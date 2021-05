La influencia femenina no deja de crecer en el mundo del vino. Hablamos con algunas de las grandes profesionales que están dejando poso en las bodegas españolas. Derroche de talento.

Isabel Loscertales | Woman.es

HELENA RIVERO

Presidenta de Bodegas Tradición

Lidera la única bodega de Jerez dedicada solo a vinos VOR y VORS (de más de 20 años de vejez), fundada por su padre. "La mujer siempre ha tenido más influencia de la que creemos en el mundo del vino, pero desde la invisibilidad. Ahí están los ejemplos inspiradores de Pilar Aranda y Pilar Pla e hija. Como propietarias de Tradición, mi madre Helena López de Carrizosa y yo, confiamos en que cada uno de mis hijos –Martina, Elena y Alfonso– se preparen para dirigir la bodega indistintamente de su género, aunque nos ilusiona que se perpetúe la representación femenina".

MARISOL BUENO

Propietaria y fundadora de Pazo de Señorans

Conocida como la Dama del Albariño, compró la finca junto a su marido en 1979 y durante 21 años (1986-2007) presidió la D.O. Rías Baixas. "La situación ha cambiado mucho, entonces era una rareza y ahora la presencia de la mujer es absolutamente normal en todos los ámbitos del sector. Nunca me he sentido discriminada o minusvalorada por ser mujer, aunque hay que tener en cuenta que yo estaba en un puesto de responsabilidad. Fue una labor difícil, pero todo el mundo ayudó y no creo que jamás se cuestionara mi capacidad por el hecho de ser mujer".

MIREIA TORRES

Directora de Jean Leon y directora del Área de Innovación y conocimiento de Familia Torres

Quinta generación de una de las familias más reputadas del sector, esta ingeniera química y enóloga destila pasión por su trabajo. "El mundo del vino ha sido tradicionalmente masculino, pero me llena de satisfacción ver que cada día somos más mujeres. Falta mayor representación en cargos directivos. Creo en los equipos mixtos, nos complementamos. En general, las mujeres tenemos un estilo de liderazgo diferente, ni mejor ni peor. Y una sensibilidad distinta cuando catamos o elaboramos vinos y eso se nota".

Mª JOSÉ LÓPEZ DE HEREDIA

Presidenta Bodegas López de Heredia Viña Tondonia

Ostenta con más orgullo el cargo de “biznieta” del fundador de esta bodega centenaria de Haro. Con su característico derroche de amabilidad nos explica que "el ser humano debe luchar contra las desigualdades y las injusticias, independientemente de su género, por total y profunda convicción. Cuando contratamos a alguien valoramos sus características: consideramos un error y una incoherencia buscar igualdad por igualdad sin tener eso en cuenta. El trato tiene que ver con la humanidad. Hombres y mujeres somos valiosamente diferentes".

MERITXELL JUVÉ

CEO de J&C Prime Brands

Con 36 años es una de las CEO más jóvenes en el sector del vino, cuarta generación de una empresa que preside su padre y que abarca el emblemático espumoso Juvé & Camps, además de Propietat d’ Espiells, Primeras Marcas y Pagos de Anguix. "Asumí mi posición consciente del reto y la responsabilidad, y con la tranquilidad de saber que contaba con el mejor equipo –nos confiesa–. En Juvé & Camps el talento femenino es desbordante y ser mujer ha supuesto solo cosas positivas. Aún somos minoritarias, pero el trabajo que hacemos es de referencia y estamos orgullosas. Hemos de formar, confiar en el talento, avanzar con fuerza y no temer la novedad".

CAROLINA Y YOLANDA GARCÍA VIADERO

Propietarias de Bodegas Valduero

Trabajaron duro para levantar su bodega de Ribera del Duero y situarla entre las mejores del mundo. Lo han logrado con creces. "La excelencia es mi norte y esta no es una cuestión de género –explica Yolanda, directora técnica–. Cada botella Valduero es la culminación del arte que somos capaces de crear". Su hermana Carolina, directora comercial, opina que «muchas veces se asocia la elegancia a la mujer y la fuerza al hombre, pero yo siempre digo que detrás de la elegancia de nuestros vinos está la fuerza de nuestra pasión».

MARTA ÁLVAREZ MEZQUIRIZ

Presidenta no ejecutiva de Vega Sicilia

Su firma está estampada en cada botella de este legendario vino. "El mundo del vino –nos confirma– es un fiel reflejo de lo que viene ocurriendo en la sociedad en los últimos años con la incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad en las empresas. Es un gran avance y en esa línea debemos seguir trabajando. El sector, que era esencialmente masculino, ha cambiado en los últimos 15 o 20 años y encontramos a mujeres que son Master of Wine, directoras o gestoras de bodegas, enólogas, sumilleres o periodistas que desarrollan un trabajo excelente y están reconocidas. Es un orgullo".

CARMEN SAN MARTÍN

Presidenta de la D.O. Rueda y directora gerente de Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez

A sus 41 años, es la primera mujer que preside esta D.O. emblemática, con unas 70 bodegas. «Tengo la suerte de formar parte de una denominación que lleva años apostando por el talento femenino: cuenta con un alto porcentaje de mujeres en puestos técnicos, comerciales y directivos. Mujeres con una excelente formación que reflejan su sensibilidad, empatía e intuición en nuestros vinos. Hoy brindo con un verdejo por el magnífico trabajo que realizan para que nuestros blancos sigan siendo los preferidos por los españoles».

CRISTINA FORNER

Presidenta de Bodegas Marqués de Cáceres

Es uno de los nombres más influyentes: "Vivimos en un mundo sin límites, en permanente evolución, lo que permitió afianzar la presencia femenina. Esta fue mi apuesta cuando en 1983 me mudé de París a la Rioja para asumir la internacionalización de Marqués de Cáceres, empresa familiar fundada en la Rioja en 1970 por mi padre y que hoy exporta más del 50 % de su producción a unos 130 países. Ha sido una trayectoria llena de sacrificios, pero la historia de mi familia, negociantes de vino exiliados en Francia durante la guerra, merecía mi compromiso".

MONTSE MOLINA

Enóloga y directora técnica de Bodegas Barbadillo

Esta farmacéutica y enóloga gerundense se mudó hace 23 años a Sanlúcar de Barrameda, atraída por una oferta de la bodega publicada en un periódico. Allí sigue con idéntica pasión por su trabajo: "Me emociona la manzanilla porque es un vino único en el mundo que solo se elabora aquí, cerca del mar y de los vientos de poniente, como resultado de la acción de las levaduras en la superficie del vino de uva Palomino. Es un vino de carácter, pero a la vez suave, delicado, salino y de extremada finura".

PAULA FANDIÑO

Enóloga y directora de Mar de Frades

El alma máter de este célebre albariño, que cada año lanza una edición especial con un diseñador de renombre, opina que la entrada de las mujeres en el mundillo "le aporta un cambio de rumbo, en detalles como la presentación o el packaging y en la creación de vinos diferentes, especiales, más finos y delicados gracias al esmero con el que tratamos las uvas y a nuestro espíritu innovador... que amplían y le dan mayor grandeza al sector". Al principio de su carrera admite haberse sentido algo incomprendida, lo que le supuso aún mayor esfuerzo para luchar por sus convicciones, la de la elaboración de vinos diferentes, con técnicas especiales, para convertirlos así en icónicos.

PAOLA MEDINA SHELDÓN

Enóloga y directora técnica de Williams & Humbert

A sus 42 años y segunda generación de la familia, los expertos están destacando su labor en la crianza biológica de la D.O. Jerez. "El secreto está en el entusiasmo y la pasión, algo común a ambos géneros y que resultan decisivos en la personalidad de los vinos, los auténticos protagonistas. Más que una profesión, esto es una forma de vida. Mi convencimiento acerca de la grandeza de los vinos de Jerez es lo que me motiva cada día. Mi mayor reto es elaborar vinos que representen la esencia de nuestra tierra, nuestras viñas y nuestra historia; ser capaz de transmitir a través de ellos su gran versatilidad, el enorme potencial gastronómico que tienen estas joyas enológicas".

ANNA ESPELT

Directora y enóloga de Espelt Viticultors de l’Empordà

Al frente de esta bodega familiar en el Empordà, nos confiesa: "Cuando comencé, hace más de 20 años, casi no había mujeres en el negocio y ninguna en la viticultura. Los trabajadores no estaban contentos de tener una mujer joven como jefa. Eran prejuicios claros y fáciles de combatir. Me resultó más difícil manejar prejuicios sutiles, como una cierta masculinidad autoimpuesta para ser tenida en cuenta. Las mujeres nos esforzamos en ocultar nuestra feminidad y es más importante ser consciente de nuestras fortalezas".

MERCEDES GARCÍA RUPÉREZ

Directora técnica y responsable de Bodegas Montecillo

Al frente de esta bodega del Grupo Osborne, la tercera más antigua en la Rioja, está esta profesional que admite lo difícil que antes era encontrar mujeres responsables en importantes bodegas, por lo que el suyo "fue todo un reto. Mi camino comenzó con mucho respeto, orgullo y algo de vértigo y, a día de hoy, la ilusión y la pasión en cada vino que hacemos está intacta. Ser enóloga es totalmente vocacional, tienes que estar enamorada desde muy joven para que el duro trabajo de la vendimia se convierta en el momento más mágico del año. Mi reto es velar por la calidad y esencia de nuestro vino a lo largo de los años, para conseguir que sea un referente mundial y que haga disfrutar a todos aquellos que abran una de nuestras botellas".

MARINA GARCÍA

Enóloga y marketing manager de González Byass y presidenta de Sherry Women

Con más de treinta años de experiencia en el mundo del vino, conoce todas sus vertientes y entresijos. "Siempre ha primado mi profesionalidad, pero sí puedo destacar la incorporación de numerosas mujeres, demostrando en todo momento ser grandes profesionales y estar dotadas de una sensibilidad que, a menudo, destaca sobre la sobriedad de los hombres. La Asociación Sherry Women nace por el amor a los vinos generosos de un grupo de mujeres profesionales. Nuestro objetivo es aportar un granito de arena en la difusión y conocimiento de estos maravillosos vinos que reúnen cultura, gastronomía y patrimonio".

ALMUDENA ALBERCA

Enóloga y directora técnica de Bodegas Viña Mayor

Esta zamorana se ha convertido en la primera mujer española Master of Wine, codiciado título que obtuvo en 2018: "El mundo del vino es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y la mujer va adquiriendo poco a poco puestos de mayor responsabilidad, por lo que me llena de orgullo ser la primera Master of Wine. Hay que continuar trabajando y afianzado posiciones para hacer del mundo del vino un lugar más igualitario, dando visibilidad a la mujer y rompiendo barreras en el sector".

JULIA CASADO

Fundadora de La del Terreno

A sus 36 años, esta viticultora artesana e independiente posee una bodega modular en Caravaca de la Cruz (Murcia). "Mi primer reto fue acceder a determinados viñedos y construir con medios limitados una bodega de diseño propio. Una vez que el proyecto ha resistido autofinanciándose los primeros cinco años, el reto es continuar defendiendo el cultivo tradicional y las elaboraciones naturales. Ahora estamos rescatando viejas viñas en otros parajes de la comarca, y plantando nuevas de variedades autóctonas, para continuar afianzando el proyecto y recuperando la tradición de otros vinos típicos de la zona, que ya no se elaboran. Aunque este año el objetivo es sobrevivir".

ROSANA LISA

Directora de Innovación y directora técnica adjunta de Ramón Bilbao

Oscense y licenciada en enología por la Universidad de La Rioja, ha trabajado en diversas bodegas de prestigio. "El quehacer de una mujer en el mundo del vino se nota por su forma de trabajo constante, sofisticada, de mucho detalle y pasión. El resultado es claro, se consiguen vinos con personalidad y de estilo diferenciador. Las mujeres somos prácticas y resolutivas, lo que hace que gestionemos muy bien el preciado bien del tiempo, realizando el trabajo con mucha eficiencia", dice convencida.

MARÍA VARGAS

Enóloga y directora técnica de Marqués de Murrieta

Esta riojana no cesa de obtener galardones. Sin ir más lejos, el vino Castillo Ygay tinto Gran Reserva Especial 2010 acaba de ser nombrado el mejor del mundo. "No olvidaré el momento en el que me lo comunicaron, uno de los más emocionantes de mi vida, sobre todo cuando se lo dije a mis padres. Fue elegido por unanimidad entre los 11.000 vinos catados y eso me hace sentir que contribuyo a firmar un pedacito de historia de una bodega con 170 años de trayectoria. Es un premio a Marqués de Murrieta: a la constancia, el esfuerzo, el rigor, a la calidad y no la cantidad, a la pasión por creer en lo que hacemos".