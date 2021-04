Ya te avisamos: bailar no solo es un ejercicio magnifico para mantenerte en forma, sino también para ponerte de buen humor. Y sino que se lo digan a Chenoa, al ritmo de Christina Aguilera para empezar la semana a tope de energía.

GALA FERNÁNDEZ

Las mañanas de lunes nunca son fáciles pero, si eres de las que se reserva los buenos propósitos para principios de semana, echa un vistazo al perfil de Instagram de Chenoa porque es justo el chute de energía que necesitas para arrancar la jornada con fuerzas renovadas. ¿La prueba? La sesión de entrenamiento y el baile posterior que se ha marcado hace solo unas horas.

De un tiempo a esta parte la cantante ha decidido mostrar su faceta más 'fitness' a través de las redes sociales, de ahí que en el último año hayamos estado muy pendientes de sus ejercicios para trabajar los abdominales o su rutina para lograr unos brazos ultratonificados. ¡Pura motivación para sus fans!

- Estos son los ejercicios para ponerse en forma y perder peso que Chenoa ya ha comenzado a hacer este 2021

- Aunque hace tiempo que no tiene su famoso chándal, Chenoa sí guarda todavía un vestido que le regaló David Bisbal

"¡A por la semana!", decía este lunes a primera hora mientras compartía con sus seguidores un vídeo en Instagram. Vestida con un top y unas mallas de deporte, Chenoa ha presumido de 'tipazo' y nos ha mostrado una pequeña parte del entrenamiento que realiza desde su casa para mantenerse en forma. Así, en los pocos segundos que dura el clip, la hemos visto realizado unos estiramientos de pierna (clave para evitar lesiones) y lanzándose con un divertido baile.

Sin embargo, parece que la extriunfita se reservaba el plato fuerte para después ya que, tan solo unas horas más tarde, ha subido otro vídeo bailando que ha dejado sin palabras a todo Instagram. "De LUNES... (me vine arriba; sí, me gusta bailar; sí, da igual cómo salga; sí, me da la vida jajajaj)", ha escrito para acompañar su actuación al ritmo de 'Candyman', uno de los temas más famosos de Christina Aguilera. ¡Y nosotras solo podemos decir que era lo que necesitábamos para vencer a la pereza y comenzar el día con buen rollo!

En el post, que parece grabado en su propio salón, Chenoa lleva una camiseta 'cropped' y un pantalón ancho que dejan a la vista su 'six pack'. Además, ha rematado el look con una boina y unos zapatos de tacón que han captado gran parte de la atención de sus 'followers': "Pues bailas genial, y ya con 'taconazos' ¡de 10!", apunta uno de ellos. ¡Brava!