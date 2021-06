Los bares de Madrid, Barcelona, Jaén... donde saldrás comido o cenado sin gastarte una fortuna. ¡Tú solo preocúpate de la bebida!

Clara Hernández

Nos encantan esos bares en los que nos sirven una tapa gratis con la consumición, una costumbre que no está igual de extendida en todas las poblaciones españoles (por ejemplo, Granada, León o Salamanca son las reinas en esta asignatura) y que, en algunos lugares como Madrid, donde en los últimos años había perdido peso, se ha incrementado a raíz de la pandemia con el fin de atraer más clientela.

Hay tapas gratis de batalla (pero con gracia) y glamourosas; dispensadas por bares céntricos o de barrio. Y algunas tan generosos que a veces nos preguntamos cómo sus responsables pueden subsistir acompañando cada cerveza con una ración alimenticia infinita. Con motivo del Día de la Tapa, que se celebra cada tercer jueves de junio (en 2021, este 17 de junio) repasamos los más populares y valorados por el equipo de Woman. Hemos estado y merecen la pena.

1. EL TIGRE (Madrid)

Es el paradigma de la tapa gratis en Madrid, a la vez que templo de los estudiantes que, por poco dinero (el que te cuesta un par de jarras de cerveza) salen de allí cenados. No busques glamour, sino mucha animación, buen rollo y tapas abundantes (se dice que aquí prima la cantidad sobre la calidad) regadas, casi siempre, por la misma salsa anaranjada que sabe a brava pero no pica. La tapa estrella es la ración de jamón, subraya Silvia Vázquez, redactora de moda en Woman, pero también es una alegría cuando te sacan fuentes escarpadas de patatas fritas, tortilla de patata, alitas de pollo o croquetas. Posee tres establecimientos en Madrid (El Tigre Sidra Bar, Sidrería El Tigre y Tigre del Norte), todos céntricos y cerca unos de otros, por lo que si está lleno uno de ellos (algo habitual) se puede probar en los siguientes o, cuando pase la pandemia, tratar de compartir un barril con otro grupo.

2. EL RINCÓN DE JAÉN (Madrid)

Posee varios establecimientos repartidos por el Barrio Salamanca en Madrid y camareros veloces que van distribuyendo aquí y allá tapas de pescaíto rebozado, pimientos de padrón, gambas (lo mejor) o tempura de verduras. Por lo general, sus tapas gratis son apasionadas del rebozado (hasta los palillos lo están, apunta María Aguirre, redactora de Woman.es), pero salvando este aspecto, merece la pena. La cerveza no es barata y algunos de sus establecimientos (no todos) han acusado el efecto pandemia disminuyendo sus tapas, según comentan algunos usuarios, pero sigue siendo recomendable. Si comes allí (y no solo optas por tapas gratis), al final te suelen obsequiar con licor, un minihelado de bombóm y un sorbete que sienta de maravilla.

3. FLAMINGO ROCK (Madrid)

En poco tiempo, se ha convertido en uno de los bares de referencia en el no tan concurrido barrio de la Guindalera (C/ Cartagena, 24, Madrid) por sus tapas riquísimas (y gratis) de huevos fritos sobre una cama de patata panadera (la favorita de la redactora de Woman Clara Hernández) y sus canapés de jamón o lacón con tomate, entre otras. También nos gusta de él su decoración (carteles de grupos musicales, flamencos rosas...), la música rock que suena por sus altavoces a un volumen justo y su tortilla de patata, una de las mejores de la zona (en esto merece la pena hacer una inversión y pagar una ración). Eso sí, podrás degustarla solo de lunes a viernes, porque el sábado y el domingo cierra.

4. CAZORLA (Madrid)

Posee tres establecimientos en Madrid (C/ Castelló, 99; C/ Gral. Pardiñas, 80 y C/ Montesa, 30) en el Distrito Salamanca, aunque el favorito de Fátima García, encargada de Diseño Digital de Woman, es el segundo de los tres. "Te ponen fritura de pescaíto y tapas riquísimas de todo. El servicio es genial", asegura. La ensalada de tomate con ventresca, esto ya de carta, es otra de sus opciones preferidas para continuar en mesa.

5. A'CONCHIÑA (Madrid)

Ubicado en la popular zona de Ventas (C/ Benidorm, 32), cerca del metro de Quintana, este bar gallego es de esos establecimientos a los que más te vale acudir con hambre. Lo mejor de todas sus tapas son las raciones de patatas bravas, que harían empalidecer al resto de locales de la zona también especializados en la misma tapa. ¿Y el resto de tapas? También de diez, abundantes y exquisitas.

6. PETISQUEIRA (Madrid)

Ubicado en la calle de Churruca, 6, en pleno centro (y muy cerca de Fratelli Figurato, una de las mejores pizzerias de la ciudad según el 50 Top Pizza de 2020) existe este local siempre abarrotado y bullicioso, entre otras cosas, por sus tapas increíblemente generosas. ¿No hay sitio? Siempre puedes intentarlos en Pesqueira II, en la calle Mejía Lequerica, 17. Aunque no te garantizamos nada.

7. LA BARRA (Jaén)

Un bar de toda la vida, en plena zona de tascas de Jaén, en el casco antiguo (C/ Cerón, 7), repleto de productos de la tierra. Sus tapas son elaboradas, de calidad y buenísimas. Entre ellas destacamos sus caracoles o sus habas con jamón, y por supuestos no nos olvidamos ni de sus "migas y la carrillada". Además, no puedes irte de este sitio sin probar sus famosos 'rossinis', una bebida que preparan con granadina y tinto de Jumilla. ¡Deliciosa!

8. PANACEITE (Jaén)

Otro de nuestros hallazgos en la capital jienense, que además de buenas tapas y de gran tamaño (una de las constantes en la ciudad), dispone de una terracita con vistas a la catedral ¡de 10! De esa manera, es imposible que no te guste su pan con aceite (por supuesto, el mejor aceite protagoniza todos los platos) o sus habas con jamón, uno de los platos típicos de la ciudad. Su jamón, aseguran muchos, quita el sentido.

9. GATA MALA (Barcelona)

En Barcelona no se lleva lo de la tapa gratis, nos advierte nuestra compañera Isabel Loscertales, responsable de Cultura y Ocio de Woman. Sin embargo, hay dignas excepciones. Por ejemplo, 'Gata Mala' (Carrer de Rabassa, 37), un local estrecho pero siempre 'friendly' y divertido donde dan "tapa con la caña", por lo general una distinta con cada consumición y bastante ricas.

10. BODEGA DE ARANDA (Almería)

Amamos Almería, capital gastronómica de 2019 y donde hemos conocido bares como Bodega de Aranda (C Rambla Obispo Orbera, 8), un establecimiento céntrico, con solera y amante del 'cuchareo'. Al pedir una bebida, colocarán frente a ti una tapas de callos, o de berza, o albóndigas, o salmorejo... Todo gratis y buenísimo. Hay una gran variedad de tapas y su vermut casero, atención, es de fábula.

11. LA ANTIGUALLA (Granada)

Granada es, probablemente, la capital de la tapa. Pero entre su amplia oferta, uno de los más populares es La Antigualla (C/ Elvira), cuyo éxito le empujó a abrir, además, La Antigualla II y La Antigualla III. Las tapas son enormes, así que con dos de ellas saldrás prácticamente comido. Lo más famoso son sus molletes, a veces con tomate y jamón serrano acompañadas de patatas fritas, o hamburguesitas de carne, o tortilla... Lo dicho, espectacular. El bar de la calle Elvira tiene una curiosa decoración de inspiración medieval, con armadura y todo.

