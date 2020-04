Hablamos con la reina del fitness en España y nos da algunos tips para ponernos en forma y mantener el buen ánimo durante esta cuarentena.

Andrea Morales |Woman.es

Con más 700.000 de seguidores solo en su cuenta de Instagram, Verónica Costa es indiscutiblemente la entrenadora de fitness más influyente de España. Junto con su esposo Javier Menendez, crearon la experiencia fitness de Bali y Marrakech, son propietarios del ginmasio Grow Performace, y además las mentes detrás de las dietas y entrenamientos de Vivika.es. Su imperio fitness ha conquistado a personalidades como Cristina Pedroche y los antes y después de sus clientes, publicados en @vikikateam son impactantes. Pero es que además, se dedican a compartir su conocimiento culinario en sus redes y no por nada es ya muy famosa entre el mundillo la receta de tortilla de patatas de Vikika.

Como todos, la pareja ha tenido que frenar un poco su ritmo y quedarse en casa. Pero a ellos nada los detiene, dispuestos a seguir ayudando a sus seguidores, aún en medio de esta crisis por coronavirus, la pareja no se ha quitado las mallas, y ha empezado a compartir rutinas de ejercicios para hacer en casa. Así que hemos hablado con Verónica y nos ha dado algunos tips para ponernos en forma, o al menos no perderla durante estos días de cuarentena. "No hay excusas para no intentarlo", dice por teléfono Vikika.

¿Qué beneficio nos trae, ahora más que nunca, realizar una rutina de ejercicios?

He recibido muchos mensajes privados en los que me dicen que además de sentir que mejoran su aspecto físico y están en forma, les ayuda también a nivel mental, porque establecen una rutina, además está comprobado que el ejercicio genera endorfinas y estas nos dan felicidad, nos hace sentirnos mejor, controlar nuestro peso corporal, mejorar nuestra flexibilidad, y para las mujeres en especial, evita que retengamos tantos líquidos.

¿Cómo podemos dar ese primer paso para comenzar a tener una vida más activa?

Tenemos que pensar en la felicidad a largo plazo. A veces no nos damos cuenta de que esta no viene de hacer lo que nos apetece, sino de lo que tenemos que hacer. Evitar hacer ejercicio o estar activos por culpa de la pereza no nos acerca a la felicidad. La felicidad, en cambio, está en lo que haces y te hace sentir bien. Ahora, no tenemos excusas de que no tenemos suficiente tiempo, los invito a probar y si no quieres seguir pues lo dejas, pero al menos deberías de intentarlo.

¿Que objetos podemos utilizar para sustituir las mancuernas, pesas, kettelbells etc?

Nosotros en las rutinas que estamos haciendo usamos mochilas cargadas con libros, botellas de leche, garrafas de agua, metemos dentro de bolsas harinas, legumbres, cosas que pesen, usamos palos de escoba, una silla, incluso sartenes, todos estos objetos pueden ser de gran ayuda para realizar ejercicio.

¿Haciendo ejercicio en casa se puede mantener la masa muscular?

Mantener la masa muscular sí, claro. Aumentarla no. Sobre todo, mantendremos nuestra masa muscular si controlamos nuestra dieta. Intenta mantener los porcentajes de grasa bajos.

¿Cuánto ejercicio deberíamos hacer al día?

No hay un número de horas exacto. Yo me ejercito una hora diaria porque me viene bien, pero si alguien necesita ejercitarse por la mañana y luego por la tarde porque le ayuda a mantener la mente clara y se siente mejor, pues perfecto. Y si alguien se siente mejor con menos tiempo, también. Lo importante es mantenerse activo.

Ahora que nos movemos menos y tenemos una vida más sedentaria, ¿qué tip nos podrías dar para intentar movernos más durante todo el día?

Yo me pondría como norma no sentarme en el sofá hasta las ocho de la tarde, por ejemplo. Dentro de una casa hay muchas cosas que hacer: ordenar a fondo, limpiar las habitaciones, limpiar la cocina. En casa siempre hay mucho trabajo que normalmente no hacemos y ahora podemos aprovechar. Ordenar las alacenas, los armarios... debemos intentar mantenernos ocupados y evitar estar sentados en el sofá todo el día.

Tú siempre estas activa y muy positiva ¿cómo lo consigues?

Intento mantener siempre la mente positiva. Y es más que una cuestión de actitud. Hay factores que influyen mucho y uno de ellos es el ejercicio. Para mi ejercitarme me ayuda mucho, también tener una buena digestión, comer correctamente, no sentirme hinchada. También hago cosas claves como: por la mañana agradezco por el día y las cosas que tengo. Decir cosas positivas ayuda a mantener alejados los malos pensamientos. El cerebro solo puede enfocarse en una cosa, así que si piensas cosas buenas y positivas no hay espacio para las cosas negativas. Evita enfocarte en el lo que pueda llegar a pasar, mejor piensa en el presente, y en que todo pasa por algo.

¿Te ha costado mantener una dieta equilibrada estos días o has sentido ansiedad?

No he tenido ansiedad y tampoco me cuesta nada mantener la dieta, pero es que la dieta que sigo me hace feliz, y además sé que es lo que necesito. No sufro de ansiedad porque le doy a mi cuerpo lo que necesito, se mantiene sano, nutrido y me da energía.

¿Sigue en pie la experiencia fitness en Marrakech?

Sí, sigue en pie. Solo que debemos esperar a que pase toda la crisis para poder organizarla bien. Es una experiencia abierta a todo el público, en la que no solo se aprende a mantener una conexión con el cuerpo, sino también conoces la cultura y compartes.

¿Qué día y a qué hora podemos seguir tus rutinas y las de Javier?

Yo las hago de lunes a viernes a las 18.00 horas por mi cuenta de Instagram @vikikacosta

Las de Javier son de lunes a sábado a las 10.00 horas por su perfil @javiermenendeza

Y en el perfil de @growperformance hay todos los días a distintas horas, allí colgamos los horarios. Lo que intentamos es que ninguna se solape para que se adapten al horario que más les convenga a nuestros seguidores.

Y también en el perfil de @Vikikateam estamos haciendo directos sobre nutrición, estos son todos los jueves a las 4:30 hjoras. Este jueves será sobre "Flacidez y ansiedad"