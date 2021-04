¿Quieres empezar a practicar pilates en casa? Estos son tus imprescindibles

El pilates es un deporte muy completo que, además de ayudarte a moldear tu figura también es un aliado estupendo para cuidar de tu salud. Si has decidido iniciarte en este deporte a través de clases online vas a necesitar hacerte con unos básicos imprescindibles.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En el último año el entrenamiento online ha experimentado un crecimiento exponencial debido a la crisis sanitaria, y aunque ya no estemos confinados como el año pasado, hay muchas personas que han mantenido esta modalidad por comodidad, por adecuarse mejor a sus horarios o simplemente porque no les hace mucha gracia compartir sala de entrenamiento con otras personas. Si tú estás en este grupo de personas y has decidido iniciarte con las clases online del método pilates, además de contar con unos buenos monitores, vas a tener que hacerte con algo de equipamiento extra. Estos son nuestros imprescindibles.

Esterilla antideslizante

A no ser que tengas una máquina de pilates en casa, imaginamos que habrás optado por iniciarte en la modalidad de pilates de suelo, por lo que uno de tus básicos será una buena esterilla antideslizante para poder hacer los ejercicios. Esta esterilla de Toplus tiene una estructura de doble capa con un buen y amortiguación. El grosor de 6 mm ofrece la experiencia más cómoda para todos los niveles de pilates, además de una buena protección para tus articulaciones y rodillas. Su precio es de 25,99 euros, y puede ser tuya haciendo clic aquí.

Fitball o pelota de pilates

Ya te hablamos de los beneficios de cambiar tu silla de escritorio por una fitball, pero como te podrás imaginar, esta pelota tiene muchísimas aplicaciones en la disciplina de pilates. Es ideal para mejorar la postura, tonificar los músculos, incrementar la fuerza y la agilidad, aumentar la velocidad y reducir el riesgo de padecer lesiones. Está hecha de PVC, que es un material duradero, antiexplosivo, ecológico y sin olores. Incluye, además de la pelota de ejercicio, la bomba para inflarla y un manual de usuario para poder utilizarla de manera más efectiva. Su precio es de 19,99 euros, y puede ser tuya haciendo clic aquí.

Anillo de pilates

Este anillo es perfecto para varios ejercicios de pilates, yoga y gimnasia, así como para un entrenamiento de fuerza dirigido. Se puede usar en la parte superior de los brazos, muslos internos y externos, abdominales y pecho, para mejorar la movilidad, la agilidad y la resistencia. Las asas de goma suave están acolchadas tanto en el interior como en el exterior del anillo para un agarre cómodo, y al estar hecho de fibra de vidrio, el anillo no se doblará permanentemente ni se agrietará. Su precio es de 14,99 euros, y puede ser tuyo haciendo clic aquí.