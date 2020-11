Ubicado en el barrio de Chamberí este Boutique gym está especializado en crear rutinas de entrenamientos personalizados y ajustados a los objetivos de cada cliente.

Elegir cuál será tu gimnasio no es tarea fácil. Tiene que tener varias características para que no exista excusa alguna para no ir. No vamos a engañar a nadie, muchas veces la pereza nos gana, la comodidad del sofá se convierte en una especie de lazo que nos dice: “quédate”. Por eso, es que es tan importante dar con un gimnasio que nos guste, que nos motive, que nos haga sentir cómodas y entre amigas, porque en días como los que acabamos de describir vamos a necesitar ese extra que nos empuje y nos motive a levantarnos del sofá o la cama, ponernos las mallas y salir a darlo todo.

Y si lo que buscas es un gym pequeño estilo “boutique”, que sea super personalizado, dónde te sientas como en casa y que además se acople a tus necesidades hemos encontrado el sitio ideal: Hiitstudio.

Ubicado en el barrio de Chamberí (C/ Palafox, 21) se define como un centro con un ambiente exclusivo en donde se aplican los métodos más actualizados de entrenamiento de forma individual, en pareja o en clase de hasta 4 personas.

Este gym se especializa en los entrenamientos personalizados y ajustados a los objetivos de cada persona, los cuales se van actualizando mensualmente para estar a la vanguardia de las últimas técnicas.

Cuenta con dos plantas, una superior para entrenamientos funcionales a base de kettel, poleas, discos y gomas, y una inferior que apuesta por la fuerza, con mancuernas, máquinas y ejercicios de cardio.

También podrás encontrar diferentes protocolos de hiit (entrenamientos interválicos de alta intensidad) efectivos para alcanzar los objetivos propuestos, así como combinar tus entrenamientos con el servicio de nutrición. También existe la posibilidad de realizar entrenamientos online bajo la supervisión de un experto, acudiendo al centro únicamente para hacer el seguimiento de los resultados.

Los cinco espacios, totalmente individualizados, ayudan a cumplir todas las medidas de seguridad free covid durante tus ejercicios.

Hiitstudio busca siempre escuchar al cliente, por eso realiza una entrevista personalizada para conocer los objetivos de cada cliente y trabajar una tabla de entrenamiento para alcanzarlos.

Diseñado por Trueba Studio e inspirado en la estética de “Boutique gym” londinense, Hiitstudio apuesta por ofrecer no solo un servicio de alta calidad sino también un espacio agradable y seguro para ponerte en forma.