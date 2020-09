Los ejercicios que propone Gloria Morales, impulsora del Ballet Fit, permiten trabajar la tonificación, la flexibilidad y el equilibrio sin levantarse del sofá

¿Quién no ha deseado alguna vez en su vida poder adelgazar y tonificar el cuerpo sin tener que levantarse del sofá? ¿Cuántas veces has escogido la comodidad de tu divan en lugar del gym? Pues amiga tenemos buenas noticias. Si eres de las que siempre encuentra una excusa para no ponerte de pie y entrenar, hemos encontrado tu solución y sí, no tienes que levantarte de tu sitio favorito.

A partir de este momento vas a descubrir que tu sofá puede ser tu mejor aliado. Y es que gracias a Gloria Morales, una ex bailarina y ex profesora de educación física y creadora de Ballet Fit en España, nos hemos encontrado una rutina de ejercicios de cuerpo completo que puede practicarse en siete minutos y desde el sofá.

El objetivo de esta tabla, que permite trabajar la tonificación, la flexibilidad y el equilibrio sin apenas moverte del sofá es que te pongas en movimiento y ejercites tus piernas, glúteos, abdomen-core y brazos, sin olvidarte de los estiramientos.

Según su creadora practicar estos ejercicios durante varios días ayudan a "reactivar las ganas de volver a una rutina más saludable". Eso sí, la clave para realizar estos ejercicios enfocados a tonificar el abdomen, las piernas, los glúteos y los brazos es mantener una buena postura durante todo el entrenamiento. Incluso estando tumbadas en el sofá, es importante que vigiles tu postura para no hacerte daño en la espalda.

Si quieres ponerte manos a la obra, prueba con esta rutina de ejercicios sin levantarte del sofá, porque creénos cuando te decimos que no dejarás un solo músculo de todo el cuerpo sin trabajar.

Los dos primeros ejercicios de plancha lateral acostados sobre nuestro brazo consisten primero en llevar la mano a la pierna estirada, y después repetir el ejercicio pero con la rodilla doblada. Este ejercicio está orientado a la cintura y los glúteos.

Después, en plancha lateral, sobre el apoyo de antebrazo con elevación de caderas, abriendo y cerrando las rodillas. Una vez completadas las repeticiones, en la misma posición hacemos lo mismo, pero con rodilla estirada llevando la mano a la pierna (misma secuencia de ejercicio, pero en el lado contrario).

Ponte en cuadrupedia de antebrazo, llevando la pierna al lado y arriba, desplegando bien la rodilla tocando el suelo al lado y desplegando rodilla atrás lo máximo posible hacia arriba (misma secuencia de ejercicio, pero en el lado contrario). Siguiendo en la misma posición ahora con la rodilla doblada sube/baja. Quédate en flex, con la pierna doblada atrás y solamente articulamos el bajo del pie (punta y flex). Una vez acabado, el siguiente ejercicio con la pierna totalmente estirada llévala desde el lado hacia atrás articulando el bajo del pie.

Con toda la espalda en el sofá y las piernas elevadas sobre el respaldo dobla las rodillas y con un cojín realizas elevaciones de caderas, llevando el cojín a las rodillas, es importante coordinar la elevación de cadera con el cojín a la rodilla y brazos atrás.

Ahora deja elevada la cadera y estira una pierna y acerco la pierna al cojín. Igualmente coordinando los brazos y pierna. El siguiente ejercicio abdominal parte de la misma postura que el anterior, pero en este caso con la ayuda de dos cojines. Un cojín se queda encima de las rodillas y el otro cojín lo coloco encima para añadir más dificultad a los crunch y entonces recojo el cojín llevándolo atrás y dejándolo de nuevo encima del que esta ya colocado en las rodillas. Ha llegado el turno de los crunch pero abriendo y cerrando las piernas.

Si no entiendes bien la descripción de los ejercicios, sabemos que son un tanto rebuscadas, solo tienes que ver el vídeo y verás que resultan más sencillos de lo que parece. Eso sí, sentirás fuego en todo tu cuerpo cuando termines la rutina. ¡Anímate!