Trucos fáciles y efectivos para definir tu abdomen

Lo primero: no te desesperes.

Woman.es

¿Quién no ha querido tener el abdomen plano y marcado? Hacemos de todo para conseguirlo desde series infinitas de abdominales hasta beber agua con limón en ayunas y a veces simplemente no vemos resultados. Y es que para poder conseguir el abdomen de acero primero debemos entender algunas cosas. La primera que el cuerpo baja de peso en todas partes y no en una zona en especial, es decir cuando estas en una dieta para bajar de peso, tú no puedes decidir en qué zona quieres bajar de peso, la grasa va disminuyendo de todas partes. Segundo, si tu objetivo es marcar el abdomen tienes que tener claro que deberás seguir una dieta estricta, o de lo contrario será muy difícil que lo consigas.

- No es casualidad que Eugenia Silva tenga los abdominales más increíbles de Instagram: así es su entrenamiento para un 'six pack' de acero

- La rutina de hiit de Kourtney Kardashian para un cuerpo de 10

Entonces vamos con los trucos: lo principal para marcar el abdomen es la alimentación. La comida debe ser lo más limpia, piensa en que es tu aliada número uno a la hora de conseguir el cuerpo que quieres. El ejercicio es el otro factor fundamental, opta por planchas y entrenamientos con mancuernas que te obliguen a tener tenso el core, por supuesto acompañado de 30 minutos mínimo de actividad cardiovascular.

Tu menú diario debe contener pocos carbohidratos de alto índice glicémico. Limítate a consumirlos solo después de un entrenamiento pesado y en las porciones adecuadas que te correspondan. Vamos a darte un ejemplo al almuerzo podrías comer 1/3 taza de pasta integral, después de entrenar medio plátano o puré de patatas.

Trata de reemplazar los carbohidratos simples por frutas, vegetales y carbohidratos de bajo índice glicémico como la batata, la avena o el arroz integral. Recuerda que si estas en un régimen estricto de definición o pérdida de peso debes limitarte a consumir los carbohidratos en las dos primeras comidas de la mañana, en la noche solo ingiere proteínas, grasas y vegetales.

Trata de hidratarte más de lo normal para no retener líquido y no confundir la sed con hambre. Además que antes de comer puedes tomarte un vaso de agua, esto te ayudará a saciar un poco más el hambre.

Por ultimo agrega fibra en tus comidas, bien sea en semillas en o alimentos altos en fibra como las frutas y verduras. Esto ayudará a agilizar el tránsito intestinal y mejorará la apariencia de tu abdomen.

Eso sí, tienes que saber que es un proceso largo y no debes desesperarte, los resultado no se ven de un día para otro. Así que tranquila, poco a poco pero sin fallar. Para poder ver resultados lo mejor es que te plantees metas alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Si eres una persona que no quiere tener un abdomen totalmente definido pero si tener un cuerpo fit sin necesidad de estar tan marcado puedes ser un poco más flexible con la alimentación.

En cambio si quieres estar completamente definido debes ser muy estricta en cuanto a tus entrenamientos y alimentación.