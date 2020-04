Aunque no lo creas, el desayuno de Paula Echevarría incluye un huevo frito (pero con truco)

¡Qué rico!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que cuidar nuestra alimentación durante esta pandemia que estamos sufriendo debido al coronavirus es una de las cosas más importantes a la que debemos prestar la máxima atención. Y no, no te estamos queriendo decir con esto que te pongas a dieta o que ahora solo comas sanísimo, lo que te estamos queriendo decir es que intentes mantener una dieta sana y equilibrada comiendo de todo y en su justa medida.

Porque cuidado con hacer dietas extremas que luego dañan nuestro organismo y no sirven para nada. Lo que tienes que hacer es intentar adquirir hábitos gastronómicos saludables y eso empieza por una cosa básica que, aunque sencilla, a veces nos resulta muy complicada: no te saltes el desayuno. Lo sabemos, te levantas con la hora pegada aún no teniendo que salir a la calle y por eso piensas: "ya desayunaré luego".

De eso nada, amigas. De hecho, el desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué? Básicamente porque si no desayunas, llegarás a la comida con mucha hambre y asaltarás la nevera. Pero claro, la otra cosa que estarás pensando es: "¿y qué desayuno que sea sano, equilibrado y que al mismo tiempo me guste?".

Pues todas atentas porque Paula Echevarría está desayunando y muy rico. ¿Su secreto? Una tostada de pan de cereales, aguacate y.... ¡huevo frito!

Sí, sí, habéis leído bien, HUEVO FRITO. Eso sí, para disfrutar de él de manera sana y equilibrada, la actriz apuesta por cocinarlo a la plancha.

Si a eso le sumas el hecho de que desayuna leche de coco, ya tienes el desayuno perfecto. ¡Qué aproveche!