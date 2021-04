Volver a correr después de meses de inactividad: estos son los errores a evitar

El running es uno de los deportes con más adeptos actualmente y, aunque practicarlo habitualmente tiene muchísimos beneficios, también tiene sus peligros si vuelves a él después de meses de inactividad. Estos son los errores a evitar a toda costa.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si correr ya era uno de los deportes de moda antes de la llegada del covid, ahora que en muchos lugares los gimnasios están cerrados y que muchas personas prefieren hacer actividades individuales y al aire libre, su popularidad ha crecido como la espuma. Por ello, si te has decidido a ponerte en forma y a empezar (o a retomar) la práctica de un deporte, y quieres hacerlo con el running, has de tener en cuenta una serie de fallos a evitar. Así, si por las circunstancias que sean, llevas varios meses de inactividad física y, ahora que empieza el buen tiempo quieres lanzarte a correr por las calles de tu ciudad, es importante que tengas en cuenta ciertas precauciones para que no caigas en todos estos errores.

1. Correr con música

Aunque cuando ya tengas práctica es una de las cosas que más te motiven a la hora de practicar tus sesiones de running, está demostrado que cuando corres escuchando música eres más propensa a las lesiones, ya que tu atención está dividida. Por eso, procura empezar los primeros días sin ningún tipo de distracción hasta que tus músculos y tu cuerpo se acostumbren a tu nueva actividad.

2. Olvidarse del calentamiento

Cuando no dominamos una disciplina es muy común cometer fallos, y uno de los más peligrosos es salir a correr sin hacer un calentamiento previo. Antes de realizar cualquier entrenamiento, es imprescindible calentar durante unos 5 o 10 minutos, realizando ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos.

3. Olvidarte del resto de ejercicios

Correr está muy bien, pero si de verdad quieres ponerte en forma necesitas combinarlo con otra actividad, como ejercicios de fuerza, ya que sólo realizar deportes de cardio no va a hacer que mejore el tono muscular ni nuestra forma física.

4. No descansar lo suficiente

Un error muy común cuando se empieza con un deporte nuevo es venirse arriba y forzar la máquina pasado de 0 a 100 en un solo día. Igual que no puedes pretender levantar 50 kilos de peso el primer día que haces pesas, no puedes lanzarte a correr 5 kilómetros si llevas meses sin hacer nada. Lo ideal es ir aumentando progresivamente la intensidad y concediéndote días de descanso para que el cuerpo vuelva a cargarse de energía.

Ahora que ya tienes claro qué es lo que no tienes que hacer vamos a recomendarte una cosa que sí: renovar tu equipación deportiva para que estrenar cositas nuevas sea una motivación extra a la hora de mantener el hábito y convertirlo en parte de tu rutina.