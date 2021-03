Te contamos cómo elaborar tres recetas riquísimas con este ingrediente estrella.

SANDRA GONZÁLEZ

El mundo se divide en dos tipos de personas: las que aman el queso y las que, por el contrario, lo odian; y es que así de especial es este alimento. Si eres de las que piensa que con queso todo sabe mejor (tranquila, no estás sola) sabrás que muy pronto, en concreto el próximo 27 de marzo, tiene lugar uno de los días más felices y merecidos del año: el Día Internacional del Queso (que no del beso, que es el próximo 13 de abril).

- Cristina Pedroche ha compartido la receta de la mejor tarta de queso del mundo

- Semana Santa Gourmet en casa: tres recetas dulces para no sufrir por los kilos de más

Al igual que celebramos muchos otras citas conmemorativos a lo largo de todo el año, ¿por qué no hacerlo también con el Día Internacional del Queso? Y lo que es mejor, ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? Es decir, comiendo. En Woman.es te proponemos un planazo perfecto para este día (y para el que no necesitas salir de casa) y es el de crear tus propios platos con este ingrediente como protagonista.

Por ello, hemos recopilado cuatro recetas exclusivas creadas para este día por el mismísimo Karlos Arguiñano de la mano de TGT, y créenos... Además de ser supersencillas de elaborar y saludables, ¡están para chuparse los dedos! Toma nota del paso a paso y celebra este día por todo lo alto, ¡con sabor a queso!

1. Ensalada César con queso del Roncal

El queso Roncal está elaborado de manera totalmente artesanal con leche cruda de oveja. Se madura durante cuatro meses mínimo y, por ello, su aroma, textura y sabor es único. Su elaboración pertenece principalmente a zonas del Valle de Roncal (Navarra) y, a modo de curiosidad, fue el primero en recibir la Denominación de Origen de Quesos de España, en 1981.

Ingredientes:

- 1 pechuga de pollo (2 medias)

- Hojas variadas de lechugas (escarola, roble, lechuga…)

- 150-200 g de queso de oveja curado del Roncal

- 2 rebanadas de pan de molde

- 4-5 filetes de anchoa en aceite

- 1 huevo

- 1 diente de ajo

- ½ yogurt natural

- 1 cucharada de mostaza

- 1 cucharada de salsa inglesa

- Aceite de oliva virgen extra

- Zumo de ½ limón

- Sal y pimienta

Elaboración:

- Pon agua a calentar en un cazo, agrega el huevo y cuécelo durante 10 minutos desde el momento en que el agua empiece a hervir. Retira, refresca, pela, separa la yema de la clara y reserva. Salpimienta las pechugas de pollo, átalas (por separado) con lid de cocina (de manera que queden recogidas) y ponlas a cocer en una cazuela con agua sazonada con una pizca de sal. Añade también unas ramas de perejil.

- Cuece las pechugas durante 15 minutos. Retira, escurre, córtalas en filetes finos y reserva. Lava, seca, trocea las hojas de las lechugas y ponlas en una fuente grande. Retira la corteza del queso, córtalo en dados y resérvalo. Corta el pan en daditos y fríelos en una sartén con abundante aceite. Escúrrelos sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Para hacer el aliño, pica el diente de ajo y ponlo en el mortero. Pica las anchoas y agrégalas. Añade también la yema del huevo y maja todo bien. Incorpora la mostaza, el yogur, el zumo de limón, la salsa inglesa y un chorrito de aceite. Mezcla bien y reserva.

- Monta las ensaladas colocando en la base de los platos las hojas variadas de lechugas y sazónalas. Reparte encima los filetes de pollo, los dados de queso y los costrones de pan frito. Por último, aderézalas con el aliño.

2. Risotto de verduras con queso azul de cabra

Si eres de las que piensa que cuanto más moho tiene un queso, mejor, ¡este es para ti! Se elabora artesanalmente con leche cruda de cabra y cuenta con un sabor ligeramente picante. ¡Delicioso!

Ingredientes:

- 200 g de arroz

- 1 cebolleta

- ½ calabacín

- 1 zanahoria

- 1 pimiento verde

- 2 dientes de ajo

- 8 champiñones

- 1 l de caldo de verdura

- 100 g de queso azul de cabra

- Aceite de oliva virgen extra

- Sal y perejil

Elaboración:

- Pica los dientes de ajo, córtalos en dados y dóralos en una cazuela con un chorrito de aceite. Pica la cebolleta en dados y añádelos.

- Lava el calabacín, córtalo de la misma manera e incorpóralo. Pela la zanahoria y lava el pimiento, córtalos en dados y agrégalos. Retira la parte inferior de los champiñones, enjuaga, córtalos en daditos e incorpóralos.

- Cocina las verduras a fuego moderado durante 5-6 minutos. Añade el arroz y rehógalo un poco. Vierte un poco de caldo, sazona y cocínalo sin dejar de remover. A medida que el arroz vaya absorbiendo el caldo, añade un poco más de caldo y repite el proceso hasta que el arroz esté a punto (16-18 minutos aproximadamente).

- Trocea el queso, añádelo y sigue removiendo hasta que funda y quede integrado en el risotto. Reparte el arroz en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.

3. Tortilla rellena de queso de oveja curado

Un queso muy versátil porque podemos comerlo solo como aperitivo, con fruta a modo de postre (por ejemplo) o como ingrediente principal de algún plato fácil de hacer que nos saque de un apuro, como es el caso de una tortilla. No obstante, al ser curado es un tipo de queso con un alto contenido calórico y, por tanto, debe controlarse su consumo.

Ingredientes:

- 8 huevos

- 200 g de queso de oveja curado

- 4 lonchas de jamón

- 250 ml de salsa de tomate

- 150 g de canónigos (hoja verdes)

- 25 g de pipas de girasol

- 25 g de pasas

- Aceite de oliva virgen extra

- Vinagre, sal y perejil

Elaboración:

- Calienta una sartén con un chorrito de aceite. Casca 2 huevos y ponlos en un bol, sazona y bátelos bien (si quieres puedes añadirle un poco de perejil picado). Viértelo a la sartén, cuaja un poco la tortilla y agrega un poco de queso rallado en el centro.

- Cuaja la tortilla y dale forma de madia luna. Envuelve la tortilla con una loncha de jamón y agrega más queso rallado por encima.

- Coloca los canónigos en un bol, añade las pasas y las pipas, y alíñalos con aceite, vinagre y sal.

- Sirve en cada plato, un poco de salsa de tomate, la tortilla con jamón y queso en y acompaña con la ensalada.

- Decora los platos con unas hojas de perejil, ¡y listo!