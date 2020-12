20 ideas de regalos 'gourmet' (deliciosas y perfectas para 'foodies') de amigo invisible

Una selección de los mejores productos para brindar y saborear estas fiestas. ¡Todo un acierto!

Aquello de que se puede conquistar por el estómago es una realidad, y ahora que las Navidades están a puntito de caer y entramos en época de regalar, ¿qué mejor opción que un detalle gourmet?

Como sabes, una de las tradiciones que más nos gustan de estas fechas es el mítico amigo invisible. Es cierto que el mayor inconveniente de este juego es que no elegimos a quién regalar y a veces eso puede suponer que nuestra elección de regalo no sea la más acertada. Si te ha tocado tu mejor amiga, tu hermana o una compañera de trabajo siempre puedes optar por una buena joya o por un regalo 'beauty', pero si no es así la cosa se puede complicar... Pero tranquila, porque en la redacción somos conscientes de que hay regalos que jamás fallarán: los gastro. Y es que, ¿a quién no le gusta comer y beber?

En Woman.es hemos buscado entre todas las propuestas gastronómicas para estas fiestas y hemos seleccionado las más especiales para que tu regalo sea único y muy, muy apetecible.

Entre ellas encontrarás productos para todo tipo de presupuestos (desde detallitos 'foodie' hasta otras propuestas más lujosas), para todo tipo de gustos (tanto para los que son más de brindar como para los que prefieren un buen aperitivo) y, por supuesto, propuestas de menús muy especiales para disfrutar de una buena cena o incluso un libro y utensilios para que tu amigo invisible pueda poner en práctica sus habilidades culinarias sin salir de casa.

Todas ellas han sido seleccionadas cuidadosamente con mucho cariño (y digámoslo todo, con el sonido de nuestras tripas rugiéndonos de fondo) para que arrases con tu regalo de amigo invisible (o incluso de Papá Noel y Reyes).

En la galería de a continuación encontrarás un total de 20 ideas deliciosas. ¡No te las pierdas!