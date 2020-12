Dónde comprar los mejores roscones de Reyes esta Navidad: de Lidl a las pastelerías más especializadas

De nata, de crema, de chocolate, sin relleno, sin gluten... En Madrid, Barcelona... Y, también, una receta por si lo deseas casero.

Clara Hernández | Woman.es

Los Reyes Magos están a punto de llegar y, como cada año, no vienen solos: el roscón es el dulce por excelencia que acompañará las mañanas y tardes familiares de regalos. Y que, cada año, se reinventa con nuevas modalidades que se suman a las clásicas sin relleno o con relleno de nata o crema. Los hay con chocolate, con gluten y sin gluten, artesanales...

Mira dónde puedes comprar los roscones más ricos y de mejor calidad en España. En algunos casos, vienen de hornos con años de experiencia. ¡Para chuparse los dedos!

1. EL FAVORITO (Y ESCASO): El roscón de Brulèe Panadería (Colmenar Viejo, Madrid).

Acaba de ser considerado el mejor roscón artesano de Madrid en el concurso de expertos que se falla anualmente por estas fechas y que se decide con una cata a ciegas. En él prima la calidad y buen hacer. Su artífice es un pequeño obrador artesano que anda trabajando estos días a destajo para intentar responder a la enorme demanda que ha encontrado estos días. De todas formas, si pasas por el municipio madrileño de Colmenar Viejo, siempre hay que intentarlo. Más información en su Instagram.

2. MUY LAUREADO: El roscón de Pan.Delirio (Madrid).

Hace un año obtuvo el premio al mejor roscón artesano de Madrid. Elaborado con masa madre, fermentaciones lentas y utilizando harinas certificadas sin aditivos, mantequilla artesana o agua de azahar, su especialidad es el bollo clásico, cubierto con fruta escarchada, azúcar y almendra natural. Se pueden encargar roscones de 1/2 kg (20 euros) o de 1 kg (39 euros). Por supuesto, hay que reservar. Más información en su web.

3. EN SU PUNTO: El roscón de La Duquesita (Madrid)

Elaborado por Oriol Balaguer, y siguiendo un proceso de fermentaciones largas, de aproximadamente 48 horas, este roscón presume de tener un punto equilibrado de azahar y masa blanda. Está disponible sin relleno o relleno de nata, trufa o crema tostada, y hay diferentes tamaños a partir de los 250 gramos (su precio es de 14 euros, sin relleno, y de 24 euros con relleno). Los roscones de 500 gr cuestan 26 y 36 euros. Deliciosos. Más información en su web.

4. LUJO ECONÓMICO: El roscón Deluxe de LIDL y Carlos Maldonado ('Masterchef')

Tras sorprendernos con un nuevo lanzamiento de sus zapatillas más deseadas, Lidl vuelve a sorprendernos con un producto estrella: un roscón elaborado bajo la tutela del chef Carlos Maldonado, ganador de 'MasterChef 3' y galardonado con 1 estrella Michelin. De edición limitada, está elaborado con masa madre, mantequilla, huevos de gallinas criadas en suelo y relleno de nata 100% con Garantía Ganadera. Incorpora una exclusiva cobertura con cacao Ruby. Pesa 600 gr. y tiene un precio de 5,99 euros. Más información en Lidl.





5. EL GANADOR NACIONAL: El roscón de La Casa del Jamón (Miranda de Ebro, Burgos)

Su roscón (delicioso) fue ganador hace un año de la primera edición que se celebraba del concurso nacional del mejor roscón. Su responsable es el maestro panadero Adolfo Bastida de Pan Miranda, obrador ubicado en La Casa del Jamón. Su rosco con nata es único.

6. ESPECIAL: El roscón de Panadarío (Madrid).

También galardonado con un tercer premio del certamen de mejores roscones artesanales, esta panadería ubicada en el barrio Guindalera de Madrid asegura que mejora su producto cada año. Siempre delicado en aromas y muy jugoso y tierno, la masa abriochada es el principal protagonista. Su precio es de 13 euros pero si estás interesada en reservarlo, debes darte prisa: solo admiten reservas en diciembre. Más información en su web.

7. SIN GLUTEN E INDIVIDUAL (O NO): El roscón de Leon The Baker (Envíos a toda España)

Aunque ya hay establecimientos que contemplan la elaboración de roscones para personas alérgicas e intolerantes al gluten o la lactosa, Leon The Baker lo ha convertido en su especialidad. El suyo se elabora de manera artesanal y con ingredientes naturales, sin conservantes añadidos (el obrador lleva las etiquetas 'ECO' y 'Sin'. Los hay de chocolate y naranja sin gluten ni lactosa, o tradicionales, entre otros. Hay roscones a partir de 2,50 euros (el mini) y hasta 13,50 euros. Más información en su página web.

8. DE PREMIO: El roscón de Forn Cal Mosso, en Vilassar de Dalt (Barcelona)

Es de premio (acaba de recibir la medalla de oro del concurso 'El Millor Tortell de Reis de Catalunya') gracias al mantra de este horno abierto hace más de dos siglos: "Mantener la producción tradicional y artesanal, selección buena materia prima de calidad y dejar que el roscón fermente durante muchas horas". Los tienen rellenos de nata, crema, trufa, cabello de ángel... Más información aquí.

9. DE NOTA: Roscón de L'Atelier Barcelona

L'Atelier es una escuela de repostería con pastelería de degustación. La masa de su roscón es tierna y ligera, producto de una larga fermentación. Ofrecen el bollo clásico con almendra y frutas confitadas (30 euros), el de nata (35 euros), relleno de trufa (35 euros) y la novedad de este año: relleno de praliné de avellana, caramelo salado y choclate Azélia (35 euros). ¿A que suena irresistible? Más información en su web.

10. DULCE Y DELICADO: Roscón de Cristina Oria (envíos a toda España)

Elaborado con masa dulce con tonos de miel, azahar y mantequilla, posee una masa deliciosa y esponjosa gracias al lento proceso de fermentación. Tiene roscones sin relleno (21,90 euros / 500 gr; 32 euros/ 1 kg) y otros con nata recién montada ligeramente azucarada y vainilla natural (29,90 euros el de 500 gr; 42 euros el de 1 kg). Aunque la central está en Madrid, hacen envíos a toda España. Más información en su página web.

11. CON HISTORIA: El roscón de La Tahona del Abuelo (Valencia)

En una de las panaderías más antiguas y premiadas de Valencia se prepara este roscón que siempre sale a relucir en los listados de los mejores roscones de la Comunidad Valenciana. Está elaborado con masa madre y con materias prima de calidad, sin compuestos ni preparados. ¡Prueba del de nata! Más información en su web.

12. ¿BUSCAS SOLO LA RECETA? Así se prepara el E-Roscón de Jordi Roca y Audi

Te encantan estas opciones pero prefieres hacer te tu propio roscón. ¡No hay problema! Entre las recetas que navegan por internet, nos quedamos con la de Jordi Roca el E-Roscón, que ha elaborado en colaboración con la marca Audi y que es deliciosa (y lo sabemos porque la hemos probado).

Su bollo incluye polvo de frambuesa, yuzu confitado y caramelo de eucalipto que le dan un toque muy refrescante y original, aunque también puedes hacer una versión sencilla. ¡Seguro que está riquísimo! Mira su receta en el vídeo: