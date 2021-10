Los premios, organizados por la revista Woman y el diario Sport, se han entregado esta noche en Barcelona y han contado con la presencia de autoridades y representantes institucionales.

Barcelona ha celebrado esta noche la primera edición de los premios 'Woman Sport', el primer evento nacional creado para apoyar, reconocer y dar visibilidad a la mujer en el mundo del deporte. Durante la gala, celebrada en la Antigua Fábrica Damm y conducida por la periodista Montse Busquets, se han entregado diez premios de diversas categorías del deporte.

Los premios 'Woman Sport', organizados por Lluís Mascaró, director de Sport y Mayka Sánchez, directora de Woman, aspiran a ser un referente en el reconocimiento y la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Estos galardones reconocen a aquellas deportistas, organismos, iniciativas e instituciones que han conseguido ser ejemplo y un referente de “mujeres que alcanzan metas”.

Entre todas las categorías destaca el Premio Woman Sport 2021, proyectado a escala nacional e internacional y que en esta primera edición ha recibido Ona Carbonell. La nadadora de sincronizada ha demostrado su compromiso y responsabilidad con el deporte femenino, en su vuelta a la competición tan solo un año después de ser madre llegando a participar en los JJ.OO. de Tokio. Alfred Bustillo, Director de Patrocinios de CaixaBank y Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica, han sido los encargados de entregar este premio a Ona, que ha destacado la importancia de seguir trabajando en la conciliación familiar en el ámbito del deporte de élite.

"En los últimos Juegos Olímpico el 49% de los deportistas eran mujeres, estamos en el camino de conseguir la paridad. Pero en la etapa de conciliación con la maternidad, en el deporte de élite hay muchas carencias. Cuantas más mujeres visibilicemos esta situación, más mejoras conseguiremos".

Aitor Moll insistía además en la importancia de los medios de comunicación para dar visibilidad al deporte femenino: "los medios de comunicación tienen un papel fundamental para darle fuerza a la igualdad de género. Dar visibilidad a todas estas mujeres y al gran valor que aportan a la sociedad es fundamental para nosotros".

El equipo femenino del F.C. Barcelona ha sido reconocido con el Premio Extraordinario tras una temporada memorable con el primer triplete de su historia: la Liga, la Champions y la Copa de la Reina. El premio lo ha recogido Xavier Puig, miembro de la Junta Directiva del F.C. Barcelona y responsable del equipo femenino. Lluis Macaró, Director del diario Sport, que ha entregado este premio junto a Ramón Agenjo, Consejero de Damm y presidente del C.F. Damm, ha querido disculparse con el deporte femenino por los errores del pasado.

"Los medios de comunicación en general y los deportivos en particular tenemos que pedir perdón por no haber prestado atención a los éxitos deportivos de las mujeres. Ahora hay que estar pendientes de ellas, nos solo cuando ganan medallas en unos Juegos Olímpicos, sino durante toda su carrera".

Otra de las premiadas ha sido la periodista Paloma del Río, que ha recibido el reconocimiento de mano de Oriol Nolis Curull, Director de RTVE de Cataluña, y Óscar Voltas, Director General de Revistas de Prensa Ibérica, por su labor como comunicadora, con el Premio Comunicación, por su trayectoria en la difusión del deporte femenino que ha abierto el camino a las mujeres en el periodismo deportivo de alto nivel. "Hay mucho futuro en el deporte femenino, pero también en el mundo del periodismo deportivo femenino. Seguiré trabajando para que las deportistas tengan voz".

El Premio Internacional ha sido para Yulimar del Valle Rojas por su increíble trayectoria, con un récord del mundo en Tokio 2021 que le ha valido el oro olímpico en triple salto y varios campeonatos mundiales. La atleta venezolana no ha podido asistir al evento y ha recogido el galardón, entregado por Carlos Prieto Gómez, Subdelegado del Gobierno de España en Barcelona, en su nombre, Elena Fort.

"Me enorgullece que mi trabajo este siendo valorado y sea seguido desde todas partes del mundo. Esto me anima a seguir luchando y a seguir trabajando, dando el todo por el todo. Creo que las mujeres tenemos que ser lo que queramos ser y cumplir nuestras metas", ha comentado en su vídeo de agradecimiento.

La jugadora de tenis Carla Suárez ha recibido el Premio Superación, como reconocimiento a su lucha por volver al circuito profesional tras superar un cáncer. Actualmente es la número 68 en el ranking mundial y ha participado en las Olimpiadas de Tokio. Han entregado el premio Ignasi Casanovas, Director de Marketing de Cupra, y Diego Segura, Director de Marketing del diario Sport.

"El año pasado fue especialmente difícil pero he recibido mucho cariño y ahí está la clave. He podido superar esta enfermedad y si con pequeños detalles que hago, puedo ayudar a mujeres y a niñas de algún modo, me doy por satisfecha", ha comentado en su discurso.

El Premio en Equipo ha sido para el Movistar Team de ciclismo, que fue el primer equipo ciclista profesional en España, creado en 2018. Entre sus filas están algunas de las mejores ciclistas del mundo y son un ejemplo de esfuerzo constante. Las encargadas de recoger el premio han sido dos de sus componentes, Sara Martín y Lourdes Oyarbide, que han recibido el galardón de manos de Juan Pedro Díaz, Director General Comercial de Prensa Ibérica, y de David Escudé, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

Coral Bistuer ha recibido el Premio Trayectoria, por toda una carrera profesional dedicada al Taekwondo de manos de Mayka Sánchez, Directora de la revista Woman. La deportista ha sido campeona del mundo en una ocasión y 5 veces campeona de Europa y actualmente es maestra nacional y árbitra con categoría mundial.

"Empezar algo siempre es muy difícil. Cuando las cosas están hechas solo hay que seguir la estela, pero dibujarla es muy complicado. Nosotras no teníamos referentes femeninas cuando empezamos y ahora gracias al trabajo de muchas mujeres que están aquí sentadas cada vez se esta consiguiendo más".

En el ámbito de la dirección han recibido el Premio Directiva Ana María Perera y Xisca Perelló, Presidenta y Secretaria (respectivamente) de la Fundación Rafa Nadal. Con su trabajo han contribuido a convertir la Fundación en un referente en el uso del deporte como vehículo para el desarrollo personal y social. Está presente en 23 centros en España y cuenta con una escuela en la India. Ha recogido el galardón, entregado por Jordi Cuixart, Gerente de Inverlegal Abogados y Laura Borras, Presidenta del Parlament de Cataluña, Ana María Perera.

"El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas y mucho más para los niños y niñas vulnerables a los que atendemos", ha asegurado Ana María.

El Premio Deporte 4.0 ha sido para Patry Jordan por su proyecto digital Gymvirtual, que acumula más de 10 millones de suscriptores gracias a sus vídeos para mantenerse en forma y que se ha convertido en un referente internacional como entrenadora personal online. Sus clases sirvieron para que muchas personas hicieran deporte durante el confinamiento. Marisa Anglés Hernández, Gerente de comunicación de Telefónica y Anna Caula, secretaria general d'Esports i AF de la Generalitat de Cataluña, han sido las encargadas de entregar el premio.

"Agradezco de todo corazón un premio que vincula a la mujer y al deporte. Que se reconozca el talento y el trabajo es muy bueno y me siento afortunada de estar entre estas mujeres", ha dicho la empresaria al recoger el premio.

Finalmente el Premio Evolución ha sido para Gisela Pulido, la deportista de kitesurf catalana que se proclamó campeona del mundo con solo 10 años, consiguiendo el premio Guiness por ser la más joven de la historia en su disciplina. El premio ha sido entregado por Sergi Guillot, Director General de Prensa Ibérica, y Joaquim Lloret, delegado comercial en Catalunya de Iberdrola.

"Soy una persona que me gusta salir de mi zona de confort, el reto de cambiar de disciplina me motiva a seguir trabajando, seguir mejorando y evolucionando", ha sentenciado.

Además de las premiadas, han asistido al evento Vanesa Lorenzo, Carles Puyol, Gemma Mengual, Emma García, Pau Ribes, Paula Butragueño, Berta Ferreras, Carles Sans, Paula Nata, Nayan y Meilan Kao, Marta Marrero, Carla Hinojosa, Rafael Yuste, Carme Barceló y en representación institucional, Anna Caula, Laura Borrás, David Escudé.