frigoríficos.

¿Prefieres pescado? Estas son algunas de las mejores pescaderías online:

5. Marisco de Santa Pola, de Pescadería Nieves

Dicen que las gambas rojas de su bahía, la de Santa Pola (Alicante), tienen un sabor particular por la gran riqueza biológica de la zona (Pescadería Nieves recomiendan cocinarla a la plancha). Las quisquillas y cigalas son otros de los productos más vendidos de esta tienda que hace envíos nacionales de martes a viernes, directamente desde el Puerto de Santa Pola. Los precios oscilan de los 40 a los 90 euros el kg (en el caso de quisquillas y gambas rojas, dependiendo del tamaño) y de los 40 a 120 euros / Kg de las quisquillas. Los pedidos se hacen por WhatsApp, formulario o teléfono.

6. Gambas rojas o besugo de La Platjeta (distribuyen en Barcelona y alrededores)

A través de su página web, distribuyen exquisiteces de proximidad como gamba roja del Mediterráneo (su precio varía cada día, así que para conocerlo hay que ponerse en contacto con ellos), o bogavante (35 euros / kg). Además, tienen gambas blancas, nécoras, centollos, galeras, buey de mar vivos... y pescado fresco, como besugo (60 euros/ kg), que ellos recomiendan cocinar al horno "con complementos nutritivos y aromáticos".

7. Salmón ahumado, lubina... de Pescaderías Coruñesas

Nacida en Coruña en 1911 pero hoy ubicada en Madrid, Pescaderías Coruñesas presumen de distribuir su producto a algunos de los restaurantes más prestigiosos de la capital. Entre sus especialidades figuran sus ahumados artesanales de, por ejemplo, salmón, para los que solo emplean agua, sal, azúcar y humo de serrín de madera de haya (hay salmón ahumado artesanal al corte por 42 euros / kg). También reparten lubinas de esteros (36 euros) y lubina salvaje (44 euros).

8. Percebes, centolla de la ría... sostenibles, de Sal y Laurel

Sus pedidos ya están cerrados para Navidad pero no para Nochevieja. Desde Nigrán (Pontevedra) despachan a nivel nacional marisco y pescado capturado mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente. Entre sus imprescindibles de Navidad se encuentran los percebes (45euros / kg), la centolla de la ría (49 euros / Kg) o las kokotxas de merluza (28 euros / pack). Puedes ver todas las ofertas en su web.

¡Buen provecho!