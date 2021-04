Beneficios del yoga: 10 razones para iniciarte en esta disciplina

El yoga es una disciplina milenaria que nació en la India hace más de 4.000 mil años y que se ha popularizado de tal manera que hoy en día se cuentan por millones los 'yoguis' que aseguran que esta disciplina les ha cambiado por completo la vida. Te damos 10 razones para que tú también te animes a practicarlo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Sabías que fortalecer tu cuerpo no es, ni de lejos, lo mejor que el yoga puede hacer por ti? Tener mayor paz mental, aumentar tu flexibilidad y hasta mejorar tu vida sexual son solo algunas de las cosas que conseguirás si empiezas a practicar esta disciplina de manera regular, así que si todavía no te has iniciado o no conoceslas ventajas del yoga hoy te vamos a dar 10 razones para que te animes a incluirlo en tu vida.

1. Es un entrenamiento muy completo

El yoga es un deporte que ejercita absolutamente todos los grupos musculares, ya que todo tiene su postura para ser trabajado con esta disciplina, incluido el suelo pélvico

2. Mejora tu flexibilidad

Las posturas (también conocidas como asanas) del yoga combinadas con todos los estiramientos que esta disciplina nos ofrece, harán que tus músculos tengan una flexibilidad mucho mayor.

3. Reduce los dolores menstruales

El yoga favorece la calma del sistema nervioso y fortalece y relaja los músculos del vientre, por lo que es una disciplina en la que muchas de sus posturas o asanas nos van a ayudar a sentirnos mejor en esos días del mes.

4. Te ayuda a aclarar tu mente

Con el yoga somos capaces de olvidar durante unos minutos todos los pensamientos que nos agobian al cabo del día, ya que al dejar la mente en blanco y preocuparnos solo de hacer bien los movimientos y las posturas, somos capaces de despejar la cabeza y centrarnos solo en nuestro cuerpo.

5. Ayuda a dormir mejor

El yoga ayuda a nuestra mente a desconectar por lo que es más fácil dormir mejor. Además, aumenta la calidad del sueño, lo que hará que al despertarnos tengamos mucha más energía. ¿Cómo? Con una serie de ejercicios conocidos como panyarama y relajación que alivian la tensión en el cerebro y facilitan la conciliación del sueño.

6. Mejora tu vida sexual

Con unos músculos más fuertes, una mayor flexibilidad y la mente más despejada... ¡El sexo siempre va a ser mucho mejor!

7. Mejora la atención

La atención a la respiración y la meditación que se incluye en la práctica del yoga, hacen posible alcanzar un estado mental más sereno, alejando nervios y estrés ante la presión de las tareas diarias y mejorando la atención y el rendimiento en el trabajo.

8. Alivia y mejora los dolores crónicos

Hay muchos dolores crónicos como el dolor de cuello, la artritis reumatoide, la lumbalgia, la ciática o la fibromialgia, que mejoran con la práctica regular de yoga, ya que combina el fortalecimiento de los músculos con la paz mental y serenidad que aporta a nuestra vida.

9. Quema muchas calorías

Algunas disciplinas como el Vinyasa Yoga suponen un gasto calórico promedio de 7 kcal/min, lo que equivale a quemar unas 507 calorías por hora. Interesante, ¿no?

10. Reduce los niveles de estrés

La hormona responsable de generar en nuestro cuerpo los momentos de estrés y por tanto acabar con el equilibrio hormonal es el cortisol, pero el yoga ayuda a mantenerlo en unos niveles adecuados gracias a la combinación de movimientos corporales con la relajación que se produce en cada una de sus sesiones.