“Qué gorda” o “qué horror de barriga”, los insultos que ha tenido que leer Beatriz Luengo tras participar en ‘Tu cara me suena’ en Estados Unidos

Recientemente ha ganado un premios Grammy Latino.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

En la época del body positive y del feminismo, Beatriz Luengo ha tenido que leer algunos de los insultos más crueles sobre su aspecto físico. La cantante, actriz, compositora y escritora, una de las mujeres con más talento de nuestro país y recién ganadora de un Premio Grammy Latino, participó en la versión estadounidense de ‘Tu cara me suena’, pero después de actuar, hubo quien no se fijó en su voz, ni en su forma de interpretar, tampoco en su baile, y se dedicó a escribir mensajes que nunca nos gustaría haber leído. Beatriz, autora de éxitos tan importantes como ‘La mordidita’, de Ricky Martin, o 'Amnesia', de Jennifer Lopez, ha estallado en su cuenta de Instagram.

- La instagrammer curvy Marina Llorca muestra los insultos que tiene que soportar en redes y responde

- Vicky Martín Berrocal lanza un mensaje ‘body positive’ que será lo más inspirador que vas a leer hoy

“Este fin de semana participé en la versión americana de ‘Tu Cara me Suena’ y me pasó una cosa que me gustaría exponer en mis redes con el fin de poner sobre la mesa algo tan naturalizado como el ataque físico que sufrimos especialmente las mujeres y la dureza con la que somos tratadas”, ha escrito Beatriz Luengo.

“El domingo por la noche salgo imitando a Gaga en una actuación compleja por la gestión del aire, cantar, bailar, imitar una voz que no es la tuya... en fin, una actuación compleja. Cuando llego a mis redes al día siguiente me encuentro por un lado personas maravillosas que sugieren que estoy embarazada y me felicitan con todo su cariño. Y por otro este tipo de comentarios “qué gorda”, “qué horror de barriga” , “¿no la da vergüenza ponerse ese body?” “No sé cómo se atreve a ponerse así””, explicó. Ante ese aluvión de mensajes despectivos, Beatriz Luego, dice, se quedó “perpleja”. “Porque si bien uno se acostumbra a la opinión nunca me había imaginado que tuviese que pedir permiso por mostrar mi cuerpo, sea como sea y atraviese el momento que atraviese”, continuó.

“¿En qué mundo vivimos?”, se preguntaba. “Pensé que caminábamos hacia la libertad de ser, pensé que cada vez éramos más abiertos a romper con los cánones, yo no dejo de ver miles de personas consiguiendo sus metas sin pertenecer a lo establecido como “correcto”, pensé que todo lo que estábamos viviendo nos haría mejores”, reflexionaba.

Eso sí, es muy consciente de que, por otro lado, cuenta con el enorme cariño y el respeto de otros seguidores, que elogian su trabajo y que la apoyan siempre. “Gracias a TODXS los que me habéis mostrado el cariño, los que os habéis alegrado de verme. Y sí me puse un body, y sí no tengo ningún problema, y sí me gusta mi barriga”, se despidió.