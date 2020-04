Si hay algo que hemos hecho durante esta cuarentena es cocinar. Ya sea para aprender o para mejorar nuestras dotes culinarias, nadie se ha escapado de preparar algún plato y ¿por qué no? compartirlo en las redes sociales. Y si ya hemos hecho el super desayuno de Paula Echevarría o la tarta de Cristina Pedroche, quizá es momento de copiar una de las recetas más populares y famosas: las albóndigas de Ikea.

La marca sueca ha aprovechado el confinamiento por coronavirus para enseñar cómo se hacen sus icónicas albóndigas. El tutorial compartido en su cuenta de Twitter tiene el típico formato de las instrucciones de montaje que viene en sus muebles. "¿Echas de menos tu dosis de albóndigas de Ikea? Hemos creado una receta para que puedas recrear este delicioso plato en tu hogar", han escrito en un tuit desde Ikea del Reino Unido.

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7