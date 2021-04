Cristina Pedroche, obligada a defenderse (otra vez) ante las críticas a su cuerpo

La presentadora de 'Love Island' subió una imagen a Instagram con unos shorts y un top deportivos y su cuenta se llenó de comentarios en los que la acusaban de estar "obsesionada con el deporte'. Cristina Pedroche respode.

CARMEN RAYA

Hace ya muchos años que Cristina Pedroche decidió poner punto y final a los horarios que no le dejaban cuidar de sí misma, a los desayunos, comidas y cenas rápidas y poco nutritivas y a no dedicarse tiempo de calidad ya sea para meditar o para descansar. Así pues, de unos años a esta parte, el cuerpo y la mente de Cristina Pedroche han cambiado, y para bien.

Como ha explicado ella en tantas ocasiones, su cambio físico (más esbelta y fuerte) se debe a que comenzó a llevar una alimentación saludable y constante (con sus caprichos de por medio, claro esta), empezó a practicar yoga y a salir a correr y a que comenzó a trabajar en quererse a una misma tal y como es. Un discurso al que no se le debería poner ninguna pega, pero los 'haters' que la siguen digitalmente no le perdonan que luzca estupenda en sus fotografías ya que le recriminan (de manera totalmente injustificada) que está "obsesionada con el deporte".

Y aunque hace tiempo que Cristina Pedroche decidió centrarse solo en los comentarios positivos y no en los negativos, la avalancha de críticas que ha recibido por esta imagen la han llevado a grabar unos Stories en los que se defiende dejando muy claro su posición al respecto.

"Como siempre, tengo comentarios positivos y comentarios negativos pero no me gustan mucho cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa y tonterías. En realidad en la foto se me ve más el abdomen súper duro por las sombras y tal, pero sí, que lo tengo duro y estoy orgullosa y en el fondo es un halago", dicho esto ha querido aclarar también por qué ha conseguido llegar a esta increíble forma física.

"No estoy obsesionada con el deporte, estoy obsesionada con encontrar mi mejor versión y para mí entrenar y llevar una dieta equilibrada es parte de ser mi mejor versión. Meditar todos los días, también es intentar ser mejor persona. mi mejor versión no es la más delgada y la más musculosa. Si de repente me salen más músculos porque hago más entrenamiento de fuerza es guay. Busca tu mejor versión y tú deja a los demás que busquemos la nuestra. Vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos", asegura.

Además, y para poner punto y final, manda un mensaje a sus 'haters': "Seguiré entrenando cuatro o cinco días a la semana y comiendo sano para encontrar a la mejor Pedroche".