Si quieres ponerte en forma en un tiempo récord no te pierdas esta rutina.

Si alguna lección aprendimos de la cuarentena es que el deporte en casa es rápido y eficaz, y si durante los peores momentos del estado de alarma fuimos capaces de mantener la disciplina, las vacaciones no deberían ser impedimento. Lo cierto es que para mantenernos motivadas es fundamental elegir bien la guía para conseguir tus objetivos, eso es algo que @ffitcoco lo sabe muy bien. La fitgirl ha creado una rutina perfecta para piernas y glúteos que solo te tomará 9 minutos y vas a ver cómo pones a punto tu cuerpo.

Dentro de las cuentas en redes sociales que recomendamos si lo que quieres es conseguir rutinas de ejercicio buenas está siempre la de Cocó Constans, esta en definitiva es una de nuestras imprescindibles y lo es por rutinas como esta.

Si aún no has probado ninguna de sus clases no esperes más, ya verás como no hace falta que hagas largas horas de cardio para ponerte en forma y tonificar tu cuerpo. Con solo darle play a cualquiera de los vídeos de @ffitcoco bastará para que empieces ha mover el cuerpo sin importar si estas en la playa, la montaña o en si acabas de volver a casa de las vacaciones. Gracias a su cuenta de Instagram nosotras nos dimos cuenta de que en esto del deporte no importa tanto el tiempo que se le dedique como la calidad del mismo.

Para hacer esta rutina solo debes tener a mano una softball de pilates, y si no tienes la puedes sustituir por una pelota que tengas a mano o un cojín y sino tienes nada no te preocupes lo puedes hacer sin nada.

El primer ejercicio consiste en poner la pelota entre los muslos apretar duro y luego hacer unas sentadillas profundas. Luego harás unas pequeñas sentadillas como si estuvieras dando pequeños saltos. Luego tendrás que presionar y soltar la pelota con tus muslos. Sigue con 5 rebotes con el tobillo derecho arriba y otros cinco con la otra pierna.

Otro de los ejercicios consiste en colocar la pelota detrás de tu rodilla derecha, para eso deberás primero posicionarte en cuadrupedia con el codo izquierdo en el suelo para luego subir la pierna.

Además de su efectividad, algo que notarás no solo durante el entreno, sino también en las horas posteriores, tiene una gran virtud para prevenir lesiones: no incluye ni un solo impacto durante la sesión. Esto es perfecto para evitar molestias en las articulaciones inferiores, y es fantástico para principiantes porque así pueden centrarse en la técnica de cada ejercicio sin miedo a que un mal impacto pueda derivar en alguna pequeña lesión.