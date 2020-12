El secreto del 'cuerpazo' de Jessica Alba es que no hay secreto (es cuestión de sentido común)

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

El culto al cuerpo es un estilo de vida que siempre ha existido tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, cierto es que a los cuerpos de las mujeres siempre se les han colocado ciertos cánones de belleza que son, en ocasiones, muy difíciles de cumplir. De hecho, era recientemente Diane Kruger quien en una entrevista aseguraba que durante sus primeros años como modelo llegó a pesar muy poco y que el ideal de belleza que le pedían era casi imposible de cumplir.

Sin embargo, el culto al cuerpo ha evolucionado y ahora se apuesta más por mantener la cordura y no apostar por dietas imposibles (a la par de peligrosas) o entrenamientos más propios de deportistas de élite. De ahí que Jessica Alba haya querido hablar del proceso que ha seguido para presumir de un cuerpo sano y estilizado que es más fruto del sentido común que de cualquier otra cosa.

"Entreno de dos a cuatro veces por semana, dependiendo de cómo me siento. No fuerzo mi cuerpo, lo escucho. Además, trabajo con un entrenador personal que adapta mis ejercicios a lo que mi cuerpo necesita", asegura la actriz, quien es madre de tres hijos y disfruta de un matrimonio estable junto a Cash Warren.

El otro 'truco' es que come sano. Intenta que todos sus platos sean 'plant based' y no se 'castiga' si no le apetece comer sano siempre. Y es que ahí está la clave, hay que mimar nuestros cuerpos y no macharlos. Como decíamos al principio de este artículo, todo es cuestión de sentido común. No lo olvides.