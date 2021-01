Si entre tus propósitos de 2021 está el de hacer más deporte necesitas todos estos imprescindibles para retomar tu rutina de ejercicios

¡Se acabó la vida sedentaria!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Una de las cosas más bonitas del mes de enero es que nos permite hacer borrón y cuenta nueva (este año más que nunca) y empezar el año nuevo con un montón de buenos propósitos y de ilusiones que nos acercan más a una mejor versión de nosotras mismas. Un clásico en esa lista de propósitos de año nuevo siempre es el de hacer más deporte, y como sabemos que no hay mejor motivación que la de tener una equipación completa nueva esperando a ser usada en el armario vamos a proponerte todos los imprescindibles que no pueden faltar en tu bolsa de deporte.

Así, tanto si has decidido volver al gimnasio como si prefieres hacer ejercicio en casa, en esta selección encontrarás un montón de prendas y accesorios que no solo te motivarán a levantarte de la silla y empezar a mover el cuerpo sino también te ayudarán a que los primeros días no sean tan duros. ¿Cómo? Gracias a los avances en la tecnología textil de las prendas deportivas que hacen que camisetas y sujetadores que repelen el sudor, pantalones con un extra de sujeción o zapatillas que corrigen nuestra pisada ya sean toda una realidad.

Por si no sabes por dónde empezar a la hora de equiparte o necesitas una renovación completa de tu material porque ya no recuerdas ni cuándo fue la última vez que hiciste deporte, vamos a presentarte un montón de prendas, complementos y accesorios que son totalmente imprescindibles en el armario de toda 'fit girl'. Desde leggins, camisetas y sujetadores deportivos hasta macutos, guantes y zapatillas de entrenamiento, sin olvidarnos de alguna prenda de abrigo para los que adoran el deporte al aire libre, hemos preparado esta selección con la que cumplir tu objetivo de ponerte en forma en 2021 será mucho más fácil.