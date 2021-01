Las barritas proteicas con las que Cristina Pedroche se cuida entre horas

Te van a gustar.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Tiene uno de los cuerpos más envidiados de nuestro país y no es fruto de la casualidad. Desde hace ya unos seis años, Cristina Pedroche decidió cambiar algunos hábitos de su vida y los primeros fueron la alimentación y el deporte. La presentadora y colaboradora de televisión comenzó a comer sano, a practicar yoga y a salir a correr. Unos cambios que poco a poco se fueron haciendo visibles en su cuerpo y que a día de hoy no hay duda de que le confieren un aspecto más que saludable y, por qué no decirlo, muy sexy.

De hecho, Cristina sorprende año tras año con su elección para su vestido de los Campanadas y día a día insta a sus seguidores en Instagram a que aboguen por una vida lo más sana posible, sin locuras pero sin excesos. De ahí que el último secreto de nutrición que ha compartido con nosotras ha sido el de qué come cuando llegan esas horas del día en las que el hambre aprieta pero aún no es la hora de comer.

Y es que está demostrado que es ese 'picar entre horas' lo que hace que ganemos varios kilos de más casi sin darnos cuenta. He aquí cómo evita Cristina Pedroche comer productos que engorden o que sean malos para nuestra salud. La presentadora elige para esos momentos las barritas de proteínas FoodSpring que, como bien explican ellos en su página web, "capa a capa se te deshará en la boca sin azúcar añadido y repleta de proteína de suero de leche que apoya el desarrollo muscular. ¿Qué más se puede pedir?".

Si te apuntas a comenzar el año 2021 de manera saludable, no tienes más que entrar en su web y podrás hacer un pedido de un pack de 12 barritas de sabor mixto por 24,99 euros. Y recuerda que estas barritas son ricas en proteínas y bajas en carbohidratos.