Los seguidores de Lizzo la critican por hacer un plan 'detox' de 10 días

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es cierto que Lizzo ha hecho de su exuberante figura una de sus señas de identidad. Pero no la única. Si Lizzo está donde está en el mundo de la música es porque se lo ha 'currado', porque canta bien y porque tiene muchísimo talento. A ver si ahora va a resultar que lo que la ha llevado hasta allí son sus kilos (ni de más ni de menos, sus kilos). Sin embargo, y aunque esto pudiera parecer algo que todo el mundo entiende, parece que no.

Lizzo compartió con sus seguidores los resultados de una dieta 'detox' que hizo durante diez días y muchos de ellos dijeron sentirse "decepcionados", con su cantante favorita. "Nunca pensé que nos decepcionarías" o "Estás empezando a ceder ante los cánones de la moda", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su publicación en Twitter.

"Como sabéis, normalmente me da tanto miedo y vergüenza publicar cosas como esta porque siento que, como una mujer con curvas, la gente espera que si estás haciendo algo por tu salud, lo estás haciendo para una pérdida de peso dramática, y ese no es el caso ”, dijo Lizzo. “En realidad, noviembre me estresó muchísimo, bebí mucho, comí muchas cosas picantes y todo eso me dañó el estómago. Por eso quería revertirlo y volver a donde estaba".

“Estoy tan orgullosa de mí misma, estoy orgullosa de mis resultados, mi sueño ha mejorado, mi hidratación, mi paz interior, mi estabilidad mental, mi maldito cuerpo, mi maldita piel, incluso el blanco de mis ojos”, agregó. “ Me siento y me veo bien. Soy una muer con curvas que hizo una desintoxicación de batidos. Y quería compartir esto con vosotros. Obtuve exactamente lo que quería de este tratamiento, y todas las chicas con curvas deberían hacer lo que quieran con su cuerpo".