Cenas para adelgazar: trucos, consejos e ideas para aprender a comer más saludable

Si quieres perder peso, o al menos mantenerte, has de tener mucho cuidado en la cena y no pasarte ni con las cantidades ni incluyendo alimentos insanos o ultraprocesados. Sin embargo, eso no significa que tengas que limitarte a cenar pechuga a la plancha y ensalada todos los días, ya que hay un montón de platos sabrosos, fáciles de preparar y que también te ayudarán a perder peso.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA