¿Cómo perder grasa este 2021 y que no vuelva nunca más?

Si tu meta (una vez más) es conseguir bajar esos kilos de más que llevan años contigo, este artículo es para ti. Y no, no hay dietas milagrosas, solo hábitos sanos.

No hay año nuevo que no nos pongamos como meta ¡perder grasa! A la mayoría nos pasa que en enero arrancamos llenas de ganas de quitarnos esos kilos de más, pero lo cierto es que quizá enfocamos mal nuestra meta. Porque no se trata solo de perder grasa, sino de conseguir que está no vuelva más. Y para conseguir resultados a largo plazo lo más importante es cambiar de hábitos, y conseguir que estos sean sostenibles en el tiempo.

La alimentación es fundamental para perder grasa este 2021 y que no vuelva, así que hemos buscado apoyo de expertos para descubrir cuáles son los mejores tips para que esa grasa que logres perder, no vuelva más.

Una observación importante es masticar bien los alimentos: al masticar bien la comida, tu cuerpo asimilará mejor los nutrientes. Y además te sentirás más satisfecha con menos comida.

Los tips

Come comida real: evita los alimentos ultraprocesados y aquellos con una lista de ingredientes difíciles de pronunciar, estos no tienen los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para las actividades bioquímicas.

Agrega verduras dulces en tu dieta: como zanahorias, cebollas y batatas, satisfacen naturalmente los antojos de azúcar y calman los sistemas nervioso y digestivo.

Bebe agua: si sientes hambre entre comidas, bebe uno o dos vasos grandes de agua, luego verifica si era sed lo que sentías o realmente necesitas merendar.

No te bebas las calorías: refrescos, cafés y tés endulzados e, incluso, jugos de frutas tienen mucha azúcar. Una de las formas más fáciles de perder peso es eliminar todas las bebidas endulzadas.

Evita el alcohol: sobre todo si tienes desbalances hormonales. El alcohol (incluso el vino), hace más difícil que se metabolice el estrógeno de la manera correcta y cuando hay excesos de estrógeno, no oxidamos la grasa eficientemente.

Identifica intolerancias alimentarias: uno de los obstáculos más comunes para la pérdida de peso son las alergias e intolerancias no identificadas, como al gluten, la soja y los lácteos. Cuando eliminas los alérgenos, el peso se libera de forma natural.

Y otros consejos extras:

Intenta tener una dieta a base de plantas principalmente: te proporcionan fibra, nutrientes y minerales esenciales que favorecen la pérdida de peso.

Ayuna 12 horas, esto le da un descanso al sistema digestivo y al mismo tiempo te ayudará a disminuir los niveles de glucosa en sangre, por ende, te hará la pérdida de grasa más eficiente.

Haz ejercicio, intenta tener una vida activa y poco sedentaria.

Duerme 8 horas. Trata de no dormir después de las 11:00 pm y mantén una rutina para regular el ritmo circadiano.

Dedica tiempo para tu relajación y distracción.