Las granolas y cremas de frutos secos que no tienen cosas raras

Be Nuts significa ‘estar loco’ en inglés y esa es la actitud que rige esta marca: la loca idea de que puedes elegir productos de verdad, sin azúcares añadidos, sin gluten, ni procesados que no molan. Este otoño ha llegado BE NUTS al mercado español, y lo ha hecho para quedarse. Te volverás NUTS por los frutos secos, ya lo verás.

Y es que esta marca trae una apuesta innovadora con una imagen moderna y una clara filosofía cero plástico que nos encanta. ¿Qué hay en su carta? Cremas de Frutos Secos (presentación de 220 gr y 350 gr) de tres sabores 100% naturales: anacardos tostados, almendras tostadas y la infalible cacahuetes tostados; y tres Granolas (presentación de 300 gr y 350 gr), que están pensadas para todo tipo de dietas. No tienen azúcares añadidos, ni siropes. Además usan los frutos secos enteros, lo que hace que esta granola sea premium y de la mejor calidad. Las variedades Sargent Berry y Apple Army tienen la particularidad de ser sin avena, mientras que la Almond Squad es una apuesta clásica de avena sin gluten, con una mezcla de almendras y canela que le da un sabor inigualable.

Sobre la marca

Sus Co-Fundadoras, Candela Pérez y Valentina Delgado, se conocieron por su pasión en común, el running. Pronto descubrieron que no consumen gluten y que ambas llevan una dieta muy saludable, difícil de seguir en España. La idea surgió cuando se dieron cuenta de que no existen ofertas de productos con etiquetas nutricionales totalmente honestas. Por eso decidieron elaborar su propia granola y cremas de frutos secos. De la misma forma, les gusta contribuir y sumar al cuidado del medio ambiente, por eso la presentación de sus productos es en envases 100% reciclables.

Una colaboración con miles de followers

Be Nuts cuenta con una presencia exclusiva en la web de Paula Ordovás (@paulaordovas), Mypeeptoes Shop (@mypeeptoeshop). En la sección GASTRO de la 'influencer' se podrá comprar la granola Bliss Bites Be Nuts, La preferida de Paula y la que se lleva consigo a donde sea que vaya.

