¡Adiós a sus abdominales de acero! Zac Efron renuncia a su 'cuerpazo' por esta razón

La salud es lo primero y por eso nunca volverá a entrenar para tener un 'six pack' como el que lucía en 'Los vigilantes de la playa'.

Zac Efron levanta pasiones allá donde va. Lo conocimos con 18 años en 'High School Musical' y en seguida se convirtió en un ídolo de masas adolescente, pero su estatus oficial de 'sex symbol' llegó en 2017, cuando protagonizó el 'remake' de 'Los vigilantes de la playa'.

¿Cómo olvidar esas escenas en las que corre por la arena ataviado con el clásico bañador rojo y presumiendo de unos impresionantes abdominales y bíceps? Pues ahora el actor ha confesado en una entrevista que se arrepiente del aspecto físico que mostraba en la película y asegura que nunca más volverá a entrenar así para conseguirlo. Y tiene buenas razones para ello.

"Cuando terminé el rodaje me di cuenta de que no quiero volver a estar en tan buena forma jamás; fue demasiado difícil", ha explicado Zac en una charla distendida durante su reciente aparición en el canal de YouTube 'Hot Ones' de Sean Evans. Y es que, según ha explicado, para lograr esa impresionante tableta fue necesario seguir una dieta muy estricta así como una dura rutina de entrenamiento: "Apenas tienes margen de maniobra. Te tienes que preocupar hasta del agua que tienes en el cuerpo porque puede hacer que tu 'six pack' pase a un 'four pack'".

En aquel momento trabajar su físico fue, además de un requisito del guion, una estrategia para dejar atrás su etapa de chico Disney. Su papel de Troy Bolton -aquel joven de pelo largo que se debatía entre la cancha de baloncesto y el escenario mientras disfrutaba de un amor que traspasó la pantalla con su compañera de reparto Vanessa Hudgens- ya se había ganado los halagos de fans en todo el mundo; pero aparecer en 'Los vigilantes de la playa' junto a Dwayne 'The Rock' Johnson exigía una musculatura a la altura.

¿Su conclusión? Aquellos esfuerzos para potenciar al máximo sus músculos y por los que llegó a tener tan solo un 5% de grasa corporal fueron "estúpidos" porque "sencillamente, no es real". De esta forma, Zac Efron ha asegurado que volver a comer tan solo "proteínas orgánicas y verduras de hoja verde durante días" o realizar aquellos ejercicios extremos no entra en sus planes de futuro, ya que en estos momentos antepone su bienestar mental. Eso sí, se lo pensaría si le ofrecieran un buen papel.

Sí, tendrá que despedirse de sus abdominales de acero pero a sus 32 años Zac Efron ya no se agobia como antes por su imagen y nos deja un valioso consejo: "Yo estoy bien. Cuida tu mente, cuida tu corazón, con eso es suficiente".