El día de la madre regala las recetas de dulces irresistibles para las mamás más golosas

Manda todo tu amor a tu madre con galletas, brownies y tartas hechas con todo tu cariño.

Las recetas de postres caseros más irresistibles para sorprender a tu madre en su día. Tartas, galletas, brownies... ponle todo tu amor a estas recetas y te saldrán increíbles.

Cartas, tarjetas, joyas, moda, accesorios... Hay muchas cosas que seguro le gustarán a tu madre pero no hay nada que gane a un buen dulce. Hemos recopilado 3 recetas deliciosas y fáciles para que las hagas con todo tu amor y las puedas mandar a tu madre. Si has heredado tu instinto goloso de tu madre, ¡tienes que recrear este brownie, la caja de galletas y la tarta italiana que seguro le alucinarán!

¡Comencemos!

Brownie de chocolate clásico.

¡Guau! ¿Hay algo mejor que un brownie de chocolate? Por algo se le reconoce la fama y es que el chocolate nunca falla.

Ingredientes:

280 gramos de mantequilla sin sal

8 onzas de chocolate 60-70% picado

170 gramos de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharada de polvo de espresso

450 gramos de azúcar granulada

112 gramos de azúcar moreno

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharaditas de sal

6 huevos grandes

225 gramos de harina

Sal marina escamosa, para decorar

Elaboración:

Coloca una rejilla en el medio del horno y precalienta a 180 ° C. Engrasa tu molde con mantequilla a temperatura ambiente, luego cubre con papel de horno dejando saliente por todos lados. Engrasa el papel de horno con mantequilla también.

Mezcla el chocolate picado, ¼ del cacao en polvo y el espresso en una taza medidora resistente al calor o en un bol. Reserva.

Derrite la mantequilla en una cacerola pequeña a fuego medio y hasta que la mantequilla hierva a fuego lento, aproximadamente 5 minutos. Vierte la mantequilla caliente sobre la mezcla de chocolate y deja reposar durante 2 minutos. Mezclar hasta que el chocolate esté completamente liso y derretido. Reserva.

En otro bol, mezcla el azúcar blanco, el azúcar moreno, el extracto de vainilla, la sal y los huevos. Batir con una batidora de mano eléctrica a alta velocidad hasta que esté suave y esponjosa, unos 10 minutos.

Con la batidora encendida, vierte la mezcla de chocolate y mantequilla y mezcle hasta que quede suave.

Tamiza la harina y el restante del cacao en polvo y con una espátula de goma envuelve suavemente los ingredientes hasta que se combinen.

Vierte la masa en el molde para hornear y alisa la parte superior con una espátula.

Hornea durante 20 minutos y sácalo para darle suaves golpes sobre una superficie plana 1 o 2 veces hasta que los brownies se desinflen ligeramente y rompa la capa superficial. Espolvorea con las escamas de sal.

Vuelve a meter el brownie en el horno unos 20 minutos más.

El centro de los brownies parecerá poco cocido, pero los brownies continuarán cocinándose a medida que se enfríen. ¡Y listo para comer!

Crostata italiana de albaricoque.

Para aquellas madres clásicas y con gustos por la pastelería europea esta crostata italiana es perfecta muy fácil de hacer.

Ingredientes:

300 gramos de harina

150 gramos de azúcar blanco

150 gramos de mantequilla

1 huevo

1 yema de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 piel de limón sin tratar

harina extra para la encimera

1 frasco de mermelada de albaricoque (o cualquier otro sabor)

Elaboración:

En un bol inserta todos los ingredientes excepto los huevos y la mermelada. Mezcla y cuando estén los ingredientes integrados añade el huevo y la yema de huevo. Amasa con las manos, una batidora o una espátula hasta que se forme una masa suave (esto proceso puede llevar unos minutos).

Enharina ligeramente tu superficie de trabajo y trabaja rápidamente la masa, termina de amasarla y envuélvela con papel film. Guárdala en la nevera para que descanse durante al menos 30 minutos (dos horas si quieres que salga perfecta).

Precalentar el horno a 180 ºC y sacar la masa de la nevera. Extiende la masa con un rodillo y colócala en una bandeja para hornear (previamente untada con mantequilla y enharinada). Perfora la masa con un tenedor y vierte la mermelada.

Usa la masa restante para preparar las tiras extendiendo la masa y luego ayudándote con un cuchillo afilado o un cortador.

Coloca las tiras oblicuamente por encima de la mermelada hasta que cubra todos los lados y hornea en el horno durante unos 40 minutos a 180 ºC. ¡Listo!

Caja de galletas caseras:

Una caja de galletas nunca decepciona. Clásicas, riquísimas y sobre todo versátiles. Las puedes personalizar con los ingredientes que más le gusten a tu madre (coco, zanahoria, chocolate, vainilla, avena, etc).

Ingredientes:

112 gramos de azúcar blanco

170 gramos de azúcar moreno

1 cucharadita de sal

113 gramos mantequilla derretida

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

280 gramos de harina

Media cucharadita de bicarbonato de sodio

8 onzas de chocolate

Elaboración:

Precalienta el horno a 180 ° C. En un bol grande, mezcla todo el azúcar, la sal y la mantequilla hasta que se forme una pasta sin grumos.

Añadir el huevo y la vainilla y batir con una batidora de mano hasta que quede totalmente integrado. Tamizar la harina y el bicarbonato de sodio, luego mezcla todo teniendo cuidado de no formar grumos.

Añade las onzas de chocolate troceado y mezcla. Deja enfriar la masa durante al menos 30 minutos. (Si quieres un sabor increíble, déjala toda una noche y hornéalas al día siguiente).

Sobre una bandeja para hornear forrada de papel de horno coloca la masa en bolas no muy grandes dejando bastante espacio entre ellas. Hornea por 12-15 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse. ¡Deja reposar las galletas unos 20 minutos y listas para disfrutar!

¿Estás lista para convertirte en toda una repostera y demostrarle a tu madre cuánto la quieres?