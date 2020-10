Si algo nos ha dejado este último trimestre del año es un baby boom, las ultimas dos estrellas en anunciar que están esperando un bebé han sido la actriz Paula Echevarría y la influencer Chiara Ferragni, si como ellas estás emabaraza este tema te interesará.

La llegada de un bebé resulta para muchas mujeres un gran momento. Las prioridades cambian y lo cierto es que entre ellas está mantener la figura. No porque no sea importante, sino porque evidentemente el cuerpo sufre de revoluciones hormonales y hay ciertas dietas que no se pueden seguir. Pero, la realidad es que mantenerse en forma y saludable en este proceso no solo ayudará a que te sientas bien y con energía, sino también contribuye también a transmitirle buena salud al bebé.

Pero y qué pasa cuando ya nació. Quienes son madres podrán confirmar lo difícil que resulta compaginar la maternidad con la rutina diaria y al mismo tiempo mantenerse en forma.

Vamos a partir de una obviedad, cuando eres madre tienes menos tiempo, estas más cansada y menos tiempo para dormir, pero (siempre hay un pero), siempre podrás organizarte para tomerte un tiempo para ti, por muy corto que sea. No se trata de ser egoísta, es que también necesitas un poco de privadidad y no está mal, recuerda que si tú estás bien, tu familia también estará bien.

Entonces partiendo de esta premisa viene nuestro primer consejo: sé organizada, esta decisión será tu gran aliada a la hora de fijarte una meta y distribuir tu tiempo. Tener orden es necesario porque solo así lograrás cumplir todas las actividades.

Recuerda que una buena alimentación es el 70% de los resultados, así que presta atención a la dieta que llevas. Es importante que acudas a un especialista para que te haga una a medida y que no comprometa tu salud, ni la de tu bebé.

Luego del parto, recuerda que tu cuerpo va volviendo a “la nueva normalidad” poco a poco. Y no es momento de estar ansiosa ni mucho menos desesperarse. Así que será tu médico quién te de luz verde cuando considere que es el momento oportuno de volver a la actividad física. Cuando acabas de dar a luz es necesario que realices determinados ejercicios para recobrar su condición física, no sólo para recuperar la fuerza y tonificación de tus músculos, sino también para reducir el sobrepeso.

Una vez te hayan dado de alta, los expertos recomiendan comenzar con abdominales hipopresivos para ir avanzando con los de mayor esfuerzo y complejidad. El entrenamiento debe ser gradual pero constante. No corras, cada cuerpo es distinto y se recupera de distinta forma así que recuerda que poco a poco se avanza mucho.

Por último, ten en cuenta estos consejos: asesorate con un profesional que te realice la rutina de ejercicios adecuada para ti. Hidratate, antes, durante y después de tu entrenamiento. Escuchá a tu cuerpo, si sientes que algo no te hace bien a ti o tu bebé (si es que estas dando lactancia) pregunta a los expertos. Recuerda mantener una alimentación equilibrada y nada de someterte a dietas milagros, y controlá tu ritmo cardíaco y respiración.

Todo esto te ayudará no solo a recuperarte antes y estar sana, sino también a mejorar tu estado de ánimo, y domir mejor.