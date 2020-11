Rebel Wilson: "Probablemente consumía unas 3.000 calorías diarias"

La actriz confiesa que durante mucho tiempo comía por estrés o en exceso porque no se encontraba bien emocionalmente.

woman.es

Rebel Wilson ha estado trabajando duro en su camino hacia una vida más sana. La actriz que sorprendió a sus fans con su increíble pérdida de peso, ha bajado poco más de 20 kilos, ha querido compartir con sus seguidores cómo fue el paso a paso en este nuevo estilo de vida, en el que lleva embarcada más de un año. Es más en una reciente entrevista con la revista 'People', habló con total sinceridad de cómo era su vida antes de decidir realizar este drástico cambio de estilo de vida.

- Rebel Wilson sorprende con su nueva figura: ha bajado 18 kilos

- Esta es la dieta para adelgazar de manera segura de Rebel Wilson

Para Wilson este 2020 ha sido su "año de salud". La comediante explicó en la entrevista que uno de los cambios que más le ayudo a bajar de peso fue adoptar una dieta alta en proteínas. “Antes probablemente comía unas 3.000 calorías diarias, y en el mayor de los casos se trataban de carbohidratos, lo que provocaba que pasara mucho tiempo con hambre”, explicó Wilson. “Cambié a una dieta alta en proteínas, lo cual es un desafío al principio porque no solía comer mucha carne, ni pescado, salmón o pechuga de pollo".

A pesar de que la actriz sabe que estos cambios en su estilo de vida han sido fabulosos pues cada vez le falta menos para alcanzar el peso que desea, reconoce que ya no es tan estricta y que también disfruta del algunas cosas altas en calorías, pero que el truco está en hacerlo con moderación. "Tener un estilo de vida sano no significa que toda la semana tenga que comer super saludable. Algunas semanas como también alimentos menos saludable y no pasa nada. Hay que encontrar un equilibrio en general. He aprendido que puedo seguir comiendo esta hamburguesa que tanto me gustaba con patatas fritas, la cuestión está en que ya no me comó todo lo que solía comer, sino que mido mis porciones.

Otro de los grandes aliados de Wilson a la hora de cambiar de hábitos fue disminuir el ritmo de vida que llevaba, así que ella rescata algo positivo de la cuarentena por coronavirus. "Realmente me lo tomé como un momento para descansar y eliminar el estrés ... porque la mayor parte de mi estrés está relacionado con el trabajo. Creo que muchas veces hacía lo que se llama "comer emocionalmente", y en ocasiones comía en exceso, porque tampoco me amaba lo suficiente. A veces todo se reduce a una baja autoestima, pero también se puede trabajar en ello y mejorar el amor propio ".