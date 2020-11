Estos son los cuatro ejercicios que debes hacer por tres minutos al día para conseguir un vientre plano día tras día

Woman.es

Llevas todo el año intentando tener una alimentación sana y cuidando tus comidas así como las calorías que ingieres de forma cautelosa pero aún no consigues bajar esa grasita del abdomen. Te has propuesto conseguir un vientre plano para antes del 2021 y simplemente no lo logras. Tranquila este reto que te traemos hoy te ayudara a alcanzar tu meta. Solo neceistas compromiso y llevar una dieta balanceada y baja en azúcares y ultraprocesados.

- El ejercicio de solo 30 segundos en casa con el que conseguirás un vientre plano

- Gracias a este ejercicio de abdominales en solo 11 minutos (y en casa) de @ffitcoco conseguirás un vientre plano

Después del confinamiento por coronavirus descubrimos cientos de vídeos, influencers y entrenadores que subieron gratis sus rutinas de ejercicio, y lo cierto es que entre tanta opción algo nos queda claro, es que los entrenamientos que más triunfan son los cortos que prometen resultados reales si se repiten a diario.

Así que por eso nos ha parecido que el reto que propone Maddie Lymburner en su plataforma es ideal. Se trata de un reto de 3 minutos al día con el que lucir un vientre plano esta Navidad.

Este 'challenge' puedes comenzarlo hoy hasta que llegue la Nochebuena, solo te quitará 3 minutos y consiste en realizar cuatro variedades diferentes de plancha. Como ya hemos contado en más de una ocasión las planchas no solo nos ayudan a conseguir el abdomen plano, también tonifica los glúteos, los muslos, los brazos y la espalda.

Vamos con la rutina:

Nadador: Boca abajo con los brazos estirados por encima de la cabeza, levanta ambas manos y piernas al mismo tiempo y mantén el equilibrio con el estómago. Después, flexiona los brazos como si fueras a dar una brazada a nado y vuelve a la posición inicial.

Commander Plank: Comienza en la posición clásica, boca abajo y sujetando el cuerpo en tensión tan solo con las palmas de las manos y las puntas de los pies. Después, apoya el antebrazo derecho en el suelo y luego el izquierdo para luego volver a levantarte sobre la palma derecha y a continuación la izquierda hasta recuperar la postura inicial.

Plancha lateral: Comienza en postura de plancha clásica. Luego, gira el cuerpo hacia la derecha hasta dejar el brazo del mismo lado completamente estirado hacia arriba, regresa poco a poco a la posición inicial para rotar el tronco, esta vez hacia la izquierda.

Tijeras: Comienza en la posición clásica, pero esta vez abre y cierra las piernas.