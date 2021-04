Estos son los motivos por los que deberíamos empezar ya la operación bikini

Olvídate de las dietas milagrosas y de los entrenos interminables, prepárate desde ya para un verano sin complejos.

¡No hay motivación más grande que saber que en pocos meses será hora de ponerse el bikini! El verano está a la vuelta de la esquina y en eso significa (esperemos que la Covid nos lo permita) que será momento de playa, piscina y bañador… Pero tranquila, que no cunda el pánico. Sabemos que dentro de unos meses no leerás más que artículos titulados "Comienza la operación bikini", "Cómo conseguir adelgazar en pocas semanas para el verano"... pero lo cierto es que lo mejor es evitar recurrir a dietas extremas, a rutinas de ejercicios infinitas, a pastillas "milagrosas". Lo mejor es apostar por comenzar a cambiar de hábitos poco a poco, entender que lo importantes es llevar una vida saludable, no conseguir un cuerpo "perfecto" (¿es que acaso exite?).

Estas son solo algunas de las razones por la que deberías empezar desde ya a ponerte en forma y no apresurar hasta el último momento.

A continuación te vamos a dar algunos tips para que consigas ese cuerpo de playa que tanto deseas y con esto nos referimos a ese cuerpo con el que te sientes cómoda quitándote la toalla y entrando al agua con confianza, ¡sin complejos! No cumpliendo con un estereotipo.

Con estos pasos comenzarás a andar en la dirección correcta, nada de medidas extremas, se trata de tener una dieta correcta e intensificar tu entrenamiento. Lo primero que tienes que hacer es una lista con tus objetivos, intenta que sea una lista realista y alcanzable. Olvídate de querer perder 8 kilos de grasa en un mes, eso no es una meta realista por varias razones: cuando pierdes mucho peso generalmente es agua y masa muscular. Lo ideal es bajar semanalmente un máximo de medio kilo de grasa, incluso hay quienes podrían bajar 1 kilo.

Cuida tu dieta

Cuida lo que comes. La dieta es el 70 % de todo. Deberías consumir entre 1.500 y 1.600 calorías (lo mejor es que te lo diga un nutricionista). Si te da pereza estar contando todas las calorías que ingieres, lo mejor es que cuides tus porciones y elege alimentos de calidad, no comas entre comidas, haz cinco comidas pequeñas al día cada tres o cuatro horas, así controlas la glucosa en la sangre y el apetito.

Trata de incrementar el consumo de vegetales, que estos sean tu fuente principal de carbohidrato. Sí, los vegetales son un tipo de carbohidrato complejo porque la fibra se considera un carbohidrato que no se asimila ni eleva la insulina, consume las frutas enteras, no en zumo. Recuerda que los carbohidratos no deben eliminarse porque son la gasolina principal para el cuerpo, solo es cuestión de elegir bien qué carbohidratos vas a comer y mejor si los consumir durante el día para que los quemes con tu activdad física.



¡Elige siempre comida de verdad! Nada de alimentos procesados, ni que tengan la etiqueta de diet o light. Los mejores alimentos son los naturales que no han sido procesados por el hombre: vegetales, proteínas animales magras, cereales integrales naturales como la avena, arroz , tubérculos de carga glucémica media como el boniato.

Cuando se busca bajar de peso, recuerda que tu gran aliado será la proteína, cada vez que la consumes aceleras el metabolismo porque al cuerpo le cuesta digerirla, además ayuda a aumentar masa muscular lo que también tiene un efecto positivo en el metabolismo, controlas insulina y eso te permite quemar más grasa. Pescado, pechuga de pollo, lomo de res o de cerdo, mariscos y huevo.

Minimiza el consumo de sal y aléjate de los embutidos ya que son muy altos en sodio, (cada gramo de sodio retiene cinco veces su peso en agua). Intenta disminuir las bebidas alcohólicas.

Una rutina ideal

Añade ejercicios pliométricos a tu rutina. Trata de hacerlos tres veces a la semana, este tipo de ejercicio explosivo que involucran tu propio peso, saltos y movimientos rápidos, esos ejercicios que ayudan a fortalecer los músculos, elevar pulsaciones cardíacas lo que significa que quemarás calorías y grasa, al mismo tiempo que trabajas los músculos. Algunos de estos ejercicios pueden ser: Burpees, mountain climbers, saltos con sentadillas/desplantes, step ups.

Las pesas son tu mejores amigas. Realiza ejercicios con pesa que sean compuestos, que trabajes varios músculos a la vez. Te damos algunos ejemplo: peso muerto, prensa, sentadillas con mancuernas.

Puedes trabajar con tu propio peso haciendo flexiones, desplantes, pull ups, planchas. Entrena pierna dos veces a la semana quemarás más calorías porque son músculos grandes y al mismo tiempo estimulas el recto abdominal. Haz ejercicios abdominales tres veces a la semana.

Recuerda beber de 2 a 3 litros de agua al día, de esta manera mantienes hidratado al cuerpo, aceleras metabolismo, eliminas toxinas, retienes menos líquido y controlas apetito. Un Cuerpo deshidratado NO quema grasa con eficiencia, así que presta atención.

Y por último descansa. Toma un día de descanso a la semana, esto ayuda a equilibrar tus hormonas, reparar el tejido muscular, desestresar al cuerpo y te permita retomar con más energía el próximo entrenamiento. E intenta dormir al menos 8 horas diaras.

Evita compararte, recuerda que la idea es mejorar quien eres, no ser otra persona.