La tienda 'online' ofrece diferentes rutinas para practicar todo tipo de ejercicios desde casa: yoga, core, 'body balance'... ¡y no es la única alternativa 'fitness' para mantenerte activa durante el aislamiento!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es un hecho que practicar deporte tiene tantos beneficios físicos como psicológicos: la liberación de endorfinas nos ayuda a mantener una salud mental más positiva y el cansancio físico reporta una satisfacción personal que nos hace sentir mejor con nosotras mismas. Por estos motivos, en plena cuarentena por la crisis del coronavirus, resulta más recomendable que nunca mantener una buena rutina 'fitness'. Y sí, amigas, es posible ponerse en forma sin pisar el gimnasio ni contratar un entrenador personal; solo necesitas unas buenas tablas de ejercicios para hacer en casa, como las que propone Oysho.

Para hacer más llevadero el aislamiento, la firma de lencería y 'sport wear' de Inditex ofrece, además de esos conjuntos deportivos monísimos que nos convencerán de apuntarnos al 'gym' de nuevo, una serie de vídeos que es lo que todas necesitamos para convertir nuestro salón en el mejor centro de entrenamientos, y así mantener nuestro cuerpo sano y activo y nuestra mente ocupada durante algunos minutos cada día.

Desde Oysho proponen cinco disciplinas distintas para que elijas tu favorita o combines varias para crear tu rutina personalizada: yoga (el ejercicio favorito de 'celebs' como Cristina Pedroche para esta temporada), 'hiit' ('high intensity interval training', es decir, entrenamiento interválico de alta intensidad'), 'body balance' (una combinación de yoga, pilates, taichi y otras modalidades para mejorar la flexibilidad y la fuerza), 'core' (ejercicios para trabajar la región abdominal y la parte baja de la espalda) y 'lower and upper body' (fortalecer tanto la parte inferior como la superior del cuerpo).

- Ejercicios para tonificar glúteos, abdomen y piernas (GAP) en casa

- Alimentos para mantener una dieta sana y equilibrada durante la cuarentena por el coronavirus

Para encontrar todos los vídeos debes acceder a la tienda 'online' de la marca gallega y buscar en el apartado Oysho Sport tus entrenamientos favoritos, aunque también han empezado a compartir ideas en su canal de Youtube. Ten en cuenta que los hay de diferentes duraciones y dificultades, para que todas encontremos una rutina adaptada a nuestro nivel.

Además, desde el Instagram de la firma han lanzado el programa 'Train with us at home' ('Entrena con nosotros desde casa'), llevando al terreno del deporte el movimiento #YoMeQuedoEnCasa que está llenando las redes de solidaridad, teletrabajo y creatividad a todos los niveles durante el aislamiento.

De esta forma, Oysho aporta su granito de arena a la causa con clases virtuales dirigidas por gurús 'fitness' de todo el mundo que puedes seguir a través de sus perfiles.

Por supuesto, esta no es la única iniciativa surgida en los últimos días para hacer ejercicio en casa. Muchas amantes del deporte cuentan con sus propias tablas de ejercicios y están ofreciendo estas clases gratuitas a través de la pantalla. Por ejemplo, la 'it girl' Paula Ordovás acaba de estrenar una nueva cuenta de Instagram (@trainwithpaulaordovas) para compartir sus recetas saludables y sus rutinas de entrenamiento -empezando por el divertido 'challenge' viral con rollos de papel higiénico-.

Además, en Youtube hay infinidad de alternativas; una de las más populares en nuestro país es el canal Gym Virtual, creado hace años por la 'influencer' Patry Jordán, con más de 2,5 millones de suscriptores e infinidad de vídeos para todos los gustos.

Definitivamente, la cuarentena no podrá con nosotras ¡y llegaremos divinas al verano!